На турнир попадет только один суперфорвард.

29 марта в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 сыграют Польша и Швеция. Матч пройдет в городе Хожув на стадионе Шленски. Начнется игра в 21.45, трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Польша — Швеция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Польша. На команду можно поставить с котировкой 2.50 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.10 (31%), а победа Швеции есть в линии за 3.20 (31%).

Ф1(-1) идет за 3.70, а Ф2(+2) — за 1.24.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно взять за 1.96.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.17. Обратный результат есть за 1.69.

Златан Ибрагимович. Фото Reuters

Польша — Швеция: прогноз и анализ матча отбора на ЧМ-2022

Польша, которая волей случая заранее оказалась в финале стыковых матчей отбора, сыграет в решающем матче с командой Швеции. Скандинавы в полуфинале не без труда прошли Чехию, одержав минимальную победу благодаря голу Робина Кайсона в дополнительное время.

В этой встрече команде Златана будет непросто: Швеция не забивает в основное время три матча подряд. Поляки будут играть дома, где не пропускают больше двух в трех из четырех последних встреч. В связи с этим поставим на индивидуальный тотал Швеции меньше 1 за 1.65.

Польша стабильно забивает на своем стадионе. 11 игр подряд соперники поляков пропускают в свои ворота. В шести из них индивидуальный тотал хозяев превышал 1.5. Учитывая важность этой игры, берем индивидуальный тотал команды Чеслава Михневича больше 1.5 за 2.75.

Роберт Левандовски перед этим матчем хорошо отдохнул, не приняв участие в контрольной игре против Шотландии (1:1). При этом за март он забил уже пять мячей за «Баварию». В решающем матче за сборную он точно будет мотивирован забить и за национальную команду.

Прогноз и ставка на матч Польша — Швеция

Польша — фаворит в этой встрече, тем более что играет дома. Здесь команда Чеслава Михневича забивала 11 встреч подряд, а в шести из этих отличилась минимум дважды. Возьмем индивидуальный поляков больше 1.5 за 2.75. Учитывая важность игры и хорошую форму Роберта Левандовски — ставка выглядит логичной.

Рекомендуемая ставка: ИТБ Польши 1.5 за 2.75.