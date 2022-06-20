Группа Е чемпионата мира: Германия Нойера схлестнется с молодой Испанией Гави
Чемпионат мира в Катаре начнется уже скоро — 21 ноября 2022 года. Из 32 участников в группу Е попали Испания, Германия, Япония и Коста-Рика.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на успешное прохождение турнира.
Сборная Испании
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Красная фурия» — главный фаворит группы Е. Коэффициент на то, что испанцы займут первое место, — 1.90, вероятность около 52%. Также Испания находится в числе основных кандидатов на победу во всем турнире. Котировка на триумф сборной — 9.00. Выше шансы на победу только у трех команд.
После успеха в ЮАР в 2010 году Испания провалила два чемпионата мира подряд: в 2014-м не вышла из группы, а в 2018-м отлетела России в 1/8 финала. Испанцы переживают смену поколений, и в Катар отправится молодая команда. Главный янгстер испанцев — Гави. 17-летний полузащитник провел уже 10 матчей за сборную и забил один мяч.
Сборная Германии
«Бундестим» — вторая топ-сборная квартета: коэффициент на первое место немцев в группе — 2.20 (40%). При этом Германия в списке фаворитов чемпионата мира идет сразу за Испанией. Котировка на успех команды Ханси Флика — 11.0. Последняя победа Германии на ЧМ случилась в 2014 году, всего немцы четыре раза выигрывали турнир.
После успешного отрезка состав Германии тоже начал обновляться: в команде хватает топовой молодежи (Джамал Мусиала, Карим Адейеми, Кай Хаверц), при этом остались и опытные лидеры — Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган. У «Бундестим» есть несколько проблемных позиций: фланги защиты и центр нападения. Но в атаке команда все равно показывает выстроенный системный футбол.
Сборная Японии
«Синие самураи» на чемпионате мира 2018 года пробрались в 1/8 финала, где едва не прибили Бельгию. В Катаре выбраться в плей-офф будет гораздо сложнее, ведь в группе — два европейских гранда. Коэффициент на первое место японцев в квартете Е — 11.0, примерно 5% вероятности. В первую в истории победу Японии на чемпионате мира особо не верится: котировка — 200.
Японцы обладают интересным составом. Главные звезды команды собрались в атаке: Ритсу Доан из ПСВ, принадлежащий «Реалу» Такефуса Кубо, Такуми Минамино из «Ливерпуля», Даити Камада из «Айнтрахта». Но самый дорогой игрок команды — правый защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу. Азиатская сборная вполне может преподнести сюрприз в матче с Испанией или Германией.
Сборная Коста-Рики
Главная неожиданность чемпионата мира в Бразилии 2014 года на предстоящем турнире вряд ли кого-то удивит. Восемь лет назад скромная сборная пролезла в 1/4 финала и подлетела на 13-е место в рейтинге ФИФА. Но сейчас Коста-Рика котируется главным аутсайдером турнира: успех на ЧМ идет с коэффициентом 350, такой же у Ирана. Победа в группе оценена скромнее — в 20.0 (3%).
Главная звезда костариканцев по-прежнему вратарь Кейлор Навас, хотя голкиперу «ПСЖ» уже 35 лет. Больше в составе аутсайдера группы Е нет ни одного представителя топ-5 лиг. Скорее всего, Коста-Рику действительно ждет провал в Катаре.
Расписание матчей группы Е чемпионата мира по футболу 2022 года
Первый тур, 23 ноября
Германия — Япония, 16.00 мск (стадион «Халифа», Доха).
Испания — Коста-Рика, 19.00 мск («Эль-Тумама», Доха).
Второй тур, 27 ноября
Япония — Коста-Рика, 13.00 мск («Ахмед бин Али, Аль-Райан).
Испания — Германия, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур).
Третий тур, 1 декабря
Япония — Испания, 22.00 мск, («Халифа», Доха).
Коста-Рика — Германия, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0