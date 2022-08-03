Словацкий клуб уже пострадал от Черчесова.

Вылетевшие из квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» и «Слован» 4 августа проведут первый матч в отборочном турнире Лиги Европы. Соперники встретятся в Греции на стадионе «Караискакис», игра начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Слован» 4 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев абсолютными фаворитами встречи. На победу «Олимпиакоса» можно поставить с коэффициентом 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. На втором месте по котировкам ничья, которая доступна за 4.60 (21%). Успех «Слована» идет за 7.90 (9%).

На то, что гости не уступят в Греции, можно поставить за существенные 2.90.

Эксперты предполагают, что матч получится зрелищным и результативным: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.68, на ТМ 2.5 — 2.20. В пяти последних играх с участием «Слована» неизменно заходил «верх».

А вот обмен голами не так вероятен — он идет за 1.93. Обратный исход — за 1.81.

Проход «Олимпиакоса» в следующий раунд можно оформить за 1.17, «Слована» — за 5.10.

Наиболее вероятный точный счет первого матча — крупная победа греков 2:0 за 6.40.

«Олимпиакос» — «Слован»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 4 августа 2022 года

«Олимпиакос» — частый участник группового этапа Лиги чемпионов, однако в этом сезоне клубу не удалось отобраться в число лучших клубов Европы. Греки были фаворитами противостояния с израильским «Маккаби Хайфа», но потерпели разгромное поражение дома со счетом 0:4 и вылетели в Лигу Европы. Причем исход вписывается в канву последних результатов красно-белых: в десяти матчах они одержали всего две победы и пять раз проиграли.

Такая неприятная серия удивительна с учетом того, какими футболистами располагает «Олимпиакос». В защите клуба бегают Костас Манолас и Шиме Врсалько — экс-игроки «Ромы» и «Атлетико». Мвила, Вальбуэна, Тикинью — тоже не последние имена в европейском футболе. Но даже такой солидный состав не позволил грекам рассчитывать на серьезные еврокубковые результаты. Однако в ЛЕ им вполне по силам замахнуться как минимум на плей-офф. Надо обязательно проходить «Слован», а задел было бы здорово оформить уже в первом матче: ИТБ1 (1.5) идет за скромные 1.47.

Словаки в первом раунде квалификации ЛЧ с трудом прошли «Динамо» Батуми, поэтому их вылет от «Ференцвароша» читался. Команде Владимира Вайсса не хватает класса и разнообразия в игре, а оборона нередко допускает ошибки, из-за чего результаты нестабильны: победы чередуются с поражениями. Например, в последних пяти играх «Слован» пропустил аж девять мячей и только раз сыграл на ноль — против худшей команды чемпионата «Тренчина». Для успеха против «Олимпиакоса» словакам нужно резко выйти на более высокий уровень.

Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Слован»

Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме, но в целом класс «Олимпиакоса» выше, чем у «Слована». Если командная игра не пойдет ни у тех ни у других, у греков достаточно индивидуально сильных футболистов, способных решить исход матча. Словаки этим похвастать не могут.

Бросаться в обоюдоострый футбол гости не станут и, скорее всего, сделают ставку на стабильную игру в обороне. Но под давлением греческих трибун сыграть на ноль будет тяжело. «Олимпиакос» должен выгодно для себя завершить первый матч, при этом закрытый футбол со стороны «Слована» помешает результативности встречи.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.66.