У его соперника мизерные шансы оказать сопротивление.

5 июня в Париже на центральном стадионе имени Филиппа Шатрие состоится главный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде — 13-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль сыграет за титул с норвежцем Каспером Руудом. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Ранее соперники никогда не встречались.

Коэффициенты букмекеров на финал «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Каспер Рууд 5 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в теннисиста из Норвегии. На победу Рууда можно поставить с коэффициентом 5.40, это примерно 13% вероятности исхода. На успех Надаля котировка значительно ниже — 1.15 (87%).

Самый вероятный точный счет по сетам — 3:0 в пользу испанца за 2.14. Победа 3:1 идет за 3.50, успех 3:2 — за 5.80.

Если не хотите угадывать исход матча по партиям, а маленький коэффициент на победу Надаля вас не привлекает, возьмите его триумф с форой по геймам:

Ф1(-5.5) доступна за 1.57, Ф2(+5.5) — за 2.30;

Ф1(-6.5) доступна за 1.90, Ф2(+6.5) — за 1.90;

Ф1(-7.5) доступна за 2.38, Ф2(+7.5) — за 1.54.

Рууд только один матч на турнире завершил в трех сетах, Рафаэлю потребовались дополнительные усилия в играх с Джоковичем и Оже-Альяссимом. Тотал больше 35.5 гейма идет за 2.10, ТМ 35.5 — за 1.74.

Тай-брейк в одном из сетов можно взять за 1.63. На то, что соперники до него не дойдут, — 2.15.

Считаете, что Надаль быстро разберется с норвежцем. На счет 2:0 по итогам первых двух сетов котировка 1.65.

Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: прогноз и анализ финала «Ролан Гаррос» 5 июня 2022 года

Надалю слегка повезло в полуфинале — Саша Зверев играл очень мощно и, даже несмотря на поражение в первой партии, в дальнейшем доставил бы испанцу неприятности, но падение и травма ноги вынудили его сняться с матча. В результате вместо многочасовой битвы и тяжелого восстановления перед финалом Надаль сильно не вымотался и получил дополнительный отдых.

Во втором сете было видно, что возраст и дискомфорт в больной стопе мешают Рафаэлю показывать максимум. Ему приходилось обороняться от мощных ударов соперника — Зверев четырежды оформил брейк и подавал на партию, но не справился с давлением.

В финале ситуация для Надаля повториться не должна, ведь Каспер намного более оборонительный теннисист, у которого в арсенале нет мощных ударов, как у Зверева или Джоковича. Норвежец побеждает за счет интеллектуальности тенниса, ведь не зря он выпускник академии Рафы. Но в матче за титул ему будет сложно проявить себя, потому что технически и ментально он сильно уступает 13-кратному чемпиону.

Особенно тяжело будет Касперу в первом сете, когда Надаль максимально свеж и агрессивен. Ему придется сдерживать соперника и бегать за вкрученными в корт мячами, но справиться будет невозможно — на фору (-1.5) гейма в пользу Рафы в стартовой партии коэффициент 1.51, на фору (-2.5) — 2.25.

Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Каспер Рууд

Испанец знает, как играть против таких игроков, как Рууд. Плюс переполненные трибуны арены Филиппа Шатрие будут целиком за него — все придут запечатлеть, как легенда поднимет очередной трофей.

Нет сомнений, что Надаль снова выйдет из игры победителем. Единственное, в чем Каспер может его превзойти, так это в движении, но в этом матче все решит техника и мастерство.

Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой (-6.5) гейма за 1.90.