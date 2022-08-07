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«Жальгирис» — «Буде-Глимт»: команда Хайкина позволит сопернику немного больше

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Буде-Глимт» 9 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Хуго Ветлесен.
Фото Global Look Press
Неделю назад были 0:5.

9 августа «Жальгирис» после разгрома 0:5 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов снова сыграет с «Буде-Глимт». Ответная игра состоится на стадионе ЛФФ в Вильнюсе и начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее швейцарский арбитр Сандро Шерер. В России встреча показана не будет.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 19:00. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Жальгирис
Буде-Глимт

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Буде-Глимт» 9 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что преимущество снова будет на стороне норвежского клуба. На победу «Буде» можно поставить с коэффициентом 1.79, что примерно 55% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (28%), наиболее высокая котировка на успех хозяев — 5.00 (17%).

Возможно, после уверенной победы в первом матче норвежцы успокоятся и подарят сопернику хотя бы ничью. Вариант «Жальгирис» не проиграет" доступен за 2.02.

Высока вероятность «верха» в матче: тотал больше 2.5 мяча оценен коэффициентом 1.93, ТМ 2.5 — за 1.88.

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Команда Никиты Хайкина была очень хороша дома и не оставила конкуренту ни единого шанса даже поднять голову. Если история повторится, то резонно взять ИТБ2 (1.5) за 1.90. У литовцев это условие можно оформить за 3.40.

На пенальти в матче коэффициент 2.70, на удаление — 4.00.

Наиболее вероятный результат, по мнению букмекеров, — минимальная победа гостей 1:0 за 6.60.

«Жальгирис» — «Буде-Глимт»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

Лига чемпионов машет «Жальгирису» рукой и вытирает слезы белым платочком — чемпион Литвы прощается с турниром уже после первого матча в Норвегии. 0:5 в ответной встрече не отыграть никак, потому что даже «Барселоне» и «Ливерпулю» подобное удается всего раз в несколько лет. А тут еще разница в уровне команд настолько значительная, что даже на минимальную победу зелено-белые рассчитывать смогут едва ли.

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Хотя в Норвегии «Жальгирис» сопротивлялся как мог, за что ему большое уважение. Литовцы не забились в штрафной в ожидании неизбежной участи, а выходили в атаку и даже нанесли девять ударов по воротам, три из которых — в створ. Но на поле «Буде» даже забить получалось далеко не у всех, а большинство, в том числе «Рома» дважды, проиграли.

В ответной игре «Жальгирис» ждет подготовка к Лиге Европы. Команда Владимира Чебурина обеспечила себе участие в решающем раунде квалификации, где ее вряд ли ждет соперник проще, чем «Буде-Глимт». Поэтому уже сейчас можно отработать какие-то минимальные заготовки и повысить коллективный дух. Для этого нужно забыть о результате первой игры и сыграть раскрепощенно, тем более домашний стадион поможет.

Учитывая, что у себя на стадионе ЛФФ чемпион Литвы играет очень агрессивно и проигрывает очень редко, стоит ждать от него хотя бы забитого мяча. Взять его можно за 1.53.

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Прогноз и ставка на матч «Жальгирис» — «Буде-Глимт»

Если рассчитываете на гол от хозяев, тогда не забудьте увеличить коэффициент, поставив и на гостей. Матчи, в которых «Буде-Глимт» не забил в этом сезоне, можно пересчитать по пальцам одной руки, а в последние месяцы клуб играет очень результативно.

Кто бы не приехал играть за норвежцев в ответной игре — основной состав или резерв — все будут расслаблены, но одновременно заряжены показать красивый футбол. Но и хозяева снова просто так не сдадутся.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.

Футбол
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ФК Буде-Глимт
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Урал – Спартак
 0 : 2
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6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
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 - : -
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