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«Химки» — «Нижний Новгород»: аутсайдеры РПЛ не знают, что значит забивать много

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород» 24 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков, «Химки».
Фото Global Look Press
Мирзов постарается исправить ситуацию, но вряд ли это получится.

24 июля сенсационные «Химки» и «Нижний Новгород» сойдутся в Подмосковье — в первом туре они выгрызли ничьи у «Зенита» и «Локомотива» соответственно. Очный матч второго тура РПЛ пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.55 мск. Арбитром встречи выбран Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород» 24 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 2.12, это примерно 47% вероятности исхода. На ничью и успех «Нижнего» котировки примерно одинаковые — 3.60 (26%) и 3.50 (27%) соответственно.

В прошлом сезоне команды оба матча свели к ничьей. На то, что «Нижний» снова не уступит, коэффициент 1.77.

Важный факт, что игры с участием этих команд в 100% случаев заканчивались «низом» по голам — восемь из восьми. Тотал меньше 2.5 мяча в предстоящей встрече идет за 1.72, ТБ 2.5 — за 2.20.

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«Химки» никогда не забивали «Нижнему» больше одного мяча — ИТМ1 (1.5) идет за 1.64, ИТБ1 (1.5) — за 2.25.

«Обе забьют» можно взять за 1.96 —  но только три из восьми матчей этих соперников завершились обоюдным взятием ворот. На «обе забьют — нет» котировка 1.84.

Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95. Комбо этих событий — за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

«Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 24 июля 2022 года

«Химки» серьезно удивили в первом матче сезона: команда, которая чуть не вылетела в ФНЛ, вдруг лишила трех очков «Зенит». Питерцы уже на 17-й минуте повели 1:0, но не развили успех и поплатились — Резиуан Мирзов на 85-й вколотил мяч в ворота Даниила Одоевского.

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Нужно признать, что результат этого матча оказался справедливым, потому что во второй половине подмосковная команда выглядела не хуже, а местами даже лучше чемпиона России. Химчане нанесли больше ударов по воротам и были настырнее в атаке, благодаря чему во второй раз не проиграли сильнейшей команде страны.

В отличие от них «Нижнему Новгороду» безумно повезло. Команда Михаила Галактионова уже на 28-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Тимура Сулейманова и засела в обороне, ожидая неминуемого поражения. «Локомотив» осаждал ворота соперника и добился успеха на 52-й минуте, но гости чудом увезли ничью: Вячеслав Кротов единственным ударом своей команды в створ сравнял счет.

Учитывая, сколько моментов не реализовали москвичи, можно констатировать, что они — главные неудачники стартового тура, а нижегородцы, наоборот, — приобрели очко в катастрофических для себя условиях благодаря фарту.

Если считаете, что на этот раз гости не избегут участи аутсайдера и даже не забьют ни одного гола, котировка на это — 2.60. На ИТМ2 (1.5) — 1.35.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Нижний Новгород»

Для прогноза на этот матч важно не уйти далеко от трендов, а они голосят о том, что много голов зрители не увидят. Во-первых, команды никогда не играли друг с другом результативно. Во-вторых, они и с другими соперниками редко устраивают феерию — игра выстраивается больше от обороны и не способствует большому количеству голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 1
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Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
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Ильнур Альшин

Факел

 1
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Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
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Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

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Ростов

 1 0 1
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