Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Даже нестабильный «Милан» потреплет измотанный «Ньюкасл». У миланцев больше шансов сыграть в плей-офф ЛЧ

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Милан» 13 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press
Команда Эдди Хау обессилила из-за травм и тяжелого календаря.

13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся аутсайдеры квартета F — «Ньюкасл» и «Милан». Для выхода в евровесну обеим командам желательно победить. Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Данни Маккели из Нидерландов. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Милан» 13 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят шансы хозяев более предпочтительными: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.91, вероятность — примерно 51%. Выигрыш россонери предложен с котировкой 3.93 (24%), котировка на ничью чуть ниже — 3.88 (25%).

Команды в первом туре сыграли по нулям. Поставить на то, что подопечные Стефано Пиоли как минимум не уступят и в предстоящем поединке, можно за 1.96.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.06;

• 1:0 в пользу хозяев — за 8.25;

• 2:1 — за 8.50.

Габриэл Жезус (&laquo;Арсенал&raquo;). ПСВ — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.08.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.71, обратный вариант доступен за 2.15.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Ньюкасл» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

Обе команды подошли к матчу в кислой форме: хозяева в последних семи матчах во всех турнирах потерпели четыре поражения, гости — пять в предыдущих 10 поединках. Мрачные результаты пришлись и на Лигу чемпионов — оппоненты замыкают группу F. «Ньюкасл» и «Милан» за пять туров набрали всего по пять очков, в плей-офф ЛЧ кто-то из них проползет в случае победы в очном противостоянии и поражения «ПСЖ» в параллельной встрече.

Бруну Фернандеш. «Бавария» шесть лет не проигрывает на групповом этапе ЛЧ. Но «МЮ» для попадания в плей-офф даже победы мало

В первом круге соперники сыграли нулевую ничью: они в принципе не слишком часто забивают в текущем турнире. Хозяева оформили пять забитых мячей, но сразу четыре из них провели в первом матче с «ПСЖ» (4:1). В трех играх они ушли с поля без результативных попаданий. «Милан» тоже провел три матча без голов, а в общем отличился еще меньше — всего три раза.

Оппоненты из-за травм не смогут выставить друг против друга сильнейшие составы. У «сорок» по-прежнему недоступны Ник Поуп, Свен Ботман, Мэтт Таргетт, Дэн Берн, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс, Каллум Уилсон, а также дисквалифицированный Сандро Тонали. Во многом из-за такого количества выбывших игроков и плотного расписания результаты «Ньюкасла» и испортились.

У «Милана» вряд ли сыграют Малик Тшау, Пьер Калюлю, Маттиа Кальдара и Ноа Окафор. Также под вопросом участие Рафаэля Леау. Ключевой игрок россонери травмировался еще в начале ноября, но, возможно, восстановится к игре с «Ньюкаслом». Правда, последний тур серии А португалец пропустил.

Родриго и&nbsp;Джуд Беллингем. «Реал» вышел в плей-офф, а «Унион» мечтает о ЛЕ. Но берлинцам не стоит ждать помощи от Беллингема и Ко

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Милан»

Гости уступили в половине из предыдущих 10 встреч во всех турнирах, но в основном — серьезным соперникам: «Ювентусу» (0:1), «ПСЖ» (0:3), «Боруссии» (1:3), «Аталанте» (2:3), а также «Удинезе» (0:1). При этом россонери обыграли тех же парижан (2:1) и набрали очки против рядовых оппонентов, благодаря чему сохранили третью строчку в серии А. Вдобавок к предстоящей встрече может вернуться Леау.

«Ньюкасл» же выглядит серьезно измотанным: два последних матча проиграл с общим счетом 1:7, а поединок с «Миланом» станет для «сорок» уже четвертым за 12 дней. Из-за огромного количества травмированных подопечные Эдди Хау выступают практически в одинаковых сочетаниях. Россонери же провели в этом месяце на один матч меньше, перед очной встречей получили на день отдыха больше и в целом имеют больше вариантов для ротации.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.86.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

1
0
Читайте также
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ сообщили о возгорании судна в Красном море из-за попадания ракеты
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Матч звезд КХЛ в Санкт-Петербурге. Специальный репортаж Шевченко
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Какие реформы будут приняты в КХЛ в ближайшее время
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» шесть лет не проигрывает на групповом этапе ЛЧ. Но «МЮ» для попадания в плей-офф даже победы мало
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости