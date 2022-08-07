«Мидтьюлланн» — «Бенфика»: португальцы снова сделают датчанам больно
9 августа «Бенфика» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с «Мидтьюлланном». Встреча состоится в Дании на «Рандерс Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Сербии Срджан Йованович. В первой игре португальцы разгромили соперника со счетом 4:1.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Бенфика» 9 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Бенфики» хорошие шансы выиграть и вторую встречу. На победу лиссабонцев можно поставить за 1.73, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья и успех хозяев идут за примерно одинаковые котировки 4.20 (22%) и 4.30 (21%) соответственно.
Если считаете, что «Мидтьюлланн» еще не сказал последнего слова, можете взять 1Х за 2.10.
В первой игре было очень много голевых моментов и пять забитых мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 1.69, на ТМ 2.5 — 2.17.
«Бенфика» с учетом товарищеских матчей забивает два мяча и более в восьми играх подряд: ИТБ2 (1.5) идет за 1.73, ИТМ2 (1.5) — за 2.10.
На обмен точными ударами котировка 1.69, на обратный исход — 2.17.
Пенальти можно взять за 2.50, удаление — за 4.00. Оба события вместе идут за 8.00.
Наиболее вероятный точный счет, несмотря на огромное преимущество португальцев в первом матче, — ничья 1:1 за 7.20.
«Мидтьюлланн» — «Бенфика»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года
В конце июля главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассуждал на тему того, что раз Лига чемпионов называется так, как она называется, то на групповом этапе турнира должны играть чемпионы всех стран, а не привилегированные команды с третьих и четвертых мест. Доля объективности в этом есть, но, с другой стороны, тогда мы не увидели бы в турнире классную и мощную «Бенфику». В прошлом сезоне «орлы» заняли только третье место в чемпионате следом за «Порту» и «Спортингом», поэтому играют в квалификации. Но делают это так, что другие завидуют.
У команды Рогера Шмидта с учетом товарищеских матчей восемь побед подряд, и семь из них — с разницей в два мяча и более. «Орлы» играют суперрезультативно, и это не везение или стечение обстоятельств, а тактика и работа тренера с футболистами. Шмидт до «Бенфики» тренировал ПСВ, «Байер» и «РБ Зальцбург» — команды, которые всегда играют весело и почти не заковываются в оборону. Такой же стиль немец привез в Португалию.
После разгрома «Мидтьюлланна» «орлы» через несколько дней разбили с еще более крупным счетом «Ароку» (4:0). Команда играет с удовольствием и позитивными эмоциями, а результат достигается даже без Дарвина Нуньеса, который уже забивает за «Ливерпуль». Считаете, что португальцы добьются еще одной крупной победы? Поставить на Ф2(-1.5) можно за 2.90.
Прогноз и ставка на матч «Мидтьюлланн» — «Бенфика»
В первых двух официальных матчах нового сезона «Бенфика» нанесла 40 ударов по воротам соперников, половина из которых пришлись в створ. В шикарной форме находятся основные форварды команды: на счету Гонсалу Рамоша и Рафы Силвы хет-трик и дубль соответственно. И они будут только прибавлять, а оставлять их дома никто не станет — нужно улучшать командное взаимопонимание. Поэтому датчан и в ответной встрече ничего хорошего не ждет — только разочарование и разгромный вылет в Лигу Европы.
Рекомендуемая ставка: победа «Бенфики» за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
5
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
6
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
7
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|0 : 2
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0