Чехия — Испания: Мората с партнерами добьются первой победы в Лиге наций
5 июня в Праге на стадионе «Эден» состоится матч второго тура Лиги наций между Чехией и Испанией. Стартовый свисток французского арбитра Франсуа Летексье прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Чехия — Испания 5 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оставляют не слишком много шансов хозяевам. На их победу можно поставить с коэффициентом 5.20, это примерно 16% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.90 (25%), успех Испании доступен за 1.70 (59%).
На то, что Чехия не проиграет, котировка 2.23.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.06, ТМ 2.5 — в 1.82.
В первом туре Испания обменялась голами с Португалией, а Чехия — со Швейцарией. Вариант «обе забьют» идет за 2.02, противоположный исход — за 1.79.
Можно подстраховать хозяев с помощью форы: Ф1(+1.5) доступен за 1.40, Ф2(-1.5) — за 3.00.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, победа Испании 1:0 за 6.00.
Чехия — Испания: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 5 июня 2022 года
Сборная Испании в первом матче добилась результата минимум, потому что больше половины игрового времени вела у Португалии не только по счету, но и по игре. В итоге встреча завершилась вничью (1:1), что очень здорово для аутсайдеров группы — Чехии и Швейцарии. Особенно для первых, потому что сборная Ярослава Шелгавого победила прямого конкурента за место в высшем дивизионе Лиги наций и возглавила группу.
Испанцы в прошлом сезоне проиграли только в финале турнира и должны подтвердить статус одной из сильнейших сборных Европы. Луис Энрике собрал в команде очень интересных молодых футболистов, для которых Лига наций станет важнейшим подготовительным этапом перед чемпионатом мира в Катаре. Игроки должны окрепнуть и наладить связи, чтобы в ноябре Испания не провалилась так, как на мундиале в России, где в 1/8 проиграла по пенальти команде Станислава Черчесова.
Безусловно, после результатов первых матчей тренеры не будут беречь лидеров и внесут их в стартовый состав, и в таком случае у Испании объективно будет больше шансов победить. Тем более на стороне гостей — статистика встреч: «Красная фурия» победила чехов в четырех матчах из пяти.
Единственная проблема — низкая результативность в последних играх. Из семи матчей Мората с товарищами только в одном обыграли соперника с разницей больше одного мяча. На победу чехов с форой (+1) котировка 1.66.
Прогноз и ставка на матч Чехия — Испания
Матч состоится в Чехии, но это едва убережет хозяев от поражения. Команда Луиса Энрике не имеет права еще раз потерять очки, иначе вопрос выхода в плей-офф турнира повиснет в воздухе.
У чехов нет стабильности в последний год, и крупные команды, за исключением Нидерландов, они не побеждали. Успокоенность после победы над Швейцарией тоже ничего хорошего им не даст.
Рекомендуемая ставка: победа Испания за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0