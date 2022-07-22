«Химки» — «Нижний Новгород»: аутсайдеры РПЛ не знают, что значит забивать много
24 июля сенсационные «Химки» и «Нижний Новгород» сойдутся в Подмосковье — в первом туре они выгрызли ничьи у «Зенита» и «Локомотива» соответственно. Очный матч второго тура РПЛ пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.55 мск. Арбитром встречи выбран Артем Любимов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород» 24 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 2.12, это примерно 47% вероятности исхода. На ничью и успех «Нижнего» котировки примерно одинаковые — 3.60 (26%) и 3.50 (27%) соответственно.
В прошлом сезоне команды оба матча свели к ничьей. На то, что «Нижний» снова не уступит, коэффициент 1.77.
Важный факт, что игры с участием этих команд в 100% случаев заканчивались «низом» по голам — восемь из восьми. Тотал меньше 2.5 мяча в предстоящей встрече идет за 1.72, ТБ 2.5 — за 2.20.
«Химки» никогда не забивали «Нижнему» больше одного мяча — ИТМ1 (1.5) идет за 1.64, ИТБ1 (1.5) — за 2.25.
«Обе забьют» можно взять за 1.96 — но только три из восьми матчей этих соперников завершились обоюдным взятием ворот. На «обе забьют — нет» котировка 1.84.
Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95. Комбо этих событий — за 5.50.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.
«Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 24 июля 2022 года
«Химки» серьезно удивили в первом матче сезона: команда, которая чуть не вылетела в ФНЛ, вдруг лишила трех очков «Зенит». Питерцы уже на 17-й минуте повели 1:0, но не развили успех и поплатились — Резиуан Мирзов на 85-й вколотил мяч в ворота Даниила Одоевского.
Нужно признать, что результат этого матча оказался справедливым, потому что во второй половине подмосковная команда выглядела не хуже, а местами даже лучше чемпиона России. Химчане нанесли больше ударов по воротам и были настырнее в атаке, благодаря чему во второй раз не проиграли сильнейшей команде страны.
В отличие от них «Нижнему Новгороду» безумно повезло. Команда Михаила Галактионова уже на 28-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Тимура Сулейманова и засела в обороне, ожидая неминуемого поражения. «Локомотив» осаждал ворота соперника и добился успеха на 52-й минуте, но гости чудом увезли ничью: Вячеслав Кротов единственным ударом своей команды в створ сравнял счет.
Учитывая, сколько моментов не реализовали москвичи, можно констатировать, что они — главные неудачники стартового тура, а нижегородцы, наоборот, — приобрели очко в катастрофических для себя условиях благодаря фарту.
Если считаете, что на этот раз гости не избегут участи аутсайдера и даже не забьют ни одного гола, котировка на это — 2.60. На ИТМ2 (1.5) — 1.35.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Нижний Новгород»
Для прогноза на этот матч важно не уйти далеко от трендов, а они голосят о том, что много голов зрители не увидят. Во-первых, команды никогда не играли друг с другом результативно. Во-вторых, они и с другими соперниками редко устраивают феерию — игра выстраивается больше от обороны и не способствует большому количеству голов.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1