БЕТСИТИ Кубок России — шанс «Спартака» спасти сезон
19 апреля БЕТСИТИ Кубок России вернется матчами 1/4 финала. «Спорт-Экспресс» предлагает оценить шансы оставшихся команд на победу в турнире при помощи букмекерских коэффициентов.
История БЕТСИТИ Кубка России
Кубок России был основан в 1992 году. Чаще всего трофей покорялся московскому «Локомотиву», у которого девять побед в турнире — последняя была в прошлом сезоне.
Защитить титул железнодорожники точно не смогут — они вылетели в 1/8 финала после разгрома от «Енисея» со счетом 0:4 на своем поле.
В 2020 году букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным спонсором турнира, после чего он стал носить название БЕТСИТИ Кубок России.
Главные фавориты турнира
«Зенит» — главный претендент на победу в турнире, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы питерцев взять трофей оцениваются коэффициентом 2.60.
Команда Семака вылетела из Лиги Европы и полностью сосредоточена на внутренних соревнованиях. Сине-бело-голубые рвутся к очередному титулу и не намерены отказываться от претензий на кубковый турнир. «Зенит» сохранил легионеров и настроен забрать оба национальных трофея.
Напомним, что «Зенит» — третий клуб по количеству побед в Кубке России с четырьмя трофеями. Последний раз питерцы праздновали успех в турнире в 2020 году.
Аналитики букмекерской компании считают «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за БЕТСИТИ Кубок России. Поставить на успех москвичей можно за 3.30.
Бело-голубые трижды доходили до финала национального кубкового турнира, но успех праздновали лишь раз — в 1995 году.
Другие претенденты на победу
Еще три клуба РПЛ входят в число реальных претендентов на победу в БЕТСИТИ Кубке России.
ЦСКА здорово смотрится после зимнего перерыва, а новичок команды Юсуф Языджи буквально разрывает соперников. Турецкий полузащитник, перешедший зимой из французского «Лилля», забил шесть мячей за четыре первых матча в РПЛ, отличившись в каждом из них. Кроме того, он внес весомый вклад в победу над «Сочи» в прошлом раунде кубкового турнира — две результативные передачи. Армейцы победили тогда со счетом 2:1.
Поставить на победу команды братьев Березуцких в кубковом турнире можно за 7.00.
«Спартак» исключили из еврокубков, а в чемпионате столичная команда болтается в середине турнирной таблицы. БЕТСИТИ Кубок России — единственный шанс для красно-белых спасти сезон и порадовать болельщиков.
В 1/8 финала «Спартак» разгромил «Кубань» со счетом 6:1 при непосредственном участии новичка Николсона — ямайский форвард отметился хет-триком. Красно-белые трижды в истории брали национальный Кубок и дважды проиграли в финале. Шансы команды Ваноли завоевать трофей оцениваются коэффициентом 8.00.
Аналогичные котировки аналитики букмекерской компании предлагают на успех «Рубина». Казанцы дважды играли в финале национального Кубка, но победить смогли всего раз — в 2012 году. В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира команда Слуцкого переиграла «Ротор» со счетом 2:1.
Возможна ли сенсация в БЕТСИТИ Кубке России?
В текущем розыгрыше турнира до четвертьфинала дошли сразу три команды ФНЛ. Все они получили в соперники представителей РПЛ, но намерены дать бой более мастеровитым оппонентам.
«Алания» в группе обошла «Уфу» и «Легион Динамо», а в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России одолела тульский «Арсенал».
«Балтика» на групповом этапе обошла «Химки» и «Саранск», а в 1/8 финала уверенно разобралась с «Чайкой».
«Енисей» в группе обошел «Крылья Советов» и «Знамя», а в 1/8 финала разгромил «Локомотив» со счетом 4:0.
Аналитики букмекерской компании оценили шансы на то, что БЕТСИТИ Кубок России достанется одному из представителей ФНЛ, коэффициентом 7.00.
Вот так выглядят шансы команд ФНЛ по отдельности:
Вероятность того, что трофей получит клуб из премьер-лиги, оценивается котировкой 1.07.
В заключение напоминаем все пары четвертьфиналистов БЕТСИТИ Кубка России:
-
«Алания» — «Зенит»;
-
«Балтика» — «Динамо» Москва;
-
«Енисей» — «Рубин»;
-
ЦСКА — «Спартак» Москва.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7