Группа D чемпионата мира: Мбаппе затащит действующих чемпионов мира на вершину

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа D

Среди реальных конкурентов у «Трехцветных» только Дания.

21 ноября в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу D определены команды Франции, Дании, Австралии и Туниса.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.

Сборная Франции

Аналитики убеждены, что именно команда Дидье Дешама должна стартовать в плей-офф с первого места. На это можно поставить с коэффициентом 1.40, это приблизительно 71 процент вероятности исхода. Также «Трехцветные» считаются вторыми претендентами всего турнира после Бразилии. На команду Мбаппе котировка 6.50, на сборную Неймара — 5.80.

В контексте борьбы за первое место в группе вопросов к Франции никаких нет — это абсолютно лучшая команда квартета хотя бы исходя из фамилий исполнителей. Хотя те же датчане переиграли «Трехцветных» в начале июня в Лиге наций и оставили их без плей-офф турнира.

Но к чемпионату мира Дидье Дешам должен подвести команду в полной боевой готовности. Правда, прокачать игроков нужно не только физически и тактически, но и психологически — иначе в такой легкой по составу группе французские звезды будут халтурить, и это может обернуться проблемами.

Сборная Дании

Успех датчан в квартете D оценен коэффициентом 4.00 (25%). Но если они не забьются с Францией за победу, то уж точно должны выйти в плей-офф со второго места.

Главный тренер скандинавов Каспер Хьюлманд собрал очень добротную банду, которая отличается от многих других не количеством звезд, а сыгранностью и четким выполнением задач. Правда, если разбирать датчан на фоне Австралии и Туниса, то у них в составе как раз есть большие игроки, которые смогут решить исход, если общий механизм забарахлит.

Сборная Австралии

Австралийцы одними из последних пробились на чемпионат мира. При этом они уже знали, что жеребьевка определила их в группу к действующим чемпионам мира и Дании — точно так же, как и на турнире в России.

Тогда команда под руководством голландца Берта ван Марвейка выступила вполне неплохо: до последних минут боролась в первом матче с Францией и уступила лишь из-за автогола (1:2), сыграла вничью с Данией (1:1) и лишь в последней игре без шансов под присмотром российского арбитра Сергея Карасева уступила Перу (0:2).

Сейчас побиться за лидерство в группе снова будет очень тяжело, поэтому коэффициент на это очень высок — 20.0 (2%).

Сборная Туниса

Как не было сомнений, что Франция или Испания отберутся на ЧМ от Европы, так и присутствие на турнире Туниса никого не должно удивлять. Эта команда достаточно сильная для своей конфедерации и довольно уверенно прошла отбор: во втором раунде заняла первое место в группе, а в решающем одолела Мали.

Правда, при жеребьевке мундиаля африканской команде снова не повезло — в 2018-м они играли в одном квартете с Англией и Бельгией (заняли третье место, опередив Панаму), а в этот раз попали к Франции и Дании. Котировка на выигрыш группы — те же 20.0 (2%), как и у Австралии.

Расписание матчей группы D чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 22 ноября

Дания — Тунис, 16.00 мск (стадион «Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)

Франция — Австралия, 22.00 мск («Эль-Джануб», Эль-Вакра)

Второй тур, 26 ноября

Тунис — Австралия, 13.00 мск («Эль-Джануб», Эль-Вакра)

Франция — Дания, 19.00 мск («Стадион 974», Доха)

Третий тур, 30 ноября

Австралия — Дания, 18.00 мск («Эль-Джануб», Эль-Вакра)

Тунис — Франция, 18.00 мск («Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)