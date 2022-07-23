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«Ахмат» — «Факел»: Агаларов не поможет Талалаеву продавить воронежцев

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Факел» 24 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Ахмата» против «Спартака».
Фото Global Look Press
Новичок РПЛ оказался крепким орешком.

24 июля во втором туре РПЛ встретятся «Ахмат» и «Факел». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Ахмат Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу Алексей Амелин из Тулы.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Факел» 24 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Ахмата» можно поставить за 1.76, это примерно 56% вероятности. На успех «Факела» коэффициент 4.90 (20%), на ничью — 3.80 (24%).

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 2.14.

Добавить проблем грозненцам и шансов воронежцам можно при помощи форы — например, Ф1(-1.5) доступна за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.41.

Вариант «обе забьют» зашел в половине из последних десяти игр у обоих клубов. Поставить на то, что команды огорчат друг друга, можно за 1.90. На обратный исход аналогичная котировка.

Удаление в игре можно взять за 2.95. Пенальти — за 2.35.

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«Ахмат» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 июля 2022 года

Андрей Талалаев уже не первый год возглавляет «Ахмат», и на его третий сезон в клубе многие ожидают прорывных результатов. Пока еще рано судить о том, насколько такое доверие оправданно, но стартовый матч против «Спартака» получился очень даже неплохим. Красно-белые — мощный соперник, и даже если брать в расчет удаление Рыбуса, «Ахмат» хорошо воспользовался ситуацией и набил почти три ожидаемых гола.

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Минус в том, что из трех ожидаемых голов «Ахмат» в реальности оформил всего один. Талалаеву не помог даже выписанный из «Уфы» лучший бомбардир прошлого сезона Гамид Агаларов. Возможно, у нападающего начнется спад или «синдром второго сезона», забивать он станет куда меньше, но этот вопрос тоже открыт. Если считаете, что против «Факела» у «Ахмата» дела с голами будут лучше, поставьте на ИТБ1 (1.5) за 1.83.

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А вот «Факел» удивил в первом туре. Никто не ожидал от воронежцев такой прыти против «Краснодара», одного из традиционных лидеров чемпионата. Тем не менее сине-белые провели прекрасную встречу — забили первыми, а по ходу матча сравняли счет и не проиграли. Это очень достойный старт. Почему бы не продолжить в том же духе дальше, пусть и на адреналине от дебюта в РПЛ?

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Факел»

«Ахмат», конечно же, фаворит встречи. Здесь и фактор своего поля, на котором грозненцы очень хороши, и фактор опытности, и состав. Однако всех этих плюсов с лихвой было и у «Краснодара», а в некоторых моментах даже больше. Но это совсем не помешало «Факелу» сыграть боевую ничью. Конечно, нельзя просто брать и переносить результаты одного матча на другой, но воронежцы точно могут удивить.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.14.

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ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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 2
П
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Зенит

 2
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Ильнур Альшин

Факел

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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