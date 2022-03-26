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26 марта, 18:15

БЕТСИТИ Кубок России — шанс «Спартака» спасти сезон

Эксперты оценили шансы команд РПЛ и ФНЛ на победу в БЕТСИТИ Кубке России
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Помешать может только ЦСКА с невероятным Языджи.

19 апреля БЕТСИТИ Кубок России вернется матчами 1/4 финала. «Спорт-Экспресс» предлагает оценить шансы оставшихся команд на победу в турнире при помощи букмекерских коэффициентов.

История БЕТСИТИ Кубка России

Кубок России был основан в 1992 году. Чаще всего трофей покорялся московскому «Локомотиву», у которого девять побед в турнире — последняя была в прошлом сезоне.

Защитить титул железнодорожники точно не смогут — они вылетели в 1/8 финала после разгрома от «Енисея» со счетом 0:4 на своем поле.

В 2020 году букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным спонсором турнира, после чего он стал носить название БЕТСИТИ Кубок России.

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Главные фавориты турнира

«Зенит» — главный претендент на победу в турнире, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы питерцев взять трофей оцениваются коэффициентом 2.60.

Команда Семака вылетела из Лиги Европы и полностью сосредоточена на внутренних соревнованиях. Сине-бело-голубые рвутся к очередному титулу и не намерены отказываться от претензий на кубковый турнир. «Зенит» сохранил легионеров и настроен забрать оба национальных трофея.

Напомним, что «Зенит» — третий клуб по количеству побед в Кубке России с четырьмя трофеями. Последний раз питерцы праздновали успех в турнире в 2020 году.

Аналитики букмекерской компании считают «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за БЕТСИТИ Кубок России. Поставить на успех москвичей можно за 3.30.

Бело-голубые трижды доходили до финала национального кубкового турнира, но успех праздновали лишь раз — в 1995 году.

Другие претенденты на победу

Еще три клуба РПЛ входят в число реальных претендентов на победу в БЕТСИТИ Кубке России.

ЦСКА здорово смотрится после зимнего перерыва, а новичок команды Юсуф Языджи буквально разрывает соперников. Турецкий полузащитник, перешедший зимой из французского «Лилля», забил шесть мячей за четыре первых матча в РПЛ, отличившись в каждом из них. Кроме того, он внес весомый вклад в победу над «Сочи» в прошлом раунде кубкового турнира — две результативные передачи. Армейцы победили тогда со счетом 2:1.

Поставить на победу команды братьев Березуцких в кубковом турнире можно за 7.00.

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«Спартак» исключили из еврокубков, а в чемпионате столичная команда болтается в середине турнирной таблицы. БЕТСИТИ Кубок России — единственный шанс для красно-белых спасти сезон и порадовать болельщиков.

В 1/8 финала «Спартак» разгромил «Кубань» со счетом 6:1 при непосредственном участии новичка Николсона — ямайский форвард отметился хет-триком. Красно-белые трижды в истории брали национальный Кубок и дважды проиграли в финале. Шансы команды Ваноли завоевать трофей оцениваются коэффициентом 8.00.

Аналогичные котировки аналитики букмекерской компании предлагают на успех «Рубина». Казанцы дважды играли в финале национального Кубка, но победить смогли всего раз — в 2012 году. В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира команда Слуцкого переиграла «Ротор» со счетом 2:1.

Возможна ли сенсация в БЕТСИТИ Кубке России?

В текущем розыгрыше турнира до четвертьфинала дошли сразу три команды ФНЛ. Все они получили в соперники представителей РПЛ, но намерены дать бой более мастеровитым оппонентам.

«Алания» в группе обошла «Уфу» и «Легион Динамо», а в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России одолела тульский «Арсенал».

«Балтика» на групповом этапе обошла «Химки» и «Саранск», а в 1/8 финала уверенно разобралась с «Чайкой».

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«Енисей» в группе обошел «Крылья Советов» и «Знамя», а в 1/8 финала разгромил «Локомотив» со счетом 4:0.

Аналитики букмекерской компании оценили шансы на то, что БЕТСИТИ Кубок России достанется одному из представителей ФНЛ, коэффициентом 7.00.

Вот так выглядят шансы команд ФНЛ по отдельности:

  • «Енисей» — коэффициент 25.0;

  • «Алания» — 30.0;

  • «Балтика» — 35.0.

Вероятность того, что трофей получит клуб из премьер-лиги, оценивается котировкой 1.07.

В заключение напоминаем все пары четвертьфиналистов БЕТСИТИ Кубка России:

  • «Алания» — «Зенит»;

  • «Балтика» — «Динамо» Москва;

  • «Енисей» — «Рубин»;

  • ЦСКА — «Спартак» Москва.

БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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