Полуфиналы НХЛ: Кучеров и Маккиннон потащат свои команды в главную серию сезона

Хотя против «Лайтнинг» сыграет великолепный Игорь Шестеркин.

Плей-офф НХЛ приблизился к развязке — 1 июня 2022 года стартует полуфинальная стадия. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд пробиться в решающий раунд Кубка Стэнли.

Фаворит серии «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

Полуфинальную стадию Кубка Стэнли открывает противостояние Западной конференции. Первая игра между командами пройдет 1 июня 2022 года на «Болл Арене» в Денвере.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают явным фаворитом пары «Колорадо Эвеланш». Коэффициент на проход «Эвс» в финал — 1.40. На сенсацию от «Эдмонтон Ойлерз» предложена котировка 3.00.

«Колорадо» очень уверенно прошел первые два раунда — в противостояниях с «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз» проиграл всего дважды, оба поражения пришлись на четвертьфинал. «Эвеланш» неплохо действуют в атаке: в среднем по плей-офф забрасывают 3.8 шайбы за игру.

Путь «Эдмонтона» до финала конференции был сложнее, причем он едва не оборвался уже на первой стадии — «Ойлерз» только в семи матчах сломили «Лос-Анджелес Кингз». Следующая стадия с «Калгари Флэймз» прошла легче: после поражения 6:9 в первой игре команда Джея Вудкрофта одержала четыре победы подряд.

Поставить, что серия продлится как минимум шесть матчей (ТБ 5.5) можно с коэффициентом 1.55, обратная ставка доступна за 2.30.

«Эдмонтон» выдал несколько огненных матчей, благодаря чему серьезно обскакал соперника по результативности — команда в плей-офф забивает в среднем по 4.3 шайбы за матч. Тотал больше 21.5 шайбы от «Ойлерз» на предстоящую серию идет за 1.76, ТМ 21.5 — за 1.95. Тотал больше 18.5 гола на «Эвс» можно оформить с коэффициентом 1.96, ТМ 18.5 — за 1.75.

Команды любят устраивать безбашенные перестрелки на старте серии: «Ойлерз» в этом плей-офф играли 6:9, 8:2, 3:4, 5:3, «Эвс» — 7:2, 7:3. Верите, что соперники снова забудут про оборону? На серию предложен рынок с тоталом матчей, которые закончатся победой с разницей в три или более шайбы. ТБ 1.5 можно взять за 1.20, ТБ 2.5 — за 1.90.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Финал Восточной конференции стартует на день позже — 2 июня 2022 года. Первая игра между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

В этой паре аналитики отдали предпочтение «Тампе»: коэффициент на выход «Молний» в финал Кубка Стэнли — 1.55. Шансы «Рейнджерс» оценили в 2.45.

«Нью-Йорк» пробился в финал конференции благодаря мощному камбэку в серии с «Каролиной Харрикейнз». Команда Артемия Панарина и Игоря Шестеркина сломила соперника в семи матчах, проигрывая по ходу 0:2 и 2:3. Причем в 1/4 финала «синерубашечники» одолели «Питтсбург Пингвинз» тоже в семи играх.

Думаете, что «Нью-Йорк» опять максимально затянет серию? Тотал больше 6.5 игр предложен с котировкой 3.10, ТМ 6.5 идет за 1.32. Тотал больше 5.5 матчей можно взять за 1.50, ТМ 5.5 — за 2.40.

«Рейнджерс» круто выглядит в атаке: два последних матча над «Каролиной» выиграл со счетом 5:2 и 6:2. В серии с «Каролиной» «Нью-Йорк» победил во многом благодаря игре в обороне и особенно надежному Шестеркину. Русский вратарь в матчах с «Харрикейнз» оформил 222 спасения.

«Тампа» выскочила в финал после куда менее энергозатратной серии с «Флоридой Пантерз». Команда одолела соперника в четырех матчах. «Лайтнинг» забивают чуть меньше оппонента — в среднем 3.2 шайбы за игру.

Тотал больше 15.5 шайбы на «Рейнджерс» в серии доступен с котировкой 1.75, ТМ 15.5 можно оформить за 1.96. Рынок на тотал «Тампы» идет с такими же коэффициентами, только ставка предложена на тотал больше или меньше 17.5 гола.

Благодаря быстрому окончанию серии с «Флоридой» «Молнии» получили на неделю отдыха больше. «Нью-Йорк» же вкатывается в полуфинал Кубка Стэнли практически без передышки. Возможно, это станет важным фактором и преимуществом «Лайтнинг».