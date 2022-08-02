Красно-белые забили 17 мячей в четырех матчах.

3 августа сербская «Црвена Звезда» вступает в квалификацию Лиги чемпионов: соперник — «Пюник» из Армении, который преодолел уже два отборочных раунда. Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, начало — в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — португалец Артур Соареш Диаш. В России игру показывать не будут.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник» 3 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Црвены Звезды» — 1.19, примерно 83% вероятности. Успех «Пюника» оценен в 16.0 (5%). Ничья предложена с котировкой 6.90 (12%).

«Фениксы» прошли уже два раунда квалификации. Поставить на то, что «Пюник» не уступит в Белграде можно с коэффициентом 4.70.

Для команды из Армении выездные матчи в этой квалификации получаются результативными. Сделать ставку на тотал больше 2.5 гола можно за 1.68, ТМ 2.5 идет за 2.20.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.70, «обе забьют — нет» — за 1.46.

«Црвена Звезда» — «Пюник»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 августа 2022 года

Красно-белые пять лет подряд удерживают статус сильнейшего клуба Сербии и очень мощно начали новый сезон. Команда провела четыре матча и победила во всех с общим счетом 17:1. «Црвена Звезда» в среднем забивает по 4.25 гола за игру и уверенно идет на первом месте. В сезоне-2021/22 чемпион забивал меньше — 2.6 мяча за матч.

Бешеная результативность сербов связана в том числе с трансферами. За 2 млн евро в команду пришли вингер «Гента» Осман Букари, за 800 тысяч — форвард «Карагюмрюка» Александар Пешич, за 700 тысяч — полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва, за 500 тысяч — атакующий полузащитник Стефан Митрович из «Раднички» Ниш. Новички выдали уже девять результативных действий.

Плюс «Црвена» сохранила лидеров: Александара Катаи, Милана Павкова и Мирко Иванича. Эта троица находится в классной форме и набрала аж 18 очков по системе «гол + пас» за четыре тура чемпионата (у каждого — по шесть).

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно оформить за 2.10, ИТМ1 (2.5) — за 1.74.

Чемпионат Армении только стартовал: «Пюник» после победы в прошлом году начал неуверенно — проиграл «Арарату» (0:1). В квалификации «фениксы» выглядели тоже не слишком надежно. В первом раунде «Пюник» добил румынский «ЧФР» только в серии пенальти, во втором дома разбил «Дюделанж» (4:1) из Люксембурга после поражения 0:1 в первом матче.

«Пюник» впервые в истории добрался до третьего раунда квалификации: до этого команда залезала максимум во второй. Последние семь лет команда билась в отборе к Лиге Европы или просто не отбиралась в еврокубки. «Фениксы» ни разу в истории не играли на групповом этапе континентальных турниров.

«Пюник» не очень много забивает даже конкурентам по чемпионату Армении: в прошлом сезоне за 33 матча выжал 52 гола, в среднем — 1.6 мяча за игру. «Црвена» играет намного эффективнее плюс обладает более мощным составом. По данным Transfermarkt, весь ростер красно-белых дороже в девять раз (55 млн евро против 6.04).

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Пюник» 3 августа 2022 года

«Црвена» очень мощно начала сезон и полностью готова к игре с «Пюником». Красно-белые много забивают, почти не пропускают и, если верить данным Transfermarkt, уже разобрались с несколькими соперниками уровня «фениксов». «Раднички» Ниш (стоимость состава — 5.95 млн евро) получили 4:0, «Радник» (6.65) — 6:0. Кажется, у «Пюника» нет шансов против сербов, которые к тому же играют дома. А балканские болельщики точно добавят им рвения и сил.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.10.