Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: король грунта в 14-й раз поднимет кубок над Парижем
У его соперника мизерные шансы оказать сопротивление.
5 июня в Париже на центральном стадионе имени Филиппа Шатрие состоится главный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде — 13-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль сыграет за титул с норвежцем Каспером Руудом. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Ранее соперники никогда не встречались.
Коэффициенты букмекеров на финал «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Каспер Рууд 5 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в теннисиста из Норвегии. На победу Рууда можно поставить с коэффициентом 5.40, это примерно 13% вероятности исхода. На успех Надаля котировка значительно ниже — 1.15 (87%).
Самый вероятный точный счет по сетам — 3:0 в пользу испанца за 2.14. Победа 3:1 идет за 3.50, успех 3:2 — за 5.80.
Если не хотите угадывать исход матча по партиям, а маленький коэффициент на победу Надаля вас не привлекает, возьмите его триумф с форой по геймам:
Рууд только один матч на турнире завершил в трех сетах, Рафаэлю потребовались дополнительные усилия в играх с Джоковичем и Оже-Альяссимом. Тотал больше 35.5 гейма идет за 2.10, ТМ 35.5 — за 1.74.
Тай-брейк в одном из сетов можно взять за 1.63. На то, что соперники до него не дойдут, — 2.15.
Считаете, что Надаль быстро разберется с норвежцем. На счет 2:0 по итогам первых двух сетов котировка 1.65.
Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: прогноз и анализ финала «Ролан Гаррос» 5 июня 2022 года
Надалю слегка повезло в полуфинале — Саша Зверев играл очень мощно и, даже несмотря на поражение в первой партии, в дальнейшем доставил бы испанцу неприятности, но падение и травма ноги вынудили его сняться с матча. В результате вместо многочасовой битвы и тяжелого восстановления перед финалом Надаль сильно не вымотался и получил дополнительный отдых.
Во втором сете было видно, что возраст и дискомфорт в больной стопе мешают Рафаэлю показывать максимум. Ему приходилось обороняться от мощных ударов соперника — Зверев четырежды оформил брейк и подавал на партию, но не справился с давлением.
В финале ситуация для Надаля повториться не должна, ведь Каспер намного более оборонительный теннисист, у которого в арсенале нет мощных ударов, как у Зверева или Джоковича. Норвежец побеждает за счет интеллектуальности тенниса, ведь не зря он выпускник академии Рафы. Но в матче за титул ему будет сложно проявить себя, потому что технически и ментально он сильно уступает 13-кратному чемпиону.
Особенно тяжело будет Касперу в первом сете, когда Надаль максимально свеж и агрессивен. Ему придется сдерживать соперника и бегать за вкрученными в корт мячами, но справиться будет невозможно — на фору (-1.5) гейма в пользу Рафы в стартовой партии коэффициент 1.51, на фору (-2.5) — 2.25.
Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Каспер Рууд
Испанец знает, как играть против таких игроков, как Рууд. Плюс переполненные трибуны арены Филиппа Шатрие будут целиком за него — все придут запечатлеть, как легенда поднимет очередной трофей.
Нет сомнений, что Надаль снова выйдет из игры победителем. Единственное, в чем Каспер может его превзойти, так это в движении, но в этом матче все решит техника и мастерство.
Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой (-6.5) гейма за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0