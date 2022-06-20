Группа Е чемпионата мира: Германия Нойера схлестнется с молодой Испанией Гави

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа Е

Испания — Германия — одно из главных зрелищ группового этапа.

Чемпионат мира в Катаре начнется уже скоро — 21 ноября 2022 года. Из 32 участников в группу Е попали Испания, Германия, Япония и Коста-Рика.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на успешное прохождение турнира.

Сборная Испании

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Красная фурия» — главный фаворит группы Е. Коэффициент на то, что испанцы займут первое место, — 1.90, вероятность около 52%. Также Испания находится в числе основных кандидатов на победу во всем турнире. Котировка на триумф сборной — 9.00. Выше шансы на победу только у трех команд.

После успеха в ЮАР в 2010 году Испания провалила два чемпионата мира подряд: в 2014-м не вышла из группы, а в 2018-м отлетела России в 1/8 финала. Испанцы переживают смену поколений, и в Катар отправится молодая команда. Главный янгстер испанцев — Гави. 17-летний полузащитник провел уже 10 матчей за сборную и забил один мяч.

Сборная Германии

«Бундестим» — вторая топ-сборная квартета: коэффициент на первое место немцев в группе — 2.20 (40%). При этом Германия в списке фаворитов чемпионата мира идет сразу за Испанией. Котировка на успех команды Ханси Флика — 11.0. Последняя победа Германии на ЧМ случилась в 2014 году, всего немцы четыре раза выигрывали турнир.

После успешного отрезка состав Германии тоже начал обновляться: в команде хватает топовой молодежи (Джамал Мусиала, Карим Адейеми, Кай Хаверц), при этом остались и опытные лидеры — Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган. У «Бундестим» есть несколько проблемных позиций: фланги защиты и центр нападения. Но в атаке команда все равно показывает выстроенный системный футбол.

Сборная Японии

«Синие самураи» на чемпионате мира 2018 года пробрались в 1/8 финала, где едва не прибили Бельгию. В Катаре выбраться в плей-офф будет гораздо сложнее, ведь в группе — два европейских гранда. Коэффициент на первое место японцев в квартете Е — 11.0, примерно 5% вероятности. В первую в истории победу Японии на чемпионате мира особо не верится: котировка — 200.

Японцы обладают интересным составом. Главные звезды команды собрались в атаке: Ритсу Доан из ПСВ, принадлежащий «Реалу» Такефуса Кубо, Такуми Минамино из «Ливерпуля», Даити Камада из «Айнтрахта». Но самый дорогой игрок команды — правый защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу. Азиатская сборная вполне может преподнести сюрприз в матче с Испанией или Германией.

Сборная Коста-Рики

Главная неожиданность чемпионата мира в Бразилии 2014 года на предстоящем турнире вряд ли кого-то удивит. Восемь лет назад скромная сборная пролезла в 1/4 финала и подлетела на 13-е место в рейтинге ФИФА. Но сейчас Коста-Рика котируется главным аутсайдером турнира: успех на ЧМ идет с коэффициентом 350, такой же у Ирана. Победа в группе оценена скромнее — в 20.0 (3%).

Главная звезда костариканцев по-прежнему вратарь Кейлор Навас, хотя голкиперу «ПСЖ» уже 35 лет. Больше в составе аутсайдера группы Е нет ни одного представителя топ-5 лиг. Скорее всего, Коста-Рику действительно ждет провал в Катаре.

Расписание матчей группы Е чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 23 ноября

Германия — Япония, 16.00 мск (стадион «Халифа», Доха).

Испания — Коста-Рика, 19.00 мск («Эль-Тумама», Доха).

Второй тур, 27 ноября

Япония — Коста-Рика, 13.00 мск («Ахмед бин Али, Аль-Райан).

Испания — Германия, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур).

Третий тур, 1 декабря

Япония — Испания, 22.00 мск, («Халифа», Доха).

Коста-Рика — Германия, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур).