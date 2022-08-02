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«Карабах» — «Ференцварош»: у Черчесова снова проблемный выезд?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
Против гостей будет жесткий соперник и 32-тысячный стадион.

«Ференцварош» Станислава Черчесова в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с азербайджанским «Карабахом». Первая игра состоится 3 августа в Баку на «Азерсун Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Андреас Экберг из Швеции. В России матч не покажут.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
Ференцварош

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года

«Карабах» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу азербайджанского клуба можно поставить с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности. За 3.30 предложено оформить ставку на ничью (30%), за 3.70 (23%) — на успех «Ференцвароша».

Вариант «гости не проиграют» идет за приличные 1.72, но будьте осторожны: «Карабах» дома в ЛЧ выиграл оба матча — у «Леха» и «Цюриха».

Будущие соперники достаточно результативно играли на первых двух стадиях квалификации, поэтому вполне стоит ждать обилия голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.17, ТМ 2.5 — за 1.69.

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На то, что «Карабах» забьет больше одного гола, коэффициент 2.23, на ИТМ1 (1.5) — 1.65. У «Ференцвароша» этот рынок идет за 3.30 и 1.33 соответственно.

Пенальти доступен за 3.00, удаление — за 4.00.

Проход азербайджанского клуба в следующий раунд уже сейчас можно взять за 1.98, венгерского — за 1.83.

«Карабах» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 августа 2022 года

«Мы и в первом матче смотрелись, на мой взгляд, лучше соперника. Но смотреться лучше — одно, а побеждать — другое. Дома нас наказали за ошибки, в Братиславе вновь пропустили после стандарта, зато сами организовали четыре гола», — заявил после выхода в третий раунд квалификации Черчесов. Российский тренер рассказал, как учел ошибки стартовой встречи со «Слованом» и помог игрокам настроиться на победу в ответной игре. Также Станислав Саламович раскритиковал Лигу чемпионов. Он заявил, что не понимает, почему чемпиону Венгрии приходится преодолевать четыре раунда перед выходом в группу, где уже играют четвертые и пятые команды из других лиг.

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Из-за всех сложившихся обстоятельств Черчесов и его «Ференцварош» все чаще показывают зубы и преодолевают сложности. В первом раунде против «Тобола» тоже было непросто, но венгры прошли дальше после разгромной победы в ответном матче. Такая же ситуация случилась со «Слованом».

Обе стадии показали, что игрокам «Ференцвароша» непросто настраиваться на первые матчи, где бы они ни проходили, и с ходу показывать максимум. «Карабах», который очень хорош дома, вполне может этим воспользоваться. Вице-чемпионы Азербайджана уже показали силу предыдущим соперникам: польский «Лех» сгорел в Баку со счетом 1:5, «Цюрих» проиграл 2:3. Обеих побед «Карабаху» оказалось достаточно, чтобы выйти победителем из двухраундовой дуэли.

Считаете, что «скакуны» победят в первом матче, но побаиваетесь сделать на них ставку? Можете подстраховать успех хозяев форой (0) за 1.49. На «Ференцварош» такая же ставка доступна за 2.60.

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Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Ференцварош»

«Карабах» не проигрывает дома с прошлогоднего плей-офф Лиги конференций — тогда азербайджанский клуб получил три безответных мяча от «Марселя». К команде бешеный интерес у фанатов, а к еврокубкам он усиливается в разы: на ближайшей игре ожидается абсолютный аншлаг, билеты на стадион, который вмещает 32 000 зрителей, были полностью выкуплены к утру понедельника.

«Ференцварош» ждет горячий прием, а учитывая, как команда Черчесова вкатывается в каждый раунд, можно предположить, что ничем хорошим матч для нее не закончится. Максимум для гостей — ничья, но и ее предстоит добыть кровью и потом.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 3.00.

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ФК Карабах
ФК Ференцварош
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И В Н П +/- О
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
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 - : -
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