Правда, АЕК уверенно играет дома.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы в борьбу вступают команды, которые вылетели из второго этапа отбора Лиги чемпионов. Один из таких клубов — АЕК Ларнака. Команда сойдется с сербским «Партизаном» и проведет первый матч 4 августа на домашней «АЕК Арене». Время начала — 18.30 мск, прямую трансляцию в России показывать не будут.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы АЕК Ларнака — «Партизан» 4 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям, которые только начинают еврокубковую квалификацию. Поставить на победу фаворита можно с коэффициентом 2.40, вероятность — около 39%. Успех АЕК доступен с котировкой 3.10 (31%). Ничья идет за 3.20 (30%).

Также предложен широкий выбор ставок на победу команд с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 6.90, Ф2(+1.5) — за 1.08;

• Ф2(-1.5) идет за 4.70, Ф1(+1.5) — за 1.17.

АЕК вылетел в Лигу Европы после двух ничьих по 1:1 с «Мидтьюлланном», датчане выбили соперника в серии 11-метровых. Если ждете, что киприоты не проиграют и в предстоящем матче, можете взять 1Х с коэффициентом 1.57.

Команды выступают в этом сезоне достаточно результативно. Верите, что на Кипре отличатся и те и другие? Рынок на голы от АЕК и «Партизана» идет за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.83.

АЕК — «Партизан»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 4 августа 2022 года

Чемпионат Кипра стартует в конце августа, АЕК проводил официальные матчи только в квалификации Лиги чемпионов. Киприоты неплохо проявили себя в играх с опытным «Мидтьюлланном». В сезоне-2019/20 «волки» выступали в группе ЛЧ, а в прошлом году — на этой же стадии в Лиге Европы.

Особенно мощно АЕК выглядел дома: на выезде команда выжила благодаря качественной обороне. При родных болельщиках «воины» создали больше опасных моментов и открыли счет уже на девятой минуте. Первый матч с «Партизаном» пройдет как раз в Ларнаке. Ждете огня от хозяев? Индивидуальный тотал АЕК больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 2.85, ИТМ1 (1.5) оценен в 1.39.

«Партизан» уже вовсю бьется в чемпионате Сербии и только вступил в еврокубковую квалификацию, куда попал со второго места суперлиги. В последние годы черно-белые редко заезжали на групповую стадию еврокубков: в Лиге чемпионов бились на этом этапе в сезоне-2010/11, в Лиге Европы — в сезоне-2019/20.

Правда, АЕК выступал в группе еще реже — всего два раза в истории. Оба пришлись на Лигу Европы: в сезоне-2018/19 и -2011/12. Проход киприотов в следующий раунд можно оформить за 3.00, сербов — за 1.38.

Черно-белые неубедительно стартовали в чемпионате — добыли всего одну победу в четырех турах, а в двух последних матчах не забивали. «Партизан» выиграл только в первом матче — разнес «Явор» 4:0, далее последовали две ничьи с «Раднички» Наш (3:3) и «Бачка Топола» (0:0). 29 июля «Нови-Пазар» нанес минимальное поражение столичному клубу.

У «Партизана» есть небольшие проблемы с составом. Травмирован один из главных талантов команды 19-летний вингер Неманья Йович — парень серьезно повредил колено и точно не сыграет с АЕК. Также недоступен полузащитник Данило Пантич. Хавбек долго находился в системе «Челси», но прошлым летом вернулся на родину. Пантич тут же ворвался в основу «Партизана», но по ходу сезона-2021/22 разорвал крестообразные связки и до сих пор не восстановился. Также клуб лишился опорника Саши Здьелара. Капитан сербов перешел в московский ЦСКА.

Прогноз и ставка на матч АЕК — «Партизан» 4 августа 2022 года

«Партизан» обладает более мощным составом и гораздо чаще квалифицировался в групповые стадии еврокубков. Сербы выглядят очевидным фаворитом противостояния, но первый матч проведут на выезде, где АЕК уже хорошо себя показал. При домашних трибунах «воины» наверняка навяжут сопротивление черно-белым, но глобально вряд ли смогут помешать оппоненту пройти в следующий раунд. «Партизан» же вполне может сделать задел уже в первой игре.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.67 (в случае ничьей сумма ставки вернется на ваш счет).