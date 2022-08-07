«Жальгирис» — «Буде-Глимт»: команда Хайкина позволит сопернику немного больше
9 августа «Жальгирис» после разгрома 0:5 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов снова сыграет с «Буде-Глимт». Ответная игра состоится на стадионе ЛФФ в Вильнюсе и начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее швейцарский арбитр Сандро Шерер. В России встреча показана не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Буде-Глимт» 9 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что преимущество снова будет на стороне норвежского клуба. На победу «Буде» можно поставить с коэффициентом 1.79, что примерно 55% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (28%), наиболее высокая котировка на успех хозяев — 5.00 (17%).
Возможно, после уверенной победы в первом матче норвежцы успокоятся и подарят сопернику хотя бы ничью. Вариант «Жальгирис» не проиграет" доступен за 2.02.
Высока вероятность «верха» в матче: тотал больше 2.5 мяча оценен коэффициентом 1.93, ТМ 2.5 — за 1.88.
Команда Никиты Хайкина была очень хороша дома и не оставила конкуренту ни единого шанса даже поднять голову. Если история повторится, то резонно взять ИТБ2 (1.5) за 1.90. У литовцев это условие можно оформить за 3.40.
На пенальти в матче коэффициент 2.70, на удаление — 4.00.
Наиболее вероятный результат, по мнению букмекеров, — минимальная победа гостей 1:0 за 6.60.
«Жальгирис» — «Буде-Глимт»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года
Лига чемпионов машет «Жальгирису» рукой и вытирает слезы белым платочком — чемпион Литвы прощается с турниром уже после первого матча в Норвегии. 0:5 в ответной встрече не отыграть никак, потому что даже «Барселоне» и «Ливерпулю» подобное удается всего раз в несколько лет. А тут еще разница в уровне команд настолько значительная, что даже на минимальную победу зелено-белые рассчитывать смогут едва ли.
Хотя в Норвегии «Жальгирис» сопротивлялся как мог, за что ему большое уважение. Литовцы не забились в штрафной в ожидании неизбежной участи, а выходили в атаку и даже нанесли девять ударов по воротам, три из которых — в створ. Но на поле «Буде» даже забить получалось далеко не у всех, а большинство, в том числе «Рома» дважды, проиграли.
В ответной игре «Жальгирис» ждет подготовка к Лиге Европы. Команда Владимира Чебурина обеспечила себе участие в решающем раунде квалификации, где ее вряд ли ждет соперник проще, чем «Буде-Глимт». Поэтому уже сейчас можно отработать какие-то минимальные заготовки и повысить коллективный дух. Для этого нужно забыть о результате первой игры и сыграть раскрепощенно, тем более домашний стадион поможет.
Учитывая, что у себя на стадионе ЛФФ чемпион Литвы играет очень агрессивно и проигрывает очень редко, стоит ждать от него хотя бы забитого мяча. Взять его можно за 1.53.
Прогноз и ставка на матч «Жальгирис» — «Буде-Глимт»
Если рассчитываете на гол от хозяев, тогда не забудьте увеличить коэффициент, поставив и на гостей. Матчи, в которых «Буде-Глимт» не забил в этом сезоне, можно пересчитать по пальцам одной руки, а в последние месяцы клуб играет очень результативно.
Кто бы не приехал играть за норвежцев в ответной игре — основной состав или резерв — все будут расслаблены, но одновременно заряжены показать красивый футбол. Но и хозяева снова просто так не сдадутся.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0