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«Мидтьюлланн» — «Бенфика»: португальцы снова сделают датчанам больно

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Бенфика» 9 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Бенфика».
Фото Global Look Press
Выкарабкаться после 1:4 не получится.

9 августа «Бенфика» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с «Мидтьюлланном». Встреча состоится в Дании на «Рандерс Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Сербии Срджан Йованович. В первой игре португальцы разгромили соперника со счетом 4:1.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
Бенфика

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Бенфика» 9 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Бенфики» хорошие шансы выиграть и вторую встречу. На победу лиссабонцев можно поставить за 1.73, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья и успех хозяев идут за примерно одинаковые котировки 4.20 (22%) и 4.30 (21%) соответственно.

Если считаете, что «Мидтьюлланн» еще не сказал последнего слова, можете взять 1Х за 2.10.

В первой игре было очень много голевых моментов и пять забитых мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 1.69, на ТМ 2.5 — 2.17.

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«Бенфика» с учетом товарищеских матчей забивает два мяча и более в восьми играх подряд: ИТБ2 (1.5) идет за 1.73, ИТМ2 (1.5) — за 2.10.

На обмен точными ударами котировка 1.69, на обратный исход — 2.17.

Пенальти можно взять за 2.50, удаление — за 4.00. Оба события вместе идут за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на огромное преимущество португальцев в первом матче, — ничья 1:1 за 7.20.

«Мидтьюлланн» — «Бенфика»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

В конце июля главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассуждал на тему того, что раз Лига чемпионов называется так, как она называется, то на групповом этапе турнира должны играть чемпионы всех стран, а не привилегированные команды с третьих и четвертых мест. Доля объективности в этом есть, но, с другой стороны, тогда мы не увидели бы в турнире классную и мощную «Бенфику». В прошлом сезоне «орлы» заняли только третье место в чемпионате следом за «Порту» и «Спортингом», поэтому играют в квалификации. Но делают это так, что другие завидуют.

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У команды Рогера Шмидта с учетом товарищеских матчей восемь побед подряд, и семь из них — с разницей в два мяча и более. «Орлы» играют суперрезультативно, и это не везение или стечение обстоятельств, а тактика и работа тренера с футболистами. Шмидт до «Бенфики» тренировал ПСВ, «Байер» и «РБ Зальцбург» — команды, которые всегда играют весело и почти не заковываются в оборону. Такой же стиль немец привез в Португалию.

После разгрома «Мидтьюлланна» «орлы» через несколько дней разбили с еще более крупным счетом «Ароку» (4:0). Команда играет с удовольствием и позитивными эмоциями, а результат достигается даже без Дарвина Нуньеса, который уже забивает за «Ливерпуль». Считаете, что португальцы добьются еще одной крупной победы? Поставить на Ф2(-1.5) можно за 2.90.

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Прогноз и ставка на матч «Мидтьюлланн» — «Бенфика»

В первых двух официальных матчах нового сезона «Бенфика» нанесла 40 ударов по воротам соперников, половина из которых пришлись в створ. В шикарной форме находятся основные форварды команды: на счету Гонсалу Рамоша и Рафы Силвы хет-трик и дубль соответственно. И они будут только прибавлять, а оставлять их дома никто не станет — нужно улучшать командное взаимопонимание. Поэтому датчан и в ответной встрече ничего хорошего не ждет —  только разочарование и разгромный вылет в Лигу Европы.

Рекомендуемая ставка: победа «Бенфики» за 1.73.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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