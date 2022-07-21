Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Кристал Пэлас» — «Лидс»: команды устроят безбашенный матч и без Рафиньи с Филлипсом

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Кристал Пэлас» — «Лидс» 22 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Лидс» против «Астон Виллы».
Фото Global Look Press
Будет очень много голов.

22 июля «Кристал Пэлас» и «Лидс» проведут товарищеский матч в рамках подготовки к старту нового сезона АПЛ. Встреча пройдет в необычном месте — на стадионе «Оптус Стэдиум» в австралийском городе Перт. Она начнется в 13.05 по московскому времени, в России транслироваться не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Кристал Пэлас» — «Лидс» 22 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Лидса» шансы победить выше. Победа команды Джесси Марша оценена котировкой 2.28, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Кристал Пэлас» можно взять за немногим большие 2.80 (35%), ничью — за 3.50 (22%).

Если вы считаете мнение экспертов о фаворите ошибочным, поставьте на 1Х за 1.58.

Благодаря «Кристал Пэлас» матч наверняка получится результативным: в четырех встречах из шести в межсезонье с участием «орлов» было забито четыре и более мяча. На ТБ 2.5 котировка 1.58, на ТМ 2.5 — 2.30.

&laquo;Рапид&raquo; Вена. «Рапид» — «Лехия»: австрийцы вернут полякам страх выездных матчей

Индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 1.5 мяча оценен коэффициентом 2.13, ИТМ1 (1.5) — 1.67. У «Лидса» тот же рынок доступен за 1.90 и 1.84 соответственно.

Боитесь ошибиться с выбором? Можете взять один из вариантов ставки с форой: Ф1(0) за 2.08 или Ф2(0) за 1.70.

Волевая победа одной из команд оценена в 4.30.

«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз и анализ товарищеского матча 22 июля 2022 года

«Кристал Пэлас» очень агрессивно готовится к новому сезону АПЛ, который стартует уже в начале августа. Для клуба Патрика Виейра матч против «Лидса» станет уже седьмым за последние 20 дней — французский тренер явно решил подвести игроков в состояние полной боевой готовности, выработанной на практике. При этом сказать много хорошего о результатах «орлов» нельзя: все три победы одержаны на тоненького над клубами чемпионшипа и более слабых дивизионов. В матчах с «Ливерпулем» и «МЮ» случились поражения, а еще одна игра против малоизвестного «Аккрингтона» завершилась вничью.

Эрик Бикфалви, &laquo;Урал&raquo;. «Оренбург» — «Урал»: команда Шалимова припаркует автобус после кошмарной игры в Москве

Неизвестно, на что рассчитывают Виейра и руководство «Кристал Пэлас», но точно не на борьбу за место в середине таблицы АПЛ и выше. Клуб почти никак не усилился в межсезонье (лишь приобрели у «Ланса» опорника Шейха Дукуре) и пребывает в состоянии стагнации. На то, что это аукнется уже в матче против равного по силам «Лидса» и «орлы» уступят с форой (-1.5) мяча, можно поставить с котировкой 4.00.

Хотя «павлины» сами не в лучшей форме. Для них это будет только четвертый матч и возможность одержать третью предсезонную победу: «Блэкпул» и «Брисбен Роар» были обыграны, а «Астон Вилле» клуб Джесси Марша уступил. Последний результат можно списать на большое количество новых игроков. Лидеры прошлого сезона — Рафинья и Филлипс — покинули команду, а новичков в команде сразу шестеро. Для того чтобы они полноценно влились в состав, потребуется время.

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Крылья Советов»: команда Семака снова станет жертвой самоуверенности

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Лидс»

Очевидно, что матч получится результативным. «Кристал Пэлас» и «Лидс» еще в прошлом сезоне АПЛ играли достаточно весело, а в межсезонье лишь подтверждают статус беспечных команд с неважной игрой в обороне. Неразбериха в составах и суматоха во всех линиях поспособствуют зрелищности игры.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.58.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Лидс
0
Читайте также
5 продуктов, которые замедляют старение
«Локомотив» подписывает Игнатьева, «Зенит» продлил соглашение с Венделом, «Краснодар» взял звезду Сербии. Главные трансферы и слухи РПЛ на 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Урал»: команда Шалимова припаркует автобус после кошмарной игры в Москве
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости