Сочинская сказка в Москве закончилась.

23 июня ЦСКА под руководством Владимира Федотова сыграет с его бывшим клубом — «Сочи». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Картинка выйдет в эфир в 14.55 мск. Обслужит встречу арбитр из Воронежа Владимир Москалев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 23 июля 2022 года

ЦСКА — фаворит предстоящего поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа армейцев оценена котировкой 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Сочи» и ничья идут за близкие 3.30 и 3.40 соответственно.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.68.

Из пяти последних матчей в четырех команды пробили «верх» по голам, при этом на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.90. На ТМ 2.5 — 1.96.

Совсем недавно соперники встречались в Кубке Матч Премьер, и там ЦСКА оказался сильнее. Причем оба гола армейцы забили в первые семь минут игры. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.74.

У «Сочи» безопаснее всего взять ИТМ1 (1.5) за 1.47 — южане в последних трех матчах не забивали ЦСКА больше раза, а в межсезонье потеряли основного нападающего Матео Кассьерру, который мог бы помочь изменить ситуацию.

«Обе забьют» идет за 1.74, обратный вариант — за 2.10.

Гола в предстоящей игре стоит ждать от Федора Чалова, считают эксперты. На его точный удар котировка 2.95, на остальных игроков — выше трех.

Несмотря на небольшое преимущество ЦСКА по коэффициентам, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.

ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 23 июля 2022 года

ЦСКА в межсезонье выступал чуть ли не хуже остальных команд чемпионата России: армейцы проиграли три матча подряд и не забили в них ни одного гола. Перелом случился как раз во встрече против «Сочи»: Владимир Федотов вскрыл слабые места бывшей команды и победил при помощи вернувшегося в стартовый состав Федора Чалова, который забил решающий мяч.

Тот успех будто нужен был москвичам для того, чтобы поверить в себя. В первом туре против «Урала» армейцы показали страсть и настырность — в стартовые 45 минут нанесли по воротам соперника 21 удар и закономерно открыли счет, а во втором отрезке дожали екатеринбуржцев.

На неделе после матча вокруг ЦСКА было много разговоров на предмет возможных трансферов. По слухам, в клуб едут сразу три новичка, один из которых и правда станет игроком московского клуба — защитник «Интернасьонала» Мойзес. При этом у красно-синих нет таких проблем с составом, как у «Сочи», который потерял основного защитника Родригао и нападающего Кассьерру.

Впрочем, в первом туре южане справились и без лидеров прошлого сезона — уверенно обыграли «Торпедо» (3:1), создав множество моментов. Считаете, что гости не проиграют в Москве и при этом в матче будет забито больше 2.5 мяча? Этот вариант можно оформить за 2.75.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

ЦСКА еще ни разу не обыгрывал «Сочи» на домашнем поле, а в прошлом сезоне вовсе проиграл. Но то были абсолютно разные команды с отличным от сегодняшнего дня наполнением. У каждой из них хватает проблем, но армейцы выглядят целостнее и оставляют в последних играх более приятное впечатление. На родном поле при поддержке своих трибун они должны добиться успеха.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.62.