Хави остается, и это правильно. Он и «Барселона» необходимы друг другу
Он остается. Легендарный мем Жерара Пике и Неймара получает вторую жизнь благодаря решению Хави все же продолжить работу с «Барселоной». Можно снимать ремейк видео из 2017 года. В ролях все еще главный тренер сине-гранатовых и президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Тот, кто пригласил легенду клуба на нынешнюю должность, ухитрялся в меру возможностей выполнять трансферные прихоти тренера и продолжал верить в то, что последняя глава в романе о Хави и «Барсе» еще не написана.
Давайте откровенно — мы же удивились этой новости меньше, чем памятному заявлению об уходе по окончании сезона. И понимаем нынешнее решение лучше, чем уже неактуальное первое. Тогда было слишком много эмоций, включая обещание не менять свое решение даже в случае победы в Лиге чемпионов. Хави и потом столько раз говорил о чудовищном давлении, что становилось понятно — у него серьезные психологические проблемы, которые копились и в какой-то момент достигли критической массы.
При этом — пересчитывая желтые и красные карточки тренера — глупо рассуждать о взбалмошности или отсутствии стрессоустойчивости. Напротив, делая эмоциональные заявления, Хави отмечал: он рассчитывает, что его решение снимет давление с футболистов и раскрепостит их. И ведь сработало! А о том, что у тренера и команды особые отношения, говорило многое. Как утверждали некоторые каталонские инсайдеры, часть руководства была потрясена реакцией команды на речь Хави о своем уходе.
Тогда некоторые игроки не могли сдержать слез, а в последующие дни футболисты приходили к тренеру и интересовались: что они могут сделать для того, чтобы Хави изменил свое решение? Капитан команды Сержи Роберто и вовсе публично попросил тренера остаться. Но лучше всего обычно говорят дела — а это серия из тринадцати матчей без поражений. Да, потом случился болезненный вылет из Лиги чемпионов со сломавшим игру с «ПСЖ» удалением Араухо и проигранное класико, где очередную травму получил Френки де Йонг.
Однако последние результаты принципиально не меняли общую картину и положительную динамику. Молодежь в лице Ямаля, Фермина Лопеса и Кубарси стремительно прогрессирует. Списанный было со счетов Рафинья оживает. Кристенсен удивляет в новой роли опорного полузащитника. Возможно, многого из перечисленного даже не произошло, если бы не кошмарная эпидемия травм. Только все это и показывает, что Хави умеет работать в сложных условиях и находит небанальные решения в отсутствие Гави, Педри, Бальде и далее по списку.
Можно даже цинично утверждать, что нынешний тренер в какой-то степени удобен руководству. Он совсем не покладистый и будет снова требовать усиление состава, мечтая о Бернарду Силве и Дани Ольмо. Речь о преданности Хави «Барселоне», которая подразумевает готовность работать в стесненных финансовых условиях. Боссы, конечно, обещают рекордный контракт с поставщиком экипировки, но его пока нет. Зато все ниже опускается потолок зарплат. И никуда не делись санкции за его нарушение.
И далеко не факт, что все вопросы решатся, и летом не придется кого-то продавать, чтобы не только подписать новичков, но и регистрировать новые контракты тех, кто находится в команде. Какой новый тренер с именем согласится работать в подобных условиях? А Хави — свой до мозга костей и знакомый со всей кухней изнутри. Он, конечно, будет жаловаться на жизнь на пресс-конференциях, но при этом отдаст всего себя ради «Барсы».
Кажется, после январского взрыва он морально перезагрузился. Понял, что у него есть полная поддержка в команде и клубе. Ее публично выражал вице-президент Рафа Юсте, обещавший сделать все, чтобы Хави остался. Всегда рядом был Лапорта, который шел в президенты с мечтой о назначении именно этого тренера и планами сделать его центральной фигурой проекта. И конечно, после личной встречи они обо всем договорились. Хотя бы потому, что Хави и «Барса» — как минимум на данном историческом этапе — нужны друг другу. А может быть — на долгие годы, и выигранное в прошлом году чемпионство — не последнее. И, возможно, именно Хави с его ДНК «Барсы» даже исполнит мечту Лапорты и выпустит стартовый состав из воспитанников Ла Масии.
Идиллия, далекая от реальности? Но почему бы не помечтать?! Кто-то, конечно, язвительно скажет, что пацан не держит слово и снова поддался эмоциям. Но разве не в них прелесть футбола?! Особенно если эти эмоции — любовь. У Хави и «Барсы» она взаимная.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|25
|6
|1
|70-22
|81
|
2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|32
|19
|4
|9
|59-38
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46-34
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38-44
|40
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41-45
|37
|
13
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28-38
|35
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26-38
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31-64
|14
|26.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|27.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|27.04
|17:15
|
Альмерия – Хетафе
|- : -
|27.04
|19:30
|
Алавес – Сельта
|- : -
|27.04
|22:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|28.04
|15:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.04
|17:15
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|28.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|28.04
|22:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|29.04
|22:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3