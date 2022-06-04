Португалия — Швейцария: у команды Роналду снова возникнут сложности в Лиге наций
Португалия и Швейцария неудачно стартовали в Лиге наций: команда Криштиану Роналду с трудом выгрызла ничью у Испании (1:1), а швейцарцы уступили Чехии (1:2). Очный матч сборные проведут 5 июня 2022 года на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Швейцария 5 июня 2022 года
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев явным фаворитом: поставить на успех Португалии можно с коэффициентом 1.72, вероятность — примерно 57%. Победа Швейцарии идет с высокой котировкой 5.60 (16%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья оценена в 3.50 (27%).
Верите, что «красные крестоносцы» все-таки выстоят на выезде и заберут первые очки в турнире? Поставить на Х2 можно с приятным коэффициентом 2.12.
Если не рискуете ставить на результат, то можете присмотреться к рынкам на голы:
• тотал больше 1.5 мяча идет за 1.39, ТМ 1.5 — за 3.00;
• тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.68.
Аналитики сомневаются, что в игре забьют обе сборные: котировка на этот рынок — 2.12. «Обе забьют — нет» идет за более спокойные 1.72.
Португалия — Швейцария: прогноз и анализ матча Лиги наций 5 июня 2022 года
Обе сборные тяжело стартовали в Лиге наций: португальцы только на 82-й минуте выжали ничью с Испанией (1:1). «Команда избранных» хлипко атаковала и забила одним из двух попаданий в створ, а главная звезда — Криштиану Роналду — вообще появился на поле только на 62-й минуте. Единственный мяч португальцев вонзил не он, а Рикарду Орта из «Браги». Сам Роналду не отличался за сборную уже в пяти играх подряд.
Швейцария провалилась еще сильнее: команда Мурата Якина уступила на выезде Чехии (1:2) при огромном преимуществе в атаке. Швейцарцы за матч нанесли 13 ударов, мяч семь раз прилетел в створ, но забили они всего раз — Ноа Окафор вонзил под самый конец первого тайма на 44-й минуте. Чехи же забили два при трех ударах в раму: правда, победным стал автогол полузащитника швейцарцев Джибриля Соу.
«Красные крестоносцы» действительно обладают мощной атакой: в ростере у них есть Бриль Эмболо из менхенгладбахской «Боруссии», Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Харис Сеферович («Бенфика»), Ноа Окафор («Зальцбург»). Правда, в 2022-м команда еще ни разу не забила больше одного: провела три матча и ни в одном не победила. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 4.10, ИТМ2 (1.5) идет за 1.23.
При этом квалификацию на чемпионат мира Швейцария провела очень уверенно и в отличие от Португалии напрямую вышла на турнир. Португальцы проникли в Катар только через стыковые матчи, которые провели спокойно: разгрызли Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).
Правда, по составу и игре Португалия сейчас явно не на уровне топ-сборных. Скорее всего, матч со Швейцарией получится непростым, ведь команда Якина умеет сковывать и более технически богатых соперников. В 2021-м она дважды сыграла вничью с Италией, на Евро прошла Францию в серии пенальти.
Прогноз и ставка на матч Португалия — Швейцария
Португальцам необходима победа над крепкой Швейцарией, ведь чтобы бороться за первое место и путевку в плей-офф, сборная обязана брать по три очка в каждой игре с андердогами. При этом швейцарцы постепенно выходят на один уровень с топ-сборными: пока они его не достигли, но уже оформили несколько отличных достижений, таких как победа над Францией на чемпионате Европы. Да и очки сборной Якина нужны не меньше: второе поражение подряд усложнит борьбу за выживание в элитном дивизионе.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.12.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0