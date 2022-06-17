Группа B чемпионата мира: Кейн опять набьет статистику на аутсайдерах?
21 ноября в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу B попали Англия, США, Уэльс и Иран.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.
Сборная Англии
Команда Гарета Саутгейта — абсолютный фаворит не только своей группы, но и один из главных претендентов на титул, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Чемпионство «Трех львов» оценено коэффициентом 7.00, выше шансы только у Бразилии (5.80) и Франции (6.50). Естественно, при таких раскладах никто не сомневается, что англичане выйдут в плей-офф с первого места — на их победу в квартете котировка 1.35, это примерно 75% вероятности.
На прошлом чемпионате мира 2018 года в России Англия остановилась в шаге от медали: в полуфинале родоначальники футбола проиграли сенсационным хорватам (1:2 в дополнительное время), а матч за бронзу отдали Бельгии (0:2). Единственная отдушина на том турнире — «Золотая бутса» Харри Кейна, который забил шесть мячей. Четыре из них влетели в ворота Туниса и Панамы — аутсайдеров группы.
Возможно, Кейн повторит успех (коэффициент на победу в гонке бомбардиров — 9.00), но вот его команде для прогресса потребуются время и усердная подготовка, потому что в начале лета «Три льва» выглядят очень сыро. Два унизительных поражения от Венгрии с общим счетом 0:5 и ничьи в играх с Германией и Италией в Лиге наций наталкивают на мысль, что в королевстве Гарета Саутгейта не все гладко.
Сборная США
Соединенные Штаты Америки не приехали на чемпионат мира в России, потому что сначала планировали бойкотировать турнир, а затем банально не прошли отбор. Поэтому они восемь лет готовились, чтобы ударно провести новый мундиаль. За это время у них сменилось поколение Клинта Дэмпси.
Сейчас в команде есть очень даровитые и по европейским меркам солидные игроки — например, Кристиан Пулишич из «Челси», Уэстон Маккенни из «Ювентуса», защитник «Барселоны» Сержиньо Дест и сын легендарного Джорджа Веа, Тимоти. Американцы поборются если не за титул, то хотя бы за выход из группы, тем более коэффициент на первое место у них с Уэльсом одинаковый — 6.00 (11%). На успех на чемпионате мира — 100.
Сборная Уэльса
Команда с Гаретом Бэйлом в составе одной из последних отобралась на турнир — в финале квалификации валлийцы благодаря автоголу прошли Украину и пробились на ЧМ впервые за 64 года. Для сборной, которая крайне редко участвует даже в чемпионатах Европы (дважды в истории), это огромный успех.
Конечно, ни о каких претензиях на титул речи быть не может (коэффициент — 100). Валлийцы — более чем средняя по мировым стандартам команда, которая очень зависима от своего лидера. Если Бэйл в ударе, тогда Уэльс может на что-то рассчитывать. Но в одиночку бывший резервист «Реала» против топ-сборных вряд ли поможет.
Тем не менее на выход в плей-офф Уэльс претендует и будет биться за право занять первое место с Англией и США. На победу в квартете команды Райана Гиггза котировка 6.00 (11%).
Сборная Ирана
Матчи этой команды стоит смотреть хотя бы ради того, чтобы вновь насладиться игрой уехавшего из России Сердара Азмуна. 27-летний нападающий «Байера» даже спустя четыре года с чемпионата мира-2018 — лидер своей команды.
Тягаться с остальными сборными даже в группе иранцам будет непросто, коэффициент на первое место — 20.0 (3%). Но эти ребята могут устроить сенсацию за счет сильного духа и работоспособности. Например, на прошлом чемпионате мира «Персидским леопардам» не хватило пары минут для выхода в плей-офф — Испания выкрала ничью в матче с Марокко (2:2) и оставила Иран на третьем месте.
Расписание матчей группы B чемпионата мира по футболу 2022 года
Первый тур, 21 ноября
Англия — Иран, 16.00 мск (стадион «Халифа», Доха)
США — Уэльс, 22.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)
Второй тур, 25 ноября
Уэльс — Иран, 13.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)
Англия — США, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)
Третий тур, 29 ноября
Уэльс — Англия, 22.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)
Иран — США, 22.00 мск («Эль-Тумама», Доха)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0