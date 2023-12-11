«Бавария» шесть лет не проигрывает на групповом этапе ЛЧ. Но «МЮ» для попадания в плей-офф даже победы мало
12 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов состоится ремейк финала 1999 года — «МЮ» схлестнется с «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главным арбитром выбран норвежец Эспен Эскос.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» 12 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы «Баварии» в предстоящем матче чуть более предпочтительными. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 2.36, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 4.07 (21%), успех «МЮ» — за 2.73 (37%).
В первом круге манкунианцы были очень близки к ничьей, но все же уступили 3:4. Вариант 1Х на «Олд Траффорд» предложен за 1.65.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.48, а ТБ 3.5 — за 2.20. Противоположный ТМ 2.5 и ТМ 3.5 оценены в 2.61 и 1.69 соответственно.
Обмен голами предложен за скромные 1.46 — эксперты не сомневаются, что соперники забьют друг другу. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.75.
Кейн — наиболее вероятный автор гола в составе «Баварии» (1.87), а у «МЮ» лучшие шансы отличиться у Расмуса Хуйлунна — 2.75.
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«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года
«Манчестер Юнайтед» проваливает все и везде, но Эрик тен Хаг уцепился за тренерское кресло, словно муравей за лист за ветру. Любого другого тренера на месте голландца уже давно отправили бы в отставку, но к нему у руководства кредит доверия не исчерпан. При том, что манкунианцы уступают 10 очков лидеру АПЛ (шестые) и находятся на грани вылета из Лиги чемпионов. В пяти матчах еврокубка клуб взял всего четыре очка, проиграв трижды — «Баварии» (3:4), «Галатасараю» (2:3) и «Копенгагену» (3:4).
Показатели у «МЮ» ошеломительные — к неплохим 12 забитым мячам в турнире они добавили 14 пропущенных. Хуже показатель только у одной команды — «Антверпена» (15). Ужас кромешный, но, если вспомнить, что у «красных дьяволов» разница «-3» в чемпионате и вылет из Кубка лиги 0:3 от «Ньюкасла», все становится на свои места.
В 10 последних встречах Рэшфорд и компания проиграли пять раз и вымучили четыре победы, только одна из которых над крепким соперником — таким же пластилиновым «Челси» (2:1). При этом в заключительном матче ЛЧ хозяевам нужна только победа, но даже она не дает им гарантии выхода в плей-офф — если в параллельной встрече между «Галатасараем» и «Копенгагеном» не случится ничья, дальше пройдет сильнейший в этой паре.
Унылости ситуации добавляет тот факт, что в прошедшие выходные «МЮ» сгорел скромнейшему «Брайтону» (0:3), а еще страдает из-за отсутствия многих важных игроков. С «Баварией» не сыграют Диалло, Каземиро (автор дубля в первом круге), Линделеф, Маласия, Мартинес, Маунт, Санчо и Эриксен. А еще есть статистическая неприятность — мюнхенцы не проигрывают на групповом этапе ЛЧ уже шесть лет. С матча «ПСЖ» в сезоне-2017/18.
Правда, коллектив Томаса Тухеля, который гарантировал себе первое место в группе, подходит к заключительному матчу также на фоне удивительного провала. В субботу «Бавария» пропустила пять мячей от «Айнтрахта» (1:5), после чего игроки со стыдом покинули стадион. С журналистами пообщался только Томас Мюллер.
Помимо трех очков в этом матче мюнхенцы потеряли еще и Сержа Гнабри — он вышел на поле во втором тайме и был заменен уже через пять минут. Вердикт — немец пропустит из-за повреждения не менее двух месяцев. Помимо него команде в Манчестере не помогут Марушич, Бухманн, де Лигт, Сарр и Ульрайх.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»
«МЮ» очень нужна победа, но в нынешнем состоянии команда не готова к большим свершениям. Она пропускает по три мяча даже от «Борнмута», а ей предстоит сыграть против одной из лучших атакующих линий Европы и сильнейших футбольных коллективов мира. Против «Баварии», которая умеет и обожает играть на контратаках. Этим она и займется, а вернувшийся на родину Кейн с удовольствием забьет пару мячей. И оставит манкунианцев без евровесны, которая в их нынешнем положении им не очень-то и нужна.
Рекомендуемая ставка: успех «Баварии» с форой (0) за 1.71.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5