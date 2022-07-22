Мирзов постарается исправить ситуацию, но вряд ли это получится.

24 июля сенсационные «Химки» и «Нижний Новгород» сойдутся в Подмосковье — в первом туре они выгрызли ничьи у «Зенита» и «Локомотива» соответственно. Очный матч второго тура РПЛ пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.55 мск. Арбитром встречи выбран Артем Любимов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород» 24 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 2.12, это примерно 47% вероятности исхода. На ничью и успех «Нижнего» котировки примерно одинаковые — 3.60 (26%) и 3.50 (27%) соответственно.

В прошлом сезоне команды оба матча свели к ничьей. На то, что «Нижний» снова не уступит, коэффициент 1.77.

Важный факт, что игры с участием этих команд в 100% случаев заканчивались «низом» по голам — восемь из восьми. Тотал меньше 2.5 мяча в предстоящей встрече идет за 1.72, ТБ 2.5 — за 2.20.

«Химки» никогда не забивали «Нижнему» больше одного мяча — ИТМ1 (1.5) идет за 1.64, ИТБ1 (1.5) — за 2.25.

«Обе забьют» можно взять за 1.96 — но только три из восьми матчей этих соперников завершились обоюдным взятием ворот. На «обе забьют — нет» котировка 1.84.

Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95. Комбо этих событий — за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

«Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 24 июля 2022 года

«Химки» серьезно удивили в первом матче сезона: команда, которая чуть не вылетела в ФНЛ, вдруг лишила трех очков «Зенит». Питерцы уже на 17-й минуте повели 1:0, но не развили успех и поплатились — Резиуан Мирзов на 85-й вколотил мяч в ворота Даниила Одоевского.

Нужно признать, что результат этого матча оказался справедливым, потому что во второй половине подмосковная команда выглядела не хуже, а местами даже лучше чемпиона России. Химчане нанесли больше ударов по воротам и были настырнее в атаке, благодаря чему во второй раз не проиграли сильнейшей команде страны.

В отличие от них «Нижнему Новгороду» безумно повезло. Команда Михаила Галактионова уже на 28-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Тимура Сулейманова и засела в обороне, ожидая неминуемого поражения. «Локомотив» осаждал ворота соперника и добился успеха на 52-й минуте, но гости чудом увезли ничью: Вячеслав Кротов единственным ударом своей команды в створ сравнял счет.

Учитывая, сколько моментов не реализовали москвичи, можно констатировать, что они — главные неудачники стартового тура, а нижегородцы, наоборот, — приобрели очко в катастрофических для себя условиях благодаря фарту.

Если считаете, что на этот раз гости не избегут участи аутсайдера и даже не забьют ни одного гола, котировка на это — 2.60. На ИТМ2 (1.5) — 1.35.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Нижний Новгород»

Для прогноза на этот матч важно не уйти далеко от трендов, а они голосят о том, что много голов зрители не увидят. Во-первых, команды никогда не играли друг с другом результативно. Во-вторых, они и с другими соперниками редко устраивают феерию — игра выстраивается больше от обороны и не способствует большому количеству голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.