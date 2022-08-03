«Фенербахче» — «Словацко»: турецкий клуб и без Дзюбы пошумит в Лиге Европы?
Выбывший из квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» теперь попытает счастья в отборочном турнире Лиги Европы. Соперником турецкой команды станет чешский «Словацко». Первая игра состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Португалии Жоау Педру Пиньейру.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Словацко» 4 августа 2022 года
«Фенербахче» — абсолютный фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу турецкого клуба можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. На втором месте по шансам ничья, ее можно взять за 4.80 (20%). Успех «Словацко» оценен наиболее крупной котировкой 9.70 (6%).
Даже вариант «гости не проиграют» маловероятен, так как на него выставлен коэффициент 3.20.
«Словацко» только начинает борьбу в Лиге Европы, и результаты клуба в товарищеских матчах говорят о том, что бояться чехов стоит — они выиграли шесть из восьми контрольных игр, а еще две свели вничью. В 75% встреч клуб из Угерске-Градиште забил два мяча и более. И все же ИТБ2 (1.5) идет за 5.30, а ИТМ2 (1.5) — за 1.13.
Больше одного гола «Фенербахче» можно взять за смешные 1.48, обратный вариант — за 2.55.
Общий тотал матча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.03.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу турецкого клуба за 5.60.
«Фенербахче» — «Словацко»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 4 августа 2022 года
«Фенербахче» в этом сезоне мечтал сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, но добиться этого было не суждено. Во втором раунде квалификации турецкий суперклуб встретился с киевским «Динамо» и пустил соперника дальше, причем поражение «Фенер» потерпел дома, где обычно под рев местных болельщиков выступает как раз лучше всего.
Одна из причин неудачи — недисциплинированность. С 53-й минуты ответного матча хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Исмаила Юксека, поэтому в дополнительное время обороняться в меньшинстве сил им уже не хватило. Но в основное «Фенербахче» был очень хорош: «желтые канарейки» очень здорово выбегали в атаку и имели минимум три отличных момента для гола, включая незабитый пенальти.
Возможно, реализации клубу добавил бы Артем Дзюба. Еще с конца мая ходят слухи, что турецкий клуб хочет подписать бывшего нападающего «Зенита». В начале августа разговоры активизировались, а успех в противостоянии со «Словацко» и участие в групповом этапе Лиги Европы может стать еще одним фактором для оформления сделки. Сейчас же на проход «Фенербахче» в заключительный раунд квалификации можно поставить за 1.19, на чехов — за 4.70.
«Словацко» за 95-летнюю историю всего в третий раз участвует в еврокубках. В 2002-м чехи не преодолели квалификацию Кубка Интертото, а в прошлом сезоне во втором раунде квалификации Лиги конференций не справились с «Локомотивом» из Пловдива. Команда Мартина Сведика не более чем середнячок чешского футбола, который запрыгнул в Европу за счет победы в Кубке страны.
Клуб из Угерске-Градиште умеет находить баланс между обороной и атакой: в прошлом сезоне чемпионата Чехии «Словацко» забил 59 мячей в 35 играх, а пропустил 38 — это абсолютно средние показатели среди всех команд турнира.
Прогноз и ставка на матч «Фенербахче» — «Словацко»
У «Фенербахче» было время проанализировать неудачу в Лиге чемпионов и настроиться на выступление в Лиге Европы, где соперник в этот раз намного более податливый. Первый матч состоится в Турции, и это огромное преимущество для «желтых канареек», которые дома всегда играют очень агрессивно и с большим желанием.
«Словацко» столкнется не только с более мастеровитым соперником, в составе которого есть игроки основы сборной Турции и бывшие футболисты из топовых чемпионатов, но и с давлением трибун. О том, как тяжело и в некотором роде страшно играть в Турции, рассказывали даже звезды футбола. Для игроков «Словацко» это будет первый и тяжелый опыт, который вряд ли обернется для них чем-то позитивным.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0