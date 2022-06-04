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Португалия — Швейцария: у команды Роналду снова возникнут сложности в Лиге наций

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Португалия — Швейцария 5 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду в матче против сборной Испании.
Фото Global Look Press
Одержать первую победу в группе будет непросто.

Португалия и Швейцария неудачно стартовали в Лиге наций: команда Криштиану Роналду с трудом выгрызла ничью у Испании (1:1), а швейцарцы уступили Чехии (1:2). Очный матч сборные проведут 5 июня 2022 года на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Швейцария

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Швейцария 5 июня 2022 года

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев явным фаворитом: поставить на успех Португалии можно с коэффициентом 1.72, вероятность — примерно 57%. Победа Швейцарии идет с высокой котировкой 5.60 (16%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья оценена в 3.50 (27%).

Верите, что «красные крестоносцы» все-таки выстоят на выезде и заберут первые очки в турнире? Поставить на Х2 можно с приятным коэффициентом 2.12.

Если не рискуете ставить на результат, то можете присмотреться к рынкам на голы:

• тотал больше 1.5 мяча идет за 1.39, ТМ 1.5 — за 3.00;

• тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.68.

Аналитики сомневаются, что в игре забьют обе сборные: котировка на этот рынок — 2.12. «Обе забьют — нет» идет за более спокойные 1.72.

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Португалия — Швейцария: прогноз и анализ матча Лиги наций 5 июня 2022 года

Обе сборные тяжело стартовали в Лиге наций: португальцы только на 82-й минуте выжали ничью с Испанией (1:1). «Команда избранных» хлипко атаковала и забила одним из двух попаданий в створ, а главная звезда — Криштиану Роналду — вообще появился на поле только на 62-й минуте. Единственный мяч португальцев вонзил не он, а Рикарду Орта из «Браги». Сам Роналду не отличался за сборную уже в пяти играх подряд.

Швейцария провалилась еще сильнее: команда Мурата Якина уступила на выезде Чехии (1:2) при огромном преимуществе в атаке. Швейцарцы за матч нанесли 13 ударов, мяч семь раз прилетел в створ, но забили они всего раз — Ноа Окафор вонзил под самый конец первого тайма на 44-й минуте. Чехи же забили два при трех ударах в раму: правда, победным стал автогол полузащитника швейцарцев Джибриля Соу.

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«Красные крестоносцы» действительно обладают мощной атакой: в ростере у них есть Бриль Эмболо из менхенгладбахской «Боруссии», Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Харис Сеферович («Бенфика»), Ноа Окафор («Зальцбург»). Правда, в 2022-м команда еще ни разу не забила больше одного: провела три матча и ни в одном не победила. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 4.10, ИТМ2 (1.5) идет за 1.23.

При этом квалификацию на чемпионат мира Швейцария провела очень уверенно и в отличие от Португалии напрямую вышла на турнир. Португальцы проникли в Катар только через стыковые матчи, которые провели спокойно: разгрызли Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).

Правда, по составу и игре Португалия сейчас явно не на уровне топ-сборных. Скорее всего, матч со Швейцарией получится непростым, ведь команда Якина умеет сковывать и более технически богатых соперников. В 2021-м она дважды сыграла вничью с Италией, на Евро прошла Францию в серии пенальти.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Швейцария

Португальцам необходима победа над крепкой Швейцарией, ведь чтобы бороться за первое место и путевку в плей-офф, сборная обязана брать по три очка в каждой игре с андердогами. При этом швейцарцы постепенно выходят на один уровень с топ-сборными: пока они его не достигли, но уже оформили несколько отличных достижений, таких как победа над Францией на чемпионате Европы. Да и очки сборной Якина нужны не меньше: второе поражение подряд усложнит борьбу за выживание в элитном дивизионе.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.12.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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