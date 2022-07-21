Будет очень много голов.

22 июля «Кристал Пэлас» и «Лидс» проведут товарищеский матч в рамках подготовки к старту нового сезона АПЛ. Встреча пройдет в необычном месте — на стадионе «Оптус Стэдиум» в австралийском городе Перт. Она начнется в 13.05 по московскому времени, в России транслироваться не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Кристал Пэлас» — «Лидс» 22 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Лидса» шансы победить выше. Победа команды Джесси Марша оценена котировкой 2.28, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Кристал Пэлас» можно взять за немногим большие 2.80 (35%), ничью — за 3.50 (22%).

Если вы считаете мнение экспертов о фаворите ошибочным, поставьте на 1Х за 1.58.

Благодаря «Кристал Пэлас» матч наверняка получится результативным: в четырех встречах из шести в межсезонье с участием «орлов» было забито четыре и более мяча. На ТБ 2.5 котировка 1.58, на ТМ 2.5 — 2.30.

Индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 1.5 мяча оценен коэффициентом 2.13, ИТМ1 (1.5) — 1.67. У «Лидса» тот же рынок доступен за 1.90 и 1.84 соответственно.

Боитесь ошибиться с выбором? Можете взять один из вариантов ставки с форой: Ф1(0) за 2.08 или Ф2(0) за 1.70.

Волевая победа одной из команд оценена в 4.30.

«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз и анализ товарищеского матча 22 июля 2022 года

«Кристал Пэлас» очень агрессивно готовится к новому сезону АПЛ, который стартует уже в начале августа. Для клуба Патрика Виейра матч против «Лидса» станет уже седьмым за последние 20 дней — французский тренер явно решил подвести игроков в состояние полной боевой готовности, выработанной на практике. При этом сказать много хорошего о результатах «орлов» нельзя: все три победы одержаны на тоненького над клубами чемпионшипа и более слабых дивизионов. В матчах с «Ливерпулем» и «МЮ» случились поражения, а еще одна игра против малоизвестного «Аккрингтона» завершилась вничью.

Неизвестно, на что рассчитывают Виейра и руководство «Кристал Пэлас», но точно не на борьбу за место в середине таблицы АПЛ и выше. Клуб почти никак не усилился в межсезонье (лишь приобрели у «Ланса» опорника Шейха Дукуре) и пребывает в состоянии стагнации. На то, что это аукнется уже в матче против равного по силам «Лидса» и «орлы» уступят с форой (-1.5) мяча, можно поставить с котировкой 4.00.

Хотя «павлины» сами не в лучшей форме. Для них это будет только четвертый матч и возможность одержать третью предсезонную победу: «Блэкпул» и «Брисбен Роар» были обыграны, а «Астон Вилле» клуб Джесси Марша уступил. Последний результат можно списать на большое количество новых игроков. Лидеры прошлого сезона — Рафинья и Филлипс — покинули команду, а новичков в команде сразу шестеро. Для того чтобы они полноценно влились в состав, потребуется время.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Лидс»

Очевидно, что матч получится результативным. «Кристал Пэлас» и «Лидс» еще в прошлом сезоне АПЛ играли достаточно весело, а в межсезонье лишь подтверждают статус беспечных команд с неважной игрой в обороне. Неразбериха в составах и суматоха во всех линиях поспособствуют зрелищности игры.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.58.