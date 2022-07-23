Новичок РПЛ оказался крепким орешком.

24 июля во втором туре РПЛ встретятся «Ахмат» и «Факел». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Ахмат Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу Алексей Амелин из Тулы.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Факел» 24 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Ахмата» можно поставить за 1.76, это примерно 56% вероятности. На успех «Факела» коэффициент 4.90 (20%), на ничью — 3.80 (24%).

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 2.14.

Добавить проблем грозненцам и шансов воронежцам можно при помощи форы — например, Ф1(-1.5) доступна за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.41.

Вариант «обе забьют» зашел в половине из последних десяти игр у обоих клубов. Поставить на то, что команды огорчат друг друга, можно за 1.90. На обратный исход аналогичная котировка.

Удаление в игре можно взять за 2.95. Пенальти — за 2.35.

«Ахмат» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 июля 2022 года

Андрей Талалаев уже не первый год возглавляет «Ахмат», и на его третий сезон в клубе многие ожидают прорывных результатов. Пока еще рано судить о том, насколько такое доверие оправданно, но стартовый матч против «Спартака» получился очень даже неплохим. Красно-белые — мощный соперник, и даже если брать в расчет удаление Рыбуса, «Ахмат» хорошо воспользовался ситуацией и набил почти три ожидаемых гола.

Минус в том, что из трех ожидаемых голов «Ахмат» в реальности оформил всего один. Талалаеву не помог даже выписанный из «Уфы» лучший бомбардир прошлого сезона Гамид Агаларов. Возможно, у нападающего начнется спад или «синдром второго сезона», забивать он станет куда меньше, но этот вопрос тоже открыт. Если считаете, что против «Факела» у «Ахмата» дела с голами будут лучше, поставьте на ИТБ1 (1.5) за 1.83.

А вот «Факел» удивил в первом туре. Никто не ожидал от воронежцев такой прыти против «Краснодара», одного из традиционных лидеров чемпионата. Тем не менее сине-белые провели прекрасную встречу — забили первыми, а по ходу матча сравняли счет и не проиграли. Это очень достойный старт. Почему бы не продолжить в том же духе дальше, пусть и на адреналине от дебюта в РПЛ?

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Факел»

«Ахмат», конечно же, фаворит встречи. Здесь и фактор своего поля, на котором грозненцы очень хороши, и фактор опытности, и состав. Однако всех этих плюсов с лихвой было и у «Краснодара», а в некоторых моментах даже больше. Но это совсем не помешало «Факелу» сыграть боевую ничью. Конечно, нельзя просто брать и переносить результаты одного матча на другой, но воронежцы точно могут удивить.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.14.