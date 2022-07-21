«Кристал Пэлас» — «Лидс»: команды устроят безбашенный матч и без Рафиньи с Филлипсом
22 июля «Кристал Пэлас» и «Лидс» проведут товарищеский матч в рамках подготовки к старту нового сезона АПЛ. Встреча пройдет в необычном месте — на стадионе «Оптус Стэдиум» в австралийском городе Перт. Она начнется в 13.05 по московскому времени, в России транслироваться не будет.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Кристал Пэлас» — «Лидс» 22 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Лидса» шансы победить выше. Победа команды Джесси Марша оценена котировкой 2.28, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Кристал Пэлас» можно взять за немногим большие 2.80 (35%), ничью — за 3.50 (22%).
Если вы считаете мнение экспертов о фаворите ошибочным, поставьте на 1Х за 1.58.
Благодаря «Кристал Пэлас» матч наверняка получится результативным: в четырех встречах из шести в межсезонье с участием «орлов» было забито четыре и более мяча. На ТБ 2.5 котировка 1.58, на ТМ 2.5 — 2.30.
Индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 1.5 мяча оценен коэффициентом 2.13, ИТМ1 (1.5) — 1.67. У «Лидса» тот же рынок доступен за 1.90 и 1.84 соответственно.
Боитесь ошибиться с выбором? Можете взять один из вариантов ставки с форой: Ф1(0) за 2.08 или Ф2(0) за 1.70.
Волевая победа одной из команд оценена в 4.30.
«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз и анализ товарищеского матча 22 июля 2022 года
«Кристал Пэлас» очень агрессивно готовится к новому сезону АПЛ, который стартует уже в начале августа. Для клуба Патрика Виейра матч против «Лидса» станет уже седьмым за последние 20 дней — французский тренер явно решил подвести игроков в состояние полной боевой готовности, выработанной на практике. При этом сказать много хорошего о результатах «орлов» нельзя: все три победы одержаны на тоненького над клубами чемпионшипа и более слабых дивизионов. В матчах с «Ливерпулем» и «МЮ» случились поражения, а еще одна игра против малоизвестного «Аккрингтона» завершилась вничью.
Неизвестно, на что рассчитывают Виейра и руководство «Кристал Пэлас», но точно не на борьбу за место в середине таблицы АПЛ и выше. Клуб почти никак не усилился в межсезонье (лишь приобрели у «Ланса» опорника Шейха Дукуре) и пребывает в состоянии стагнации. На то, что это аукнется уже в матче против равного по силам «Лидса» и «орлы» уступят с форой (-1.5) мяча, можно поставить с котировкой 4.00.
Хотя «павлины» сами не в лучшей форме. Для них это будет только четвертый матч и возможность одержать третью предсезонную победу: «Блэкпул» и «Брисбен Роар» были обыграны, а «Астон Вилле» клуб Джесси Марша уступил. Последний результат можно списать на большое количество новых игроков. Лидеры прошлого сезона — Рафинья и Филлипс — покинули команду, а новичков в команде сразу шестеро. Для того чтобы они полноценно влились в состав, потребуется время.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Лидс»
Очевидно, что матч получится результативным. «Кристал Пэлас» и «Лидс» еще в прошлом сезоне АПЛ играли достаточно весело, а в межсезонье лишь подтверждают статус беспечных команд с неважной игрой в обороне. Неразбериха в составах и суматоха во всех линиях поспособствуют зрелищности игры.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.58.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1