Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года

Может 10-е место было не таким уж провалом?

РПЛ постепенно разгоняется: во втором туре чемпионата 23 июля встретятся «Краснодар» и «Спартак» — их противостояние в последние годы превратилось в одно из самых принципиальных в лиге. Матч пройдет на «Краснодар Арене», начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение красно-белым: поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.26, вероятность — 43%. Успех «Краснодара» оценен в 3.10 (31%), ничья предложена с котировкой 3.70 (26%).

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 6.30, Ф2(+1.5) — за 1.12;

• Ф2(+1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.24.

Соперники нередко выдавали результативные матчи, а в последних четырех очных играх ни разу не забивали меньше трех мячей. Коэффициент на то, что отличатся обе команды, — 1.69, обратная ставка доступна за 2.17.

Также в норме голы с пенальти: в прошлом сезоне из шести мячей в двух матчах четыре забили с 11-метровых. Поставить на удар с точки можно с котировкой 2.35, «пенальти не будет» идет за 1.55.

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 июля 2022 года

«Краснодар» и «Спартак» начали сезон с ничьих: «быки» не справились с новичком РПЛ «Факелом» (2:2), красно-белые с трудом добыли очко в Грозном (1:1). При этом по игре команды не выглядели убедительно: обе не лучшим образом сыграли в обороне и позволили соперникам создать достаточно опасных моментов.

В основном положительные моменты в атаке команд связаны с индивидуальными умениями игроков. У «Краснодара» прекрасный матч провел Эдуард Сперцян, «Спартак» от поражения спас вышедший на замену Виктор Мозес: нигериец появился в конце матча и фантастическим дальним ударом сравнял счет.

Считаете, что на этот раз москвичи забьют больше одного мяча? Индивидуальный тотал красно-белых больше 1.5 гола оценен в 2.06, ИТМ2 (1.5) — в 1.76.

«Спартак» удержал важных легионеров: в команду вернулись Мозес и Кристофер Мартинс, остальные вроде и не собирались уходить. «Краснодар» вернул только Джона Кордобу и Кристиана Рамиреса, но в нынешних условиях это уже неплохо. Правда, нападающий подвел клуб в матче с «Факелом» — не забил пенальти.

Ждете, что на этот раз колумбиец поправит прицел? Индивидуальный тотал «быков» больше 1.5 мяча можно оформить за 2.55. ИТМ1 (1.5) — за 1.52.

«Спартак» в Грозном больше тайма держался вдесятером после удаления Мацея Рыбуса. С «Краснодаром» поляк не сыграет — вероятно, на его позиции выйдет Леон Классен.

У «быков» проблем с составом нет: возможно, на скамейке снова останется Рамирес, который полгода провел без игровой практики. Кристиан — тоже левый защитник.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года

У «Краснодара» есть некоторые недостатки в составе: из команды ушли практически все легионеры, им на замену осталась молодежь. Таким составом будет тяжело стабильно добиваться результата, но нападение «быков» по-прежнему состоит из качественных игроков: Кордоба, Ионов, Шапи, Сперцян, Олусегун могут разнести любую оборону.

Состав «Спартака» выглядит помощнее. Но пока в официальных матчах красно-белые показывают скромный футбол: проиграли «Зениту» 0:4 в Суперкубке и с трудом спаслись в Грозном (1:1). Непонятно, что ждет клуб с новым тренером Гильермо Абаскалем. Вероятно, матч с «Краснодаром» получится сложным.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.68.