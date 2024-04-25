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Сегодня, 09:30

Хави остается, и это правильно. Он и «Барселона» необходимы друг другу

В «Барселоне» подтвердили, что Хави останется на посту главного тренера клуба
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Хави решил остаться в «Барселоне».
Фото Reuters
Тренер изменил свое решение покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

Он остается. Легендарный мем Жерара Пике и Неймара получает вторую жизнь благодаря решению Хави все же продолжить работу с «Барселоной». Можно снимать ремейк видео из 2017 года. В ролях все еще главный тренер сине-гранатовых и президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Тот, кто пригласил легенду клуба на нынешнюю должность, ухитрялся в меру возможностей выполнять трансферные прихоти тренера и продолжал верить в то, что последняя глава в романе о Хави и «Барсе» еще не написана.

Давайте откровенно — мы же удивились этой новости меньше, чем памятному заявлению об уходе по окончании сезона. И понимаем нынешнее решение лучше, чем уже неактуальное первое. Тогда было слишком много эмоций, включая обещание не менять свое решение даже в случае победы в Лиге чемпионов. Хави и потом столько раз говорил о чудовищном давлении, что становилось понятно — у него серьезные психологические проблемы, которые копились и в какой-то момент достигли критической массы.

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При этом — пересчитывая желтые и красные карточки тренера — глупо рассуждать о взбалмошности или отсутствии стрессоустойчивости. Напротив, делая эмоциональные заявления, Хави отмечал: он рассчитывает, что его решение снимет давление с футболистов и раскрепостит их. И ведь сработало! А о том, что у тренера и команды особые отношения, говорило многое. Как утверждали некоторые каталонские инсайдеры, часть руководства была потрясена реакцией команды на речь Хави о своем уходе.

Тогда некоторые игроки не могли сдержать слез, а в последующие дни футболисты приходили к тренеру и интересовались: что они могут сделать для того, чтобы Хави изменил свое решение? Капитан команды Сержи Роберто и вовсе публично попросил тренера остаться. Но лучше всего обычно говорят дела — а это серия из тринадцати матчей без поражений. Да, потом случился болезненный вылет из Лиги чемпионов со сломавшим игру с «ПСЖ» удалением Араухо и проигранное класико, где очередную травму получил Френки де Йонг.

Однако последние результаты принципиально не меняли общую картину и положительную динамику. Молодежь в лице Ямаля, Фермина Лопеса и Кубарси стремительно прогрессирует. Списанный было со счетов Рафинья оживает. Кристенсен удивляет в новой роли опорного полузащитника. Возможно, многого из перечисленного даже не произошло, если бы не кошмарная эпидемия травм. Только все это и показывает, что Хави умеет работать в сложных условиях и находит небанальные решения в отсутствие Гави, Педри, Бальде и далее по списку.

Можно даже цинично утверждать, что нынешний тренер в какой-то степени удобен руководству. Он совсем не покладистый и будет снова требовать усиление состава, мечтая о Бернарду Силве и Дани Ольмо. Речь о преданности Хави «Барселоне», которая подразумевает готовность работать в стесненных финансовых условиях. Боссы, конечно, обещают рекордный контракт с поставщиком экипировки, но его пока нет. Зато все ниже опускается потолок зарплат. И никуда не делись санкции за его нарушение.

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И далеко не факт, что все вопросы решатся, и летом не придется кого-то продавать, чтобы не только подписать новичков, но и регистрировать новые контракты тех, кто находится в команде. Какой новый тренер с именем согласится работать в подобных условиях? А Хави — свой до мозга костей и знакомый со всей кухней изнутри. Он, конечно, будет жаловаться на жизнь на пресс-конференциях, но при этом отдаст всего себя ради «Барсы».

Кажется, после январского взрыва он морально перезагрузился. Понял, что у него есть полная поддержка в команде и клубе. Ее публично выражал вице-президент Рафа Юсте, обещавший сделать все, чтобы Хави остался. Всегда рядом был Лапорта, который шел в президенты с мечтой о назначении именно этого тренера и планами сделать его центральной фигурой проекта. И конечно, после личной встречи они обо всем договорились. Хотя бы потому, что Хави и «Барса» — как минимум на данном историческом этапе — нужны друг другу. А может быть — на долгие годы, и выигранное в прошлом году чемпионство — не последнее. И, возможно, именно Хави с его ДНК «Барсы» даже исполнит мечту Лапорты и выпустит стартовый состав из воспитанников Ла Масии.

Идиллия, далекая от реальности? Но почему бы не помечтать?! Кто-то, конечно, язвительно скажет, что пацан не держит слово и снова поддался эмоциям. Но разве не в них прелесть футбола?! Особенно если эти эмоции — любовь. У Хави и «Барсы» она взаимная.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 - : -
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 - : -
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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