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11 декабря, 23:30

«Бавария» шесть лет не проигрывает на групповом этапе ЛЧ. Но «МЮ» для попадания в плей-офф даже победы мало

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» 12 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Бруну Фернандеш.
Фото Getty Images
Судьба манкунианцев решится в параллельном матче.

12 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов состоится ремейк финала 1999 года — «МЮ» схлестнется с «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главным арбитром выбран норвежец Эспен Эскос.

Лига чемпионов. Группа A
12 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» 12 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы «Баварии» в предстоящем матче чуть более предпочтительными. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 2.36, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 4.07 (21%), успех «МЮ» — за 2.73 (37%).

В первом круге манкунианцы были очень близки к ничьей, но все же уступили 3:4. Вариант 1Х на «Олд Траффорд» предложен за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.48, а ТБ 3.5 — за 2.20. Противоположный ТМ 2.5 и ТМ 3.5 оценены в 2.61 и 1.69 соответственно.

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Обмен голами предложен за скромные 1.46 — эксперты не сомневаются, что соперники забьют друг другу. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.75.

Кейн — наиболее вероятный автор гола в составе «Баварии» (1.87), а у «МЮ» лучшие шансы отличиться у Расмуса Хуйлунна — 2.75.

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«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

«Манчестер Юнайтед» проваливает все и везде, но Эрик тен Хаг уцепился за тренерское кресло, словно муравей за лист за ветру. Любого другого тренера на месте голландца уже давно отправили бы в отставку, но к нему у руководства кредит доверия не исчерпан. При том, что манкунианцы уступают 10 очков лидеру АПЛ (шестые) и находятся на грани вылета из Лиги чемпионов. В пяти матчах еврокубка клуб взял всего четыре очка, проиграв трижды — «Баварии» (3:4), «Галатасараю» (2:3) и «Копенгагену» (3:4).

Показатели у «МЮ» ошеломительные — к неплохим 12 забитым мячам в турнире они добавили 14 пропущенных. Хуже показатель только у одной команды — «Антверпена» (15). Ужас кромешный, но, если вспомнить, что у «красных дьяволов» разница «-3» в чемпионате и вылет из Кубка лиги 0:3 от «Ньюкасла», все становится на свои места.

В 10 последних встречах Рэшфорд и компания проиграли пять раз и вымучили четыре победы, только одна из которых над крепким соперником — таким же пластилиновым «Челси» (2:1). При этом в заключительном матче ЛЧ хозяевам нужна только победа, но даже она не дает им гарантии выхода в плей-офф — если в параллельной встрече между «Галатасараем» и «Копенгагеном» не случится ничья, дальше пройдет сильнейший в этой паре.

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Унылости ситуации добавляет тот факт, что в прошедшие выходные «МЮ» сгорел скромнейшему «Брайтону» (0:3), а еще страдает из-за отсутствия многих важных игроков. С «Баварией» не сыграют Диалло, Каземиро (автор дубля в первом круге), Линделеф, Маласия, Мартинес, Маунт, Санчо и Эриксен. А еще есть статистическая неприятность — мюнхенцы не проигрывают на групповом этапе ЛЧ уже шесть лет. С матча «ПСЖ» в сезоне-2017/18.

Правда, коллектив Томаса Тухеля, который гарантировал себе первое место в группе, подходит к заключительному матчу также на фоне удивительного провала. В субботу «Бавария» пропустила пять мячей от «Айнтрахта» (1:5), после чего игроки со стыдом покинули стадион. С журналистами пообщался только Томас Мюллер.

Помимо трех очков в этом матче мюнхенцы потеряли еще и Сержа Гнабри — он вышел на поле во втором тайме и был заменен уже через пять минут. Вердикт — немец пропустит из-за повреждения не менее двух месяцев. Помимо него команде в Манчестере не помогут Марушич, Бухманн, де Лигт, Сарр и Ульрайх.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

«МЮ» очень нужна победа, но в нынешнем состоянии команда не готова к большим свершениям. Она пропускает по три мяча даже от «Борнмута», а ей предстоит сыграть против одной из лучших атакующих линий Европы и сильнейших футбольных коллективов мира. Против «Баварии», которая умеет и обожает играть на контратаках. Этим она и займется, а вернувшийся на родину Кейн с удовольствием забьет пару мячей. И оставит манкунианцев без евровесны, которая в их нынешнем положении им не очень-то и нужна.

Рекомендуемая ставка: успех «Баварии» с форой (0) за 1.71.

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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
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11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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