Даже нестабильный «Милан» потреплет измотанный «Ньюкасл». У миланцев больше шансов сыграть в плей-офф ЛЧ

Команда Эдди Хау обессилила из-за травм и тяжелого календаря.

13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся аутсайдеры квартета F — «Ньюкасл» и «Милан». Для выхода в евровесну обеим командам желательно победить. Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Данни Маккели из Нидерландов. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Милан» 13 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят шансы хозяев более предпочтительными: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.91, вероятность — примерно 51%. Выигрыш россонери предложен с котировкой 3.93 (24%), котировка на ничью чуть ниже — 3.88 (25%).

Команды в первом туре сыграли по нулям. Поставить на то, что подопечные Стефано Пиоли как минимум не уступят и в предстоящем поединке, можно за 1.96.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.06;

• 1:0 в пользу хозяев — за 8.25;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.08.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.71, обратный вариант доступен за 2.15.

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«Ньюкасл» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

Обе команды подошли к матчу в кислой форме: хозяева в последних семи матчах во всех турнирах потерпели четыре поражения, гости — пять в предыдущих 10 поединках. Мрачные результаты пришлись и на Лигу чемпионов — оппоненты замыкают группу F. «Ньюкасл» и «Милан» за пять туров набрали всего по пять очков, в плей-офф ЛЧ кто-то из них проползет в случае победы в очном противостоянии и поражения «ПСЖ» в параллельной встрече.

В первом круге соперники сыграли нулевую ничью: они в принципе не слишком часто забивают в текущем турнире. Хозяева оформили пять забитых мячей, но сразу четыре из них провели в первом матче с «ПСЖ» (4:1). В трех играх они ушли с поля без результативных попаданий. «Милан» тоже провел три матча без голов, а в общем отличился еще меньше — всего три раза.

Оппоненты из-за травм не смогут выставить друг против друга сильнейшие составы. У «сорок» по-прежнему недоступны Ник Поуп, Свен Ботман, Мэтт Таргетт, Дэн Берн, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс, Каллум Уилсон, а также дисквалифицированный Сандро Тонали. Во многом из-за такого количества выбывших игроков и плотного расписания результаты «Ньюкасла» и испортились.

У «Милана» вряд ли сыграют Малик Тшау, Пьер Калюлю, Маттиа Кальдара и Ноа Окафор. Также под вопросом участие Рафаэля Леау. Ключевой игрок россонери травмировался еще в начале ноября, но, возможно, восстановится к игре с «Ньюкаслом». Правда, последний тур серии А португалец пропустил.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Милан»

Гости уступили в половине из предыдущих 10 встреч во всех турнирах, но в основном — серьезным соперникам: «Ювентусу» (0:1), «ПСЖ» (0:3), «Боруссии» (1:3), «Аталанте» (2:3), а также «Удинезе» (0:1). При этом россонери обыграли тех же парижан (2:1) и набрали очки против рядовых оппонентов, благодаря чему сохранили третью строчку в серии А. Вдобавок к предстоящей встрече может вернуться Леау.

«Ньюкасл» же выглядит серьезно измотанным: два последних матча проиграл с общим счетом 1:7, а поединок с «Миланом» станет для «сорок» уже четвертым за 12 дней. Из-за огромного количества травмированных подопечные Эдди Хау выступают практически в одинаковых сочетаниях. Россонери же провели в этом месяце на один матч меньше, перед очной встречей получили на день отдыха больше и в целом имеют больше вариантов для ротации.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.86.

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