Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Группа Е чемпионата мира: Германия Нойера схлестнется с молодой Испанией Гави

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа Е
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Мануэль Нойер в матче Германия — Италия.
Фото Global Look Press
Испания — Германия — одно из главных зрелищ группового этапа.

Чемпионат мира в Катаре начнется уже скоро — 21 ноября 2022 года. Из 32 участников в группу Е попали Испания, Германия, Япония и Коста-Рика.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на успешное прохождение турнира.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Группа D чемпионата мира: Мбаппе затащит действующих чемпионов мира на вершину

Сборная Испании

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Красная фурия» — главный фаворит группы Е. Коэффициент на то, что испанцы займут первое место, — 1.90, вероятность около 52%. Также Испания находится в числе основных кандидатов на победу во всем турнире. Котировка на триумф сборной — 9.00. Выше шансы на победу только у трех команд.

После успеха в ЮАР в 2010 году Испания провалила два чемпионата мира подряд: в 2014-м не вышла из группы, а в 2018-м отлетела России в 1/8 финала. Испанцы переживают смену поколений, и в Катар отправится молодая команда. Главный янгстер испанцев — Гави. 17-летний полузащитник провел уже 10 матчей за сборную и забил один мяч.

Сборная Германии

«Бундестим» — вторая топ-сборная квартета: коэффициент на первое место немцев в группе — 2.20 (40%). При этом Германия в списке фаворитов чемпионата мира идет сразу за Испанией. Котировка на успех команды Ханси Флика — 11.0. Последняя победа Германии на ЧМ случилась в 2014 году, всего немцы четыре раза выигрывали турнир.

После успешного отрезка состав Германии тоже начал обновляться: в команде хватает топовой молодежи (Джамал Мусиала, Карим Адейеми, Кай Хаверц), при этом остались и опытные лидеры — Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган. У «Бундестим» есть несколько проблемных позиций: фланги защиты и центр нападения. Но в атаке команда все равно показывает выстроенный системный футбол.

Лионель Месси в&nbsp;сборной Аргентины. Группа C чемпионата мира: Месси и Левандовски выведут свои сборные в плей-офф?

Сборная Японии

«Синие самураи» на чемпионате мира 2018 года пробрались в 1/8 финала, где едва не прибили Бельгию. В Катаре выбраться в плей-офф будет гораздо сложнее, ведь в группе — два европейских гранда. Коэффициент на первое место японцев в квартете Е — 11.0, примерно 5% вероятности. В первую в истории победу Японии на чемпионате мира особо не верится: котировка — 200.

Японцы обладают интересным составом. Главные звезды команды собрались в атаке: Ритсу Доан из ПСВ, принадлежащий «Реалу» Такефуса Кубо, Такуми Минамино из «Ливерпуля», Даити Камада из «Айнтрахта». Но самый дорогой игрок команды — правый защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу. Азиатская сборная вполне может преподнести сюрприз в матче с Испанией или Германией.

Сборная Коста-Рики

Главная неожиданность чемпионата мира в Бразилии 2014 года на предстоящем турнире вряд ли кого-то удивит. Восемь лет назад скромная сборная пролезла в 1/4 финала и подлетела на 13-е место в рейтинге ФИФА. Но сейчас Коста-Рика котируется главным аутсайдером турнира: успех на ЧМ идет с коэффициентом 350, такой же у Ирана. Победа в группе оценена скромнее — в 20.0 (3%).

Главная звезда костариканцев по-прежнему вратарь Кейлор Навас, хотя голкиперу «ПСЖ» уже 35 лет. Больше в составе аутсайдера группы Е нет ни одного представителя топ-5 лиг. Скорее всего, Коста-Рику действительно ждет провал в Катаре.

Харри Кейн, сборная Англии. Группа B чемпионата мира: Кейн опять набьет статистику на аутсайдерах?

Расписание матчей группы Е чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 23 ноября

Германия — Япония, 16.00 мск (стадион «Халифа», Доха).

Испания — Коста-Рика, 19.00 мск («Эль-Тумама», Доха).

Второй тур, 27 ноября

Япония — Коста-Рика, 13.00 мск («Ахмед бин Али, Аль-Райан).

Испания — Германия, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур).

Третий тур, 1 декабря

Япония — Испания, 22.00 мск, («Халифа», Доха).

Коста-Рика — Германия, 22.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур).

Мануэль Нойер
Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Японии по футболу
0
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Плавать брассом, спорить басом. В плавании первыми поняли, как трансгендеры могут потопить женский спорт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2022: Джокович и Надаль разыграют титул без Медведева
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости