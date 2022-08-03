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«Фенербахче» — «Словацко»: турецкий клуб и без Дзюбы пошумит в Лиге Европы?

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Словацко» 4 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Фенербахче».
Фото Global Look Press
Артем до Стамбула так и не доехал.

Выбывший из квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» теперь попытает счастья в отборочном турнире Лиги Европы. Соперником турецкой команды станет чешский «Словацко». Первая игра состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Португалии Жоау Педру Пиньейру.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
04 авг, 20:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
Словацко

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Словацко» 4 августа 2022 года

«Фенербахче» — абсолютный фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу турецкого клуба можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. На втором месте по шансам ничья, ее можно взять за 4.80 (20%). Успех «Словацко» оценен наиболее крупной котировкой 9.70 (6%).

Даже вариант «гости не проиграют» маловероятен, так как на него выставлен коэффициент 3.20.

«Словацко» только начинает борьбу в Лиге Европы, и результаты клуба в товарищеских матчах говорят о том, что бояться чехов стоит — они выиграли шесть из восьми контрольных игр, а еще две свели вничью. В 75% встреч клуб из Угерске-Градиште забил два мяча и более. И все же ИТБ2 (1.5) идет за 5.30, а ИТМ2 (1.5) — за 1.13.

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Больше одного гола «Фенербахче» можно взять за смешные 1.48, обратный вариант — за 2.55.

Общий тотал матча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.03.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу турецкого клуба за 5.60.

«Фенербахче» — «Словацко»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 4 августа 2022 года

«Фенербахче» в этом сезоне мечтал сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, но добиться этого было не суждено. Во втором раунде квалификации турецкий суперклуб встретился с киевским «Динамо» и пустил соперника дальше, причем поражение «Фенер» потерпел дома, где обычно под рев местных болельщиков выступает как раз лучше всего.

Одна из причин неудачи — недисциплинированность. С 53-й минуты ответного матча хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Исмаила Юксека, поэтому в дополнительное время обороняться в меньшинстве сил им уже не хватило. Но в основное «Фенербахче» был очень хорош: «желтые канарейки» очень здорово выбегали в атаку и имели минимум три отличных момента для гола, включая незабитый пенальти.

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Возможно, реализации клубу добавил бы Артем Дзюба. Еще с конца мая ходят слухи, что турецкий клуб хочет подписать бывшего нападающего «Зенита». В начале августа разговоры активизировались, а успех в противостоянии со «Словацко» и участие в групповом этапе Лиги Европы может стать еще одним фактором для оформления сделки. Сейчас же на проход «Фенербахче» в заключительный раунд квалификации можно поставить за 1.19, на чехов — за 4.70.

«Словацко» за 95-летнюю историю всего в третий раз участвует в еврокубках. В 2002-м чехи не преодолели квалификацию Кубка Интертото, а в прошлом сезоне во втором раунде квалификации Лиги конференций не справились с «Локомотивом» из Пловдива. Команда Мартина Сведика не более чем середнячок чешского футбола, который запрыгнул в Европу за счет победы в Кубке страны.

Клуб из Угерске-Градиште умеет находить баланс между обороной и атакой: в прошлом сезоне чемпионата Чехии «Словацко» забил 59 мячей в 35 играх, а пропустил 38 — это абсолютно средние показатели среди всех команд турнира.

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Прогноз и ставка на матч «Фенербахче» — «Словацко»

У «Фенербахче» было время проанализировать неудачу в Лиге чемпионов и настроиться на выступление в Лиге Европы, где соперник в этот раз намного более податливый. Первый матч состоится в Турции, и это огромное преимущество для «желтых канареек», которые дома всегда играют очень агрессивно и с большим желанием.

«Словацко» столкнется не только с более мастеровитым соперником, в составе которого есть игроки основы сборной Турции и бывшие футболисты из топовых чемпионатов, но и с давлением трибун. О том, как тяжело и в некотором роде страшно играть в Турции, рассказывали даже звезды футбола. Для игроков «Словацко» это будет первый и тяжелый опыт, который вряд ли обернется для них чем-то позитивным.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.07.

Футбол
Лига Европы УЕФА
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ФК Фенербахче
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И В Н П +/- О
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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