Красно-белая перезагрузка: какое место займет «Спартак» в сезоне 2021/22?

Прогнозы и ставки на итоговое место «Спартака» в чемпионате России по футболу-2021/2022

Ваноли и Николсон пытаются спасти сезон.

1 апреля 2022 года возобновится чемпионат России, который, как и другие топ-первенства Европы, ушел на перерыв из-за игр национальных сборных. «Спорт-Экспресс» оценивает шансы москвичей в остатке сезона при помощи коэффициентов букмекерской компании БЕТСИТИ.

Прошлый розыгрыш РПЛ «Спартак» завершил на втором месте с 57 очками на счету под чутким руководством Доменико Тедеско. По окончании сезона немецко-итальянский специалист оставил свой пост, а на его место пришел Руй Витория.

Под руководством португальца «Спартак» не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но вышел в плей-офф Лиги Европы. Правда, российский клуб был исключен из второго по значимости еврокубкового турнира.

В РПЛ красно-белые выглядели значительно хуже, чем руководство «Спартака» было сильно недовольно. Поэтому зимой на место Витории пришел Паоло Ваноли. Дотянуться до четверки сильнейших команд лиги итальянцу уже не удастся, но что он может показать в остатке сезона?

Какое место займет «Спартак» в РПЛ?

За восемь туров до конца чемпионата «Спартак» занимает девятое место с 27 очками. От четвертой строчки москвичи отстают на 11 баллов, а гандикап над зоной стыковых матчей равен семи.

Аналитики букмекерской компании оценили шансы «Спартака» занять определенное место по итогам чемпионата:

· 1-5-е место — коэффициент 12.0;

· 6-10-е место — 1.30;

· 11-14-е место — 5.00;

· 15-16-е место — 100.

Статистика «Спартака» в РПЛ по итогу сезона 2021/22

Сейчас у «Спартака» 27 очков на счету, а в прошлом сезоне москвичи набрали 57 баллов. Сумеют ли красно-белые превысить планку в 38 пунктов? Поставить на это можно за 1.85.

В прошлом розыгрыше РПЛ столичный клуб одержал 17 побед, а в нынешнем пока только семь. Вероятность того, что «Спартак» выиграет минимум 11 матчей в этом сезоне, аналитики букмекерской компании оценили котировкой 1.55.

За прошлый сезон «Спартак» наколотил 56 мячей. Больше было только у «Зенита» — 76. Сейчас в активе красно-белых 24 взятия ворот. Помогут ли Ваноли и новичок Николсон преодолеть планку в 36 голов? Шансы на это оцениваются коэффициентом 1.85.

По ходу предыдущего розыгрыша РПЛ столичный клуб пропустил 37 мячей. К данному моменту в ворота «Спартака» влетел уже 31 гол. Шансы, что этот показатель вырастет до 41 минимум, оцениваются котировкой 1.85.

«Спартак» провел всего пять матчей «на ноль» в текущем розыгрыше чемпионата России. Сумеют ли сделать это еще минимум три раза и довести общих счет «сухих» встреч до восьми? Коэффициент — 2.40.

Зажжет ли Промес?

В прошлом сезоне Квинси Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса». В 11 матчах он забил три мяча, но в нынешнем розыгрыше успел отличиться шесть раз в 17 встречах.

СМИ охотно рассказывают о проблемах Промеса с законом. Правда, это не сильно отвлекает Квинси. Голландец забил два мяча в четырех турах РПЛ после зимней паузы, а также отметился дублем против «Кубани» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Аналитики букмекерской компании оценили шансы Квинси Промеса забить еще трижды до окончания текущего первенства России коэффициентом 1.85.

Как, по-вашему, «Спартак» завершит нынешний сезон РПЛ?