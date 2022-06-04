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Чехия — Испания: Мората с партнерами добьются первой победы в Лиге наций

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Чехия — Испания 5 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Альваро Мората, сборная Испании.
Фото Global Look Press
Надо исправляться после ничьей с Португалией.

5 июня в Праге на стадионе «Эден» состоится матч второго тура Лиги наций между Чехией и Испанией. Стартовый свисток французского арбитра Франсуа Летексье прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
Испания

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Чехия — Испания 5 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оставляют не слишком много шансов хозяевам. На их победу можно поставить с коэффициентом 5.20, это примерно 16% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.90 (25%), успех Испании доступен за 1.70 (59%).

На то, что Чехия не проиграет, котировка 2.23.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.06, ТМ 2.5 — в 1.82.

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В первом туре Испания обменялась голами с Португалией, а Чехия — со Швейцарией. Вариант «обе забьют» идет за 2.02, противоположный исход — за 1.79.

Можно подстраховать хозяев с помощью форы: Ф1(+1.5) доступен за 1.40, Ф2(-1.5) — за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, победа Испании 1:0 за 6.00.

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Сборная Испании в первом матче добилась результата минимум, потому что больше половины игрового времени вела у Португалии не только по счету, но и по игре. В итоге встреча завершилась вничью (1:1), что очень здорово для аутсайдеров группы — Чехии и Швейцарии. Особенно для первых, потому что сборная Ярослава Шелгавого победила прямого конкурента за место в высшем дивизионе Лиги наций и возглавила группу.

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Испанцы в прошлом сезоне проиграли только в финале турнира и должны подтвердить статус одной из сильнейших сборных Европы. Луис Энрике собрал в команде очень интересных молодых футболистов, для которых Лига наций станет важнейшим подготовительным этапом перед чемпионатом мира в Катаре. Игроки должны окрепнуть и наладить связи, чтобы в ноябре Испания не провалилась так, как на мундиале в России, где в 1/8 проиграла по пенальти команде Станислава Черчесова.

Безусловно, после результатов первых матчей тренеры не будут беречь лидеров и внесут их в стартовый состав, и в таком случае у Испании объективно будет больше шансов победить. Тем более на стороне гостей — статистика встреч: «Красная фурия» победила чехов в четырех матчах из пяти.

Единственная проблема — низкая результативность в последних играх. Из семи матчей Мората с товарищами только в одном обыграли соперника с разницей больше одного мяча. На победу чехов с форой (+1) котировка 1.66.

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Прогноз и ставка на матч Чехия — Испания

Матч состоится в Чехии, но это едва убережет хозяев от поражения. Команда Луиса Энрике не имеет права еще раз потерять очки, иначе вопрос выхода в плей-офф турнира повиснет в воздухе.

У чехов нет стабильности в последний год, и крупные команды, за исключением Нидерландов, они не побеждали. Успокоенность после победы над Швейцарией тоже ничего хорошего им не даст.

Рекомендуемая ставка: победа Испания за 1.70.

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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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6
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