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АЕК Ларнака — «Партизан»: вице-чемпион Сербии справится и без новичка ЦСКА

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы АЕК Ларнака — Партизан 4 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Рикарду Гомеш («Партизан»).
Фото Global Look Press
Правда, АЕК уверенно играет дома.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы в борьбу вступают команды, которые вылетели из второго этапа отбора Лиги чемпионов. Один из таких клубов — АЕК Ларнака. Команда сойдется с сербским «Партизаном» и проведет первый матч 4 августа на домашней «АЕК Арене». Время начала — 18.30 мск, прямую трансляцию в России показывать не будут.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
04 авг, 18:30. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
Партизан

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы АЕК Ларнака — «Партизан» 4 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям, которые только начинают еврокубковую квалификацию. Поставить на победу фаворита можно с коэффициентом 2.40, вероятность — около 39%. Успех АЕК доступен с котировкой 3.10 (31%). Ничья идет за 3.20 (30%).

Также предложен широкий выбор ставок на победу команд с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 6.90, Ф2(+1.5) — за 1.08;

• Ф2(-1.5) идет за 4.70, Ф1(+1.5) — за 1.17.

АЕК вылетел в Лигу Европы после двух ничьих по 1:1 с «Мидтьюлланном», датчане выбили соперника в серии 11-метровых. Если ждете, что киприоты не проиграют и в предстоящем матче, можете взять 1Х с коэффициентом 1.57.

Команды выступают в этом сезоне достаточно результативно. Верите, что на Кипре отличатся и те и другие? Рынок на голы от АЕК и «Партизана» идет за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.83.

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АЕК — «Партизан»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 4 августа 2022 года

Чемпионат Кипра стартует в конце августа, АЕК проводил официальные матчи только в квалификации Лиги чемпионов. Киприоты неплохо проявили себя в играх с опытным «Мидтьюлланном». В сезоне-2019/20 «волки» выступали в группе ЛЧ, а в прошлом году — на этой же стадии в Лиге Европы.

Особенно мощно АЕК выглядел дома: на выезде команда выжила благодаря качественной обороне. При родных болельщиках «воины» создали больше опасных моментов и открыли счет уже на девятой минуте. Первый матч с «Партизаном» пройдет как раз в Ларнаке. Ждете огня от хозяев? Индивидуальный тотал АЕК больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 2.85, ИТМ1 (1.5) оценен в 1.39.

«Партизан» уже вовсю бьется в чемпионате Сербии и только вступил в еврокубковую квалификацию, куда попал со второго места суперлиги. В последние годы черно-белые редко заезжали на групповую стадию еврокубков: в Лиге чемпионов бились на этом этапе в сезоне-2010/11, в Лиге Европы — в сезоне-2019/20.

Правда, АЕК выступал в группе еще реже — всего два раза в истории. Оба пришлись на Лигу Европы: в сезоне-2018/19 и -2011/12. Проход киприотов в следующий раунд можно оформить за 3.00, сербов — за 1.38.

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Черно-белые неубедительно стартовали в чемпионате — добыли всего одну победу в четырех турах, а в двух последних матчах не забивали. «Партизан» выиграл только в первом матче — разнес «Явор» 4:0, далее последовали две ничьи с «Раднички» Наш (3:3) и «Бачка Топола» (0:0). 29 июля «Нови-Пазар» нанес минимальное поражение столичному клубу.

У «Партизана» есть небольшие проблемы с составом. Травмирован один из главных талантов команды 19-летний вингер Неманья Йович — парень серьезно повредил колено и точно не сыграет с АЕК. Также недоступен полузащитник Данило Пантич. Хавбек долго находился в системе «Челси», но прошлым летом вернулся на родину. Пантич тут же ворвался в основу «Партизана», но по ходу сезона-2021/22 разорвал крестообразные связки и до сих пор не восстановился. Также клуб лишился опорника Саши Здьелара. Капитан сербов перешел в московский ЦСКА.

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Прогноз и ставка на матч АЕК — «Партизан» 4 августа 2022 года

«Партизан» обладает более мощным составом и гораздо чаще квалифицировался в групповые стадии еврокубков. Сербы выглядят очевидным фаворитом противостояния, но первый матч проведут на выезде, где АЕК уже хорошо себя показал. При домашних трибунах «воины» наверняка навяжут сопротивление черно-белым, но глобально вряд ли смогут помешать оппоненту пройти в следующий раунд. «Партизан» же вполне может сделать задел уже в первой игре.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.67 (в случае ничьей сумма ставки вернется на ваш счет).

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
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Федор Смолов

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Эдуард Сперцян

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 4
Николай Комличенко

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 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Динамо

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И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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