Эксперты оценили шансы команд РПЛ и ФНЛ на победу в БЕТСИТИ Кубке России

Помешать может только ЦСКА с невероятным Языджи.

19 апреля БЕТСИТИ Кубок России вернется матчами 1/4 финала. «Спорт-Экспресс» предлагает оценить шансы оставшихся команд на победу в турнире при помощи букмекерских коэффициентов.

История БЕТСИТИ Кубка России

Кубок России был основан в 1992 году. Чаще всего трофей покорялся московскому «Локомотиву», у которого девять побед в турнире — последняя была в прошлом сезоне.

Защитить титул железнодорожники точно не смогут — они вылетели в 1/8 финала после разгрома от «Енисея» со счетом 0:4 на своем поле.

В 2020 году букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным спонсором турнира, после чего он стал носить название БЕТСИТИ Кубок России.

Главные фавориты турнира

«Зенит» — главный претендент на победу в турнире, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы питерцев взять трофей оцениваются коэффициентом 2.60.

Команда Семака вылетела из Лиги Европы и полностью сосредоточена на внутренних соревнованиях. Сине-бело-голубые рвутся к очередному титулу и не намерены отказываться от претензий на кубковый турнир. «Зенит» сохранил легионеров и настроен забрать оба национальных трофея.

Напомним, что «Зенит» — третий клуб по количеству побед в Кубке России с четырьмя трофеями. Последний раз питерцы праздновали успех в турнире в 2020 году.

Аналитики букмекерской компании считают «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за БЕТСИТИ Кубок России. Поставить на успех москвичей можно за 3.30.

Бело-голубые трижды доходили до финала национального кубкового турнира, но успех праздновали лишь раз — в 1995 году.

Другие претенденты на победу

Еще три клуба РПЛ входят в число реальных претендентов на победу в БЕТСИТИ Кубке России.

ЦСКА здорово смотрится после зимнего перерыва, а новичок команды Юсуф Языджи буквально разрывает соперников. Турецкий полузащитник, перешедший зимой из французского «Лилля», забил шесть мячей за четыре первых матча в РПЛ, отличившись в каждом из них. Кроме того, он внес весомый вклад в победу над «Сочи» в прошлом раунде кубкового турнира — две результативные передачи. Армейцы победили тогда со счетом 2:1.

Поставить на победу команды братьев Березуцких в кубковом турнире можно за 7.00.

«Спартак» исключили из еврокубков, а в чемпионате столичная команда болтается в середине турнирной таблицы. БЕТСИТИ Кубок России — единственный шанс для красно-белых спасти сезон и порадовать болельщиков.

В 1/8 финала «Спартак» разгромил «Кубань» со счетом 6:1 при непосредственном участии новичка Николсона — ямайский форвард отметился хет-триком. Красно-белые трижды в истории брали национальный Кубок и дважды проиграли в финале. Шансы команды Ваноли завоевать трофей оцениваются коэффициентом 8.00.

Аналогичные котировки аналитики букмекерской компании предлагают на успех «Рубина». Казанцы дважды играли в финале национального Кубка, но победить смогли всего раз — в 2012 году. В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира команда Слуцкого переиграла «Ротор» со счетом 2:1.

Возможна ли сенсация в БЕТСИТИ Кубке России?

В текущем розыгрыше турнира до четвертьфинала дошли сразу три команды ФНЛ. Все они получили в соперники представителей РПЛ, но намерены дать бой более мастеровитым оппонентам.

«Алания» в группе обошла «Уфу» и «Легион Динамо», а в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России одолела тульский «Арсенал».

«Балтика» на групповом этапе обошла «Химки» и «Саранск», а в 1/8 финала уверенно разобралась с «Чайкой».

«Енисей» в группе обошел «Крылья Советов» и «Знамя», а в 1/8 финала разгромил «Локомотив» со счетом 4:0.

Аналитики букмекерской компании оценили шансы на то, что БЕТСИТИ Кубок России достанется одному из представителей ФНЛ, коэффициентом 7.00.

Вот так выглядят шансы команд ФНЛ по отдельности:

Вероятность того, что трофей получит клуб из премьер-лиги, оценивается котировкой 1.07.

В заключение напоминаем все пары четвертьфиналистов БЕТСИТИ Кубка России: