Группа B чемпионата мира: Кейн опять набьет статистику на аутсайдерах?

Англии везет с жеребьевкой на последних крупных турнирах.

21 ноября в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу B попали Англия, США, Уэльс и Иран.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.

Сборная Англии

Команда Гарета Саутгейта — абсолютный фаворит не только своей группы, но и один из главных претендентов на титул, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Чемпионство «Трех львов» оценено коэффициентом 7.00, выше шансы только у Бразилии (5.80) и Франции (6.50). Естественно, при таких раскладах никто не сомневается, что англичане выйдут в плей-офф с первого места — на их победу в квартете котировка 1.35, это примерно 75% вероятности.

На прошлом чемпионате мира 2018 года в России Англия остановилась в шаге от медали: в полуфинале родоначальники футбола проиграли сенсационным хорватам (1:2 в дополнительное время), а матч за бронзу отдали Бельгии (0:2). Единственная отдушина на том турнире — «Золотая бутса» Харри Кейна, который забил шесть мячей. Четыре из них влетели в ворота Туниса и Панамы — аутсайдеров группы.

Возможно, Кейн повторит успех (коэффициент на победу в гонке бомбардиров — 9.00), но вот его команде для прогресса потребуются время и усердная подготовка, потому что в начале лета «Три льва» выглядят очень сыро. Два унизительных поражения от Венгрии с общим счетом 0:5 и ничьи в играх с Германией и Италией в Лиге наций наталкивают на мысль, что в королевстве Гарета Саутгейта не все гладко.

Сборная США

Соединенные Штаты Америки не приехали на чемпионат мира в России, потому что сначала планировали бойкотировать турнир, а затем банально не прошли отбор. Поэтому они восемь лет готовились, чтобы ударно провести новый мундиаль. За это время у них сменилось поколение Клинта Дэмпси.

Сейчас в команде есть очень даровитые и по европейским меркам солидные игроки — например, Кристиан Пулишич из «Челси», Уэстон Маккенни из «Ювентуса», защитник «Барселоны» Сержиньо Дест и сын легендарного Джорджа Веа, Тимоти. Американцы поборются если не за титул, то хотя бы за выход из группы, тем более коэффициент на первое место у них с Уэльсом одинаковый — 6.00 (11%). На успех на чемпионате мира — 100.

Сборная Уэльса

Команда с Гаретом Бэйлом в составе одной из последних отобралась на турнир — в финале квалификации валлийцы благодаря автоголу прошли Украину и пробились на ЧМ впервые за 64 года. Для сборной, которая крайне редко участвует даже в чемпионатах Европы (дважды в истории), это огромный успех.

Конечно, ни о каких претензиях на титул речи быть не может (коэффициент — 100). Валлийцы — более чем средняя по мировым стандартам команда, которая очень зависима от своего лидера. Если Бэйл в ударе, тогда Уэльс может на что-то рассчитывать. Но в одиночку бывший резервист «Реала» против топ-сборных вряд ли поможет.

Тем не менее на выход в плей-офф Уэльс претендует и будет биться за право занять первое место с Англией и США. На победу в квартете команды Райана Гиггза котировка 6.00 (11%).

Сборная Ирана

Матчи этой команды стоит смотреть хотя бы ради того, чтобы вновь насладиться игрой уехавшего из России Сердара Азмуна. 27-летний нападающий «Байера» даже спустя четыре года с чемпионата мира-2018 — лидер своей команды.

Тягаться с остальными сборными даже в группе иранцам будет непросто, коэффициент на первое место — 20.0 (3%). Но эти ребята могут устроить сенсацию за счет сильного духа и работоспособности. Например, на прошлом чемпионате мира «Персидским леопардам» не хватило пары минут для выхода в плей-офф — Испания выкрала ничью в матче с Марокко (2:2) и оставила Иран на третьем месте.

Расписание матчей группы B чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 21 ноября

Англия — Иран, 16.00 мск (стадион «Халифа», Доха)

США — Уэльс, 22.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)

Второй тур, 25 ноября

Уэльс — Иран, 13.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)

Англия — США, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)

Третий тур, 29 ноября

Уэльс — Англия, 22.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)

Иран — США, 22.00 мск («Эль-Тумама», Доха)