Даже нестабильный «Милан» потреплет измотанный «Ньюкасл». У миланцев больше шансов сыграть в плей-офф ЛЧ
13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся аутсайдеры квартета F — «Ньюкасл» и «Милан». Для выхода в евровесну обеим командам желательно победить. Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Данни Маккели из Нидерландов. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Милан» 13 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят шансы хозяев более предпочтительными: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.91, вероятность — примерно 51%. Выигрыш россонери предложен с котировкой 3.93 (24%), котировка на ничью чуть ниже — 3.88 (25%).
Команды в первом туре сыграли по нулям. Поставить на то, что подопечные Стефано Пиоли как минимум не уступят и в предстоящем поединке, можно за 1.96.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.06;
• 1:0 в пользу хозяев — за 8.25;
• 2:1 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.08.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.71, обратный вариант доступен за 2.15.
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«Ньюкасл» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года
Обе команды подошли к матчу в кислой форме: хозяева в последних семи матчах во всех турнирах потерпели четыре поражения, гости — пять в предыдущих 10 поединках. Мрачные результаты пришлись и на Лигу чемпионов — оппоненты замыкают группу F. «Ньюкасл» и «Милан» за пять туров набрали всего по пять очков, в плей-офф ЛЧ кто-то из них проползет в случае победы в очном противостоянии и поражения «ПСЖ» в параллельной встрече.
В первом круге соперники сыграли нулевую ничью: они в принципе не слишком часто забивают в текущем турнире. Хозяева оформили пять забитых мячей, но сразу четыре из них провели в первом матче с «ПСЖ» (4:1). В трех играх они ушли с поля без результативных попаданий. «Милан» тоже провел три матча без голов, а в общем отличился еще меньше — всего три раза.
Оппоненты из-за травм не смогут выставить друг против друга сильнейшие составы. У «сорок» по-прежнему недоступны Ник Поуп, Свен Ботман, Мэтт Таргетт, Дэн Берн, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс, Каллум Уилсон, а также дисквалифицированный Сандро Тонали. Во многом из-за такого количества выбывших игроков и плотного расписания результаты «Ньюкасла» и испортились.
У «Милана» вряд ли сыграют Малик Тшау, Пьер Калюлю, Маттиа Кальдара и Ноа Окафор. Также под вопросом участие Рафаэля Леау. Ключевой игрок россонери травмировался еще в начале ноября, но, возможно, восстановится к игре с «Ньюкаслом». Правда, последний тур серии А португалец пропустил.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Милан»
Гости уступили в половине из предыдущих 10 встреч во всех турнирах, но в основном — серьезным соперникам: «Ювентусу» (0:1), «ПСЖ» (0:3), «Боруссии» (1:3), «Аталанте» (2:3), а также «Удинезе» (0:1). При этом россонери обыграли тех же парижан (2:1) и набрали очки против рядовых оппонентов, благодаря чему сохранили третью строчку в серии А. Вдобавок к предстоящей встрече может вернуться Леау.
«Ньюкасл» же выглядит серьезно измотанным: два последних матча проиграл с общим счетом 1:7, а поединок с «Миланом» станет для «сорок» уже четвертым за 12 дней. Из-за огромного количества травмированных подопечные Эдди Хау выступают практически в одинаковых сочетаниях. Россонери же провели в этом месяце на один матч меньше, перед очной встречей получили на день отдыха больше и в целом имеют больше вариантов для ротации.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.86.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5