«Ахмат» — «Факел»: Агаларов не поможет Талалаеву продавить воронежцев
24 июля во втором туре РПЛ встретятся «Ахмат» и «Факел». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Ахмат Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу Алексей Амелин из Тулы.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Факел» 24 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Ахмата» можно поставить за 1.76, это примерно 56% вероятности. На успех «Факела» коэффициент 4.90 (20%), на ничью — 3.80 (24%).
Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 2.14.
Добавить проблем грозненцам и шансов воронежцам можно при помощи форы — например, Ф1(-1.5) доступна за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.41.
Вариант «обе забьют» зашел в половине из последних десяти игр у обоих клубов. Поставить на то, что команды огорчат друг друга, можно за 1.90. На обратный исход аналогичная котировка.
Удаление в игре можно взять за 2.95. Пенальти — за 2.35.
«Ахмат» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 июля 2022 года
Андрей Талалаев уже не первый год возглавляет «Ахмат», и на его третий сезон в клубе многие ожидают прорывных результатов. Пока еще рано судить о том, насколько такое доверие оправданно, но стартовый матч против «Спартака» получился очень даже неплохим. Красно-белые — мощный соперник, и даже если брать в расчет удаление Рыбуса, «Ахмат» хорошо воспользовался ситуацией и набил почти три ожидаемых гола.
Минус в том, что из трех ожидаемых голов «Ахмат» в реальности оформил всего один. Талалаеву не помог даже выписанный из «Уфы» лучший бомбардир прошлого сезона Гамид Агаларов. Возможно, у нападающего начнется спад или «синдром второго сезона», забивать он станет куда меньше, но этот вопрос тоже открыт. Если считаете, что против «Факела» у «Ахмата» дела с голами будут лучше, поставьте на ИТБ1 (1.5) за 1.83.
А вот «Факел» удивил в первом туре. Никто не ожидал от воронежцев такой прыти против «Краснодара», одного из традиционных лидеров чемпионата. Тем не менее сине-белые провели прекрасную встречу — забили первыми, а по ходу матча сравняли счет и не проиграли. Это очень достойный старт. Почему бы не продолжить в том же духе дальше, пусть и на адреналине от дебюта в РПЛ?
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Факел»
«Ахмат», конечно же, фаворит встречи. Здесь и фактор своего поля, на котором грозненцы очень хороши, и фактор опытности, и состав. Однако всех этих плюсов с лихвой было и у «Краснодара», а в некоторых моментах даже больше. Но это совсем не помешало «Факелу» сыграть боевую ничью. Конечно, нельзя просто брать и переносить результаты одного матча на другой, но воронежцы точно могут удивить.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1