Одержать первую победу в группе будет непросто.

Португалия и Швейцария неудачно стартовали в Лиге наций: команда Криштиану Роналду с трудом выгрызла ничью у Испании (1:1), а швейцарцы уступили Чехии (1:2). Очный матч сборные проведут 5 июня 2022 года на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Швейцария 5 июня 2022 года

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев явным фаворитом: поставить на успех Португалии можно с коэффициентом 1.72, вероятность — примерно 57%. Победа Швейцарии идет с высокой котировкой 5.60 (16%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья оценена в 3.50 (27%).

Верите, что «красные крестоносцы» все-таки выстоят на выезде и заберут первые очки в турнире? Поставить на Х2 можно с приятным коэффициентом 2.12.

Если не рискуете ставить на результат, то можете присмотреться к рынкам на голы:

• тотал больше 1.5 мяча идет за 1.39, ТМ 1.5 — за 3.00;

• тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.68.

Аналитики сомневаются, что в игре забьют обе сборные: котировка на этот рынок — 2.12. «Обе забьют — нет» идет за более спокойные 1.72.

Португалия — Швейцария: прогноз и анализ матча Лиги наций 5 июня 2022 года

Обе сборные тяжело стартовали в Лиге наций: португальцы только на 82-й минуте выжали ничью с Испанией (1:1). «Команда избранных» хлипко атаковала и забила одним из двух попаданий в створ, а главная звезда — Криштиану Роналду — вообще появился на поле только на 62-й минуте. Единственный мяч португальцев вонзил не он, а Рикарду Орта из «Браги». Сам Роналду не отличался за сборную уже в пяти играх подряд.

Швейцария провалилась еще сильнее: команда Мурата Якина уступила на выезде Чехии (1:2) при огромном преимуществе в атаке. Швейцарцы за матч нанесли 13 ударов, мяч семь раз прилетел в створ, но забили они всего раз — Ноа Окафор вонзил под самый конец первого тайма на 44-й минуте. Чехи же забили два при трех ударах в раму: правда, победным стал автогол полузащитника швейцарцев Джибриля Соу.

«Красные крестоносцы» действительно обладают мощной атакой: в ростере у них есть Бриль Эмболо из менхенгладбахской «Боруссии», Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Харис Сеферович («Бенфика»), Ноа Окафор («Зальцбург»). Правда, в 2022-м команда еще ни разу не забила больше одного: провела три матча и ни в одном не победила. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 4.10, ИТМ2 (1.5) идет за 1.23.

При этом квалификацию на чемпионат мира Швейцария провела очень уверенно и в отличие от Португалии напрямую вышла на турнир. Португальцы проникли в Катар только через стыковые матчи, которые провели спокойно: разгрызли Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).

Правда, по составу и игре Португалия сейчас явно не на уровне топ-сборных. Скорее всего, матч со Швейцарией получится непростым, ведь команда Якина умеет сковывать и более технически богатых соперников. В 2021-м она дважды сыграла вничью с Италией, на Евро прошла Францию в серии пенальти.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Швейцария

Португальцам необходима победа над крепкой Швейцарией, ведь чтобы бороться за первое место и путевку в плей-офф, сборная обязана брать по три очка в каждой игре с андердогами. При этом швейцарцы постепенно выходят на один уровень с топ-сборными: пока они его не достигли, но уже оформили несколько отличных достижений, таких как победа над Францией на чемпионате Европы. Да и очки сборной Якина нужны не меньше: второе поражение подряд усложнит борьбу за выживание в элитном дивизионе.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.12.