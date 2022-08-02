«Карабах» — «Ференцварош»: у Черчесова снова проблемный выезд?
«Ференцварош» Станислава Черчесова в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с азербайджанским «Карабахом». Первая игра состоится 3 августа в Баку на «Азерсун Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Андреас Экберг из Швеции. В России матч не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года
«Карабах» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу азербайджанского клуба можно поставить с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности. За 3.30 предложено оформить ставку на ничью (30%), за 3.70 (23%) — на успех «Ференцвароша».
Вариант «гости не проиграют» идет за приличные 1.72, но будьте осторожны: «Карабах» дома в ЛЧ выиграл оба матча — у «Леха» и «Цюриха».
Будущие соперники достаточно результативно играли на первых двух стадиях квалификации, поэтому вполне стоит ждать обилия голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.17, ТМ 2.5 — за 1.69.
На то, что «Карабах» забьет больше одного гола, коэффициент 2.23, на ИТМ1 (1.5) — 1.65. У «Ференцвароша» этот рынок идет за 3.30 и 1.33 соответственно.
Пенальти доступен за 3.00, удаление — за 4.00.
Проход азербайджанского клуба в следующий раунд уже сейчас можно взять за 1.98, венгерского — за 1.83.
«Карабах» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 августа 2022 года
«Мы и в первом матче смотрелись, на мой взгляд, лучше соперника. Но смотреться лучше — одно, а побеждать — другое. Дома нас наказали за ошибки, в Братиславе вновь пропустили после стандарта, зато сами организовали четыре гола», — заявил после выхода в третий раунд квалификации Черчесов. Российский тренер рассказал, как учел ошибки стартовой встречи со «Слованом» и помог игрокам настроиться на победу в ответной игре. Также Станислав Саламович раскритиковал Лигу чемпионов. Он заявил, что не понимает, почему чемпиону Венгрии приходится преодолевать четыре раунда перед выходом в группу, где уже играют четвертые и пятые команды из других лиг.
Из-за всех сложившихся обстоятельств Черчесов и его «Ференцварош» все чаще показывают зубы и преодолевают сложности. В первом раунде против «Тобола» тоже было непросто, но венгры прошли дальше после разгромной победы в ответном матче. Такая же ситуация случилась со «Слованом».
Обе стадии показали, что игрокам «Ференцвароша» непросто настраиваться на первые матчи, где бы они ни проходили, и с ходу показывать максимум. «Карабах», который очень хорош дома, вполне может этим воспользоваться. Вице-чемпионы Азербайджана уже показали силу предыдущим соперникам: польский «Лех» сгорел в Баку со счетом 1:5, «Цюрих» проиграл 2:3. Обеих побед «Карабаху» оказалось достаточно, чтобы выйти победителем из двухраундовой дуэли.
Считаете, что «скакуны» победят в первом матче, но побаиваетесь сделать на них ставку? Можете подстраховать успех хозяев форой (0) за 1.49. На «Ференцварош» такая же ставка доступна за 2.60.
Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Ференцварош»
«Карабах» не проигрывает дома с прошлогоднего плей-офф Лиги конференций — тогда азербайджанский клуб получил три безответных мяча от «Марселя». К команде бешеный интерес у фанатов, а к еврокубкам он усиливается в разы: на ближайшей игре ожидается абсолютный аншлаг, билеты на стадион, который вмещает 32 000 зрителей, были полностью выкуплены к утру понедельника.
«Ференцварош» ждет горячий прием, а учитывая, как команда Черчесова вкатывается в каждый раунд, можно предположить, что ничем хорошим матч для нее не закончится. Максимум для гостей — ничья, но и ее предстоит добыть кровью и потом.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0