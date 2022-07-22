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ЦСКА — «Сочи»: начало новой серии для Федотова

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 23 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов, ЦСКА.
Фото Сайт ЦСКА
Сочинская сказка в Москве закончилась.

23 июня ЦСКА под руководством Владимира Федотова сыграет с его бывшим клубом — «Сочи». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Картинка выйдет в эфир в 14.55 мск. Обслужит встречу арбитр из Воронежа Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 23 июля 2022 года

ЦСКА — фаворит предстоящего поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа армейцев оценена котировкой 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Сочи» и ничья идут за близкие 3.30 и 3.40 соответственно.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.68.

Из пяти последних матчей в четырех команды пробили «верх» по голам, при этом на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.90. На ТМ 2.5 — 1.96.

Совсем недавно соперники встречались в Кубке Матч Премьер, и там ЦСКА оказался сильнее. Причем оба гола армейцы забили в первые семь минут игры. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.74.

У «Сочи» безопаснее всего взять ИТМ1 (1.5) за 1.47 — южане в последних трех матчах не забивали ЦСКА больше раза, а в межсезонье потеряли основного нападающего Матео Кассьерру, который мог бы помочь изменить ситуацию.

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«Обе забьют» идет за 1.74, обратный вариант — за 2.10.

Гола в предстоящей игре стоит ждать от Федора Чалова, считают эксперты. На его точный удар котировка 2.95, на остальных игроков — выше трех.

Несмотря на небольшое преимущество ЦСКА по коэффициентам, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.

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ЦСКА в межсезонье выступал чуть ли не хуже остальных команд чемпионата России: армейцы проиграли три матча подряд и не забили в них ни одного гола. Перелом случился как раз во встрече против «Сочи»: Владимир Федотов вскрыл слабые места бывшей команды и победил при помощи вернувшегося в стартовый состав Федора Чалова, который забил решающий мяч.

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Тот успех будто нужен был москвичам для того, чтобы поверить в себя. В первом туре против «Урала» армейцы показали страсть и настырность — в стартовые 45 минут нанесли по воротам соперника 21 удар и закономерно открыли счет, а во втором отрезке дожали екатеринбуржцев.

На неделе после матча вокруг ЦСКА было много разговоров на предмет возможных трансферов. По слухам, в клуб едут сразу три новичка, один из которых и правда станет игроком московского клуба — защитник «Интернасьонала» Мойзес. При этом у красно-синих нет таких проблем с составом, как у «Сочи», который потерял основного защитника Родригао и нападающего Кассьерру.

Впрочем, в первом туре южане справились и без лидеров прошлого сезона — уверенно обыграли «Торпедо» (3:1), создав множество моментов. Считаете, что гости не проиграют в Москве и при этом в матче будет забито больше 2.5 мяча? Этот вариант можно оформить за 2.75.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

ЦСКА еще ни разу не обыгрывал «Сочи» на домашнем поле, а в прошлом сезоне вовсе проиграл. Но то были абсолютно разные команды с отличным от сегодняшнего дня наполнением. У каждой из них хватает проблем, но армейцы выглядят целостнее и оставляют в последних играх более приятное впечатление. На родном поле при поддержке своих трибун они должны добиться успеха.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.62.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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 1
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Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
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Ильнур Альшин

Факел

 1
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Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
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Ростов

 1 0 1
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