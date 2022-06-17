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Сегодня, 14:15

Группа B чемпионата мира: Кейн опять набьет статистику на аутсайдерах?

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа B
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Харри Кейн, сборная Англии.
Фото Global Look Press
Англии везет с жеребьевкой на последних крупных турнирах.

21 ноября в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу B попали Англия, США, Уэльс и Иран.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.

Сборная Англии

Команда Гарета Саутгейта — абсолютный фаворит не только своей группы, но и один из главных претендентов на титул, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Чемпионство «Трех львов» оценено коэффициентом 7.00, выше шансы только у Бразилии (5.80) и Франции (6.50). Естественно, при таких раскладах никто не сомневается, что англичане выйдут в плей-офф с первого места — на их победу в квартете котировка 1.35, это примерно 75% вероятности.

На прошлом чемпионате мира 2018 года в России Англия остановилась в шаге от медали: в полуфинале родоначальники футбола проиграли сенсационным хорватам (1:2 в дополнительное время), а матч за бронзу отдали Бельгии (0:2). Единственная отдушина на том турнире — «Золотая бутса» Харри Кейна, который забил шесть мячей. Четыре из них влетели в ворота Туниса и Панамы — аутсайдеров группы.

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Возможно, Кейн повторит успех (коэффициент на победу в гонке бомбардиров — 9.00), но вот его команде для прогресса потребуются время и усердная подготовка, потому что в начале лета «Три льва» выглядят очень сыро. Два унизительных поражения от Венгрии с общим счетом 0:5 и ничьи в играх с Германией и Италией в Лиге наций наталкивают на мысль, что в королевстве Гарета Саутгейта не все гладко.

Сборная США

Соединенные Штаты Америки не приехали на чемпионат мира в России, потому что сначала планировали бойкотировать турнир, а затем банально не прошли отбор. Поэтому они восемь лет готовились, чтобы ударно провести новый мундиаль. За это время у них сменилось поколение Клинта Дэмпси.

Сейчас в команде есть очень даровитые и по европейским меркам солидные игроки — например, Кристиан Пулишич из «Челси», Уэстон Маккенни из «Ювентуса», защитник «Барселоны» Сержиньо Дест и сын легендарного Джорджа Веа, Тимоти. Американцы поборются если не за титул, то хотя бы за выход из группы, тем более коэффициент на первое место у них с Уэльсом одинаковый — 6.00 (11%). На успех на чемпионате мира — 100.

Сборная Уэльса

Команда с Гаретом Бэйлом в составе одной из последних отобралась на турнир — в финале квалификации валлийцы благодаря автоголу прошли Украину и пробились на ЧМ впервые за 64 года. Для сборной, которая крайне редко участвует даже в чемпионатах Европы (дважды в истории), это огромный успех.

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Конечно, ни о каких претензиях на титул речи быть не может (коэффициент — 100). Валлийцы — более чем средняя по мировым стандартам команда, которая очень зависима от своего лидера. Если Бэйл в ударе, тогда Уэльс может на что-то рассчитывать. Но в одиночку бывший резервист «Реала» против топ-сборных вряд ли поможет.

Тем не менее на выход в плей-офф Уэльс претендует и будет биться за право занять первое место с Англией и США. На победу в квартете команды Райана Гиггза котировка 6.00 (11%).

Сборная Ирана

Матчи этой команды стоит смотреть хотя бы ради того, чтобы вновь насладиться игрой уехавшего из России Сердара Азмуна. 27-летний нападающий «Байера» даже спустя четыре года с чемпионата мира-2018 — лидер своей команды.

Тягаться с остальными сборными даже в группе иранцам будет непросто, коэффициент на первое место — 20.0 (3%). Но эти ребята могут устроить сенсацию за счет сильного духа и работоспособности. Например, на прошлом чемпионате мира «Персидским леопардам» не хватило пары минут для выхода в плей-офф — Испания выкрала ничью в матче с Марокко (2:2) и оставила Иран на третьем месте.

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Расписание матчей группы B чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 21 ноября

Англия — Иран, 16.00 мск (стадион «Халифа», Доха)

США — Уэльс, 22.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)

Второй тур, 25 ноября

Уэльс — Иран, 13.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)

Англия — США, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)

Третий тур, 29 ноября

Уэльс — Англия, 22.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)

Иран — США, 22.00 мск («Эль-Тумама», Доха)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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