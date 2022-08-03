АЕК Ларнака — «Партизан»: вице-чемпион Сербии справится и без новичка ЦСКА
В третьем раунде квалификации Лиги Европы в борьбу вступают команды, которые вылетели из второго этапа отбора Лиги чемпионов. Один из таких клубов — АЕК Ларнака. Команда сойдется с сербским «Партизаном» и проведет первый матч 4 августа на домашней «АЕК Арене». Время начала — 18.30 мск, прямую трансляцию в России показывать не будут.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы АЕК Ларнака — «Партизан» 4 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям, которые только начинают еврокубковую квалификацию. Поставить на победу фаворита можно с коэффициентом 2.40, вероятность — около 39%. Успех АЕК доступен с котировкой 3.10 (31%). Ничья идет за 3.20 (30%).
Также предложен широкий выбор ставок на победу команд с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 6.90, Ф2(+1.5) — за 1.08;
• Ф2(-1.5) идет за 4.70, Ф1(+1.5) — за 1.17.
АЕК вылетел в Лигу Европы после двух ничьих по 1:1 с «Мидтьюлланном», датчане выбили соперника в серии 11-метровых. Если ждете, что киприоты не проиграют и в предстоящем матче, можете взять 1Х с коэффициентом 1.57.
Команды выступают в этом сезоне достаточно результативно. Верите, что на Кипре отличатся и те и другие? Рынок на голы от АЕК и «Партизана» идет за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.83.
АЕК — «Партизан»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 4 августа 2022 года
Чемпионат Кипра стартует в конце августа, АЕК проводил официальные матчи только в квалификации Лиги чемпионов. Киприоты неплохо проявили себя в играх с опытным «Мидтьюлланном». В сезоне-2019/20 «волки» выступали в группе ЛЧ, а в прошлом году — на этой же стадии в Лиге Европы.
Особенно мощно АЕК выглядел дома: на выезде команда выжила благодаря качественной обороне. При родных болельщиках «воины» создали больше опасных моментов и открыли счет уже на девятой минуте. Первый матч с «Партизаном» пройдет как раз в Ларнаке. Ждете огня от хозяев? Индивидуальный тотал АЕК больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 2.85, ИТМ1 (1.5) оценен в 1.39.
«Партизан» уже вовсю бьется в чемпионате Сербии и только вступил в еврокубковую квалификацию, куда попал со второго места суперлиги. В последние годы черно-белые редко заезжали на групповую стадию еврокубков: в Лиге чемпионов бились на этом этапе в сезоне-2010/11, в Лиге Европы — в сезоне-2019/20.
Правда, АЕК выступал в группе еще реже — всего два раза в истории. Оба пришлись на Лигу Европы: в сезоне-2018/19 и -2011/12. Проход киприотов в следующий раунд можно оформить за 3.00, сербов — за 1.38.
Черно-белые неубедительно стартовали в чемпионате — добыли всего одну победу в четырех турах, а в двух последних матчах не забивали. «Партизан» выиграл только в первом матче — разнес «Явор» 4:0, далее последовали две ничьи с «Раднички» Наш (3:3) и «Бачка Топола» (0:0). 29 июля «Нови-Пазар» нанес минимальное поражение столичному клубу.
У «Партизана» есть небольшие проблемы с составом. Травмирован один из главных талантов команды 19-летний вингер Неманья Йович — парень серьезно повредил колено и точно не сыграет с АЕК. Также недоступен полузащитник Данило Пантич. Хавбек долго находился в системе «Челси», но прошлым летом вернулся на родину. Пантич тут же ворвался в основу «Партизана», но по ходу сезона-2021/22 разорвал крестообразные связки и до сих пор не восстановился. Также клуб лишился опорника Саши Здьелара. Капитан сербов перешел в московский ЦСКА.
Прогноз и ставка на матч АЕК — «Партизан» 4 августа 2022 года
«Партизан» обладает более мощным составом и гораздо чаще квалифицировался в групповые стадии еврокубков. Сербы выглядят очевидным фаворитом противостояния, но первый матч проведут на выезде, где АЕК уже хорошо себя показал. При домашних трибунах «воины» наверняка навяжут сопротивление черно-белым, но глобально вряд ли смогут помешать оппоненту пройти в следующий раунд. «Партизан» же вполне может сделать задел уже в первой игре.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.67 (в случае ничьей сумма ставки вернется на ваш счет).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0