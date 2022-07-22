Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Краснодар» — «Спартак»: Промес и Соболев снова разочаруют фанатов на выезде

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Квинси Промес в матче за Суперкубок России.
Фото Global Look Press
Может 10-е место было не таким уж провалом?

РПЛ постепенно разгоняется: во втором туре чемпионата 23 июля встретятся «Краснодар» и «Спартак» — их противостояние в последние годы превратилось в одно из самых принципиальных в лиге. Матч пройдет на «Краснодар Арене», начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение красно-белым: поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.26, вероятность — 43%. Успех «Краснодара» оценен в 3.10 (31%), ничья предложена с котировкой 3.70 (26%).

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 6.30, Ф2(+1.5) — за 1.12;

• Ф2(+1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.24.

Соперники нередко выдавали результативные матчи, а в последних четырех очных играх ни разу не забивали меньше трех мячей. Коэффициент на то, что отличатся обе команды, — 1.69, обратная ставка доступна за 2.17.

Также в норме голы с пенальти: в прошлом сезоне из шести мячей в двух матчах четыре забили с 11-метровых. Поставить на удар с точки можно с котировкой 2.35, «пенальти не будет» идет за 1.55.

Гильермо Абаскаль, &laquo;Спартак&raquo;. У «Спартака» ворох проблем перед матчем в Краснодаре. Абаскаль снова останется без победы?

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 июля 2022 года

«Краснодар» и «Спартак» начали сезон с ничьих: «быки» не справились с новичком РПЛ «Факелом» (2:2), красно-белые с трудом добыли очко в Грозном (1:1). При этом по игре команды не выглядели убедительно: обе не лучшим образом сыграли в обороне и позволили соперникам создать достаточно опасных моментов.

В основном положительные моменты в атаке команд связаны с индивидуальными умениями игроков. У «Краснодара» прекрасный матч провел Эдуард Сперцян, «Спартак» от поражения спас вышедший на замену Виктор Мозес: нигериец появился в конце матча и фантастическим дальним ударом сравнял счет.

Считаете, что на этот раз москвичи забьют больше одного мяча? Индивидуальный тотал красно-белых больше 1.5 гола оценен в 2.06, ИТМ2 (1.5) — в 1.76.

Владимир Федотов, ЦСКА. ЦСКА — «Сочи»: начало новой серии для Федотова

«Спартак» удержал важных легионеров: в команду вернулись Мозес и Кристофер Мартинс, остальные вроде и не собирались уходить. «Краснодар» вернул только Джона Кордобу и Кристиана Рамиреса, но в нынешних условиях это уже неплохо. Правда, нападающий подвел клуб в матче с «Факелом» — не забил пенальти.

Ждете, что на этот раз колумбиец поправит прицел? Индивидуальный тотал «быков» больше 1.5 мяча можно оформить за 2.55. ИТМ1 (1.5) — за 1.52.

«Спартак» в Грозном больше тайма держался вдесятером после удаления Мацея Рыбуса. С «Краснодаром» поляк не сыграет — вероятно, на его позиции выйдет Леон Классен.

У «быков» проблем с составом нет: возможно, на скамейке снова останется Рамирес, который полгода провел без игровой практики. Кристиан — тоже левый защитник.

Эрик Бикфалви, &laquo;Урал&raquo;. «Оренбург» — «Урал»: команда Шалимова припаркует автобус после кошмарной игры в Москве

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года

У «Краснодара» есть некоторые недостатки в составе: из команды ушли практически все легионеры, им на замену осталась молодежь. Таким составом будет тяжело стабильно добиваться результата, но нападение «быков» по-прежнему состоит из качественных игроков: Кордоба, Ионов, Шапи, Сперцян, Олусегун могут разнести любую оборону.

Состав «Спартака» выглядит помощнее. Но пока в официальных матчах красно-белые показывают скромный футбол: проиграли «Зениту» 0:4 в Суперкубке и с трудом спаслись в Грозном (1:1). Непонятно, что ждет клуб с новым тренером Гильермо Абаскалем. Вероятно, матч с «Краснодаром» получится сложным.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
8
0
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Осинькин рассказал, могут ли Дзюба и Дзагоев оказаться в «Крыльях»
В «Химках» заявили, что уход Лоуренса не связан с заявлениями агента Селюка
«Зенит»? Никогда не просил ребят ставить «автобус». Осинькин — о матче с питерцами, Дзюбе, Пиняеве, комплименте Бердыева и «Спартаке»
«Химки» расторгли контракт с нигерийским полузащитником Николасом
Дивеев рассказал, как ЦСКА готовился к сезону под руководством Федотова
Дивеев: «Задача ЦСКА — как можно больше выигрывать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Сочи»: начало новой серии для Федотова
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости