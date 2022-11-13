Последний шанс Месси и Роналду. Кто выиграет ЧМ-2022?

Главный фаворит — Бразилия с Неймаром и Винисиусом.

20 ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. На Ближний Восток едут лучшие команды планеты, чтобы выяснить сильнейшего, а Месси и Роналду — за самым значимым трофеем со сборной? Однако фаворит турнира не Аргентина или Португалия.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы сборных на победу на мундиале, где не выступит сборная России.

Неймар, Месси и Мбаппе — главные фавориты ЧМ-2022 в Катаре

Эксперты считают, что с наибольшей долей вероятности трофей уедет в Латинскую Америку, потому что сборные Бразилии и Аргентины везут на турнир очень мощные составы. В первую очередь это касается «пентакампеонов»: Неймар, Винисиус, Антони, Рафинья, Жезус, Родриго — это неполный список нападающих команды. Будьте уверены, что в полузащите и защите у команды Тите тоже полный порядок. Ворота, например, будут делить лучшие вратари АПЛ — Алиссон и Эдерсон. Поэтому на победу бразильцев в турнире коэффициент всего 5.50. К тому же у желто-зеленых не самая тяжелая группа: Сербия, Швейцария и Камерун.

Вторую строчку делят Франция и Аргентина (7.50). По «Альбиселесте» все понятно — у нее есть Месси. Но команда будет держаться не только на нападающем «ПСЖ», которому помогут Лаутаро, Ди Мария, Паредес и многие другие. На ЧМ-2018 в России аргентинцам не повезло уже в первом раунде плей-офф попасть на французов, которые в итоге взяли трофей. Но даже в том матче Месси и Ко были хороши — боролись до последнего и проиграли 3:4.

Стоит ли говорить, что команда, где играют Бензема, Мбаппе и Гризманн, всегда должна быть среди основных претендентов на титул? Дидье Дешам, для которого этот мундиаль станет последним во главе сборной (его заменит Зидан), везет в Катар уже не такую молодую, но в то же время более опытную команду. Эти ребята точно знают, как выигрывать большие турниры.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Успех Англии оценен в 9.00, но это похоже на серьезный аванс. Команда «Трех львов» дошла до финала Евро-2020 (проиграли Италии в серии пенальти), но провалила последний крупный турнир — заняли последнее место в группе Лиге наций с Германией, все той же Италией и Венгрией. Команда Саутгейта набрала всего три очка в шести встречах. Более того, вокруг сборной возник скандал из-за выбора главного тренера — по мнению болельщиков, вместо достойных места в команде Томори и Абрахама он протащил в заявку любимчиков. Следить за англичанами будет интересно.

На пятой строчке Испания с коэффициентом 10.0. «Красная фурия» выиграла последнюю Лигу наций и вышла в плей-офф нового турнира. На Евро не получилось, но в 2021-м это была другая команда. Теперь в ней нет, например, Рамоса и де Хеа, но нашлось место для молодежи. Она может воодушевить коллектив на подвиги.

Португалия Роналду вне основных претендентов

Кажется, последний шанс выиграть что-то серьезное есть у звездного поколения сборной Бельгии. Де Брёйне, братьев Азар, Карраско, Мертенса, Тилеманса и многих других уже поджимает возраст, а лучшим результатом команды так и осталось третье место на ЧМ-2018. Сейчас бельгийцы, которые занимают второе место в рейтинге ФИФА и являются лучшей сборной Европы, идут только девятыми фаворитами у букмекеров (коэффициент — 17.0).

Чуть лучше шансы на победу у Португалии (16.0). Криштиану Роналду, которого критикуют после каждого матча в «МЮ», едет на последний ЧМ и постарается собрать коллекцию больших побед — трофей чемпионата Европы у него в коллекции с 2016 года. Леау, Бернарду Силва и другие звезды лучших клубов мира ему помогут в этом.

За 11.0 и 15.0 можно взять успех Германии и Нидерландов, соответственно. У немцев есть повод доказать состоятельность после провала на ЧМ-2018 (не вышли из группы с Мексикой, Швецией и Кореей). «Оранье» вообще не пробились на тот турнир, поэтому наверняка соскучились по эмоциям и топовым матчам — Депай, де Йонг и остальные заряжены на победу.

Кто может удивить?

Триумф Дании идет за 30.0. Команда с вернувшимся в обойму Кристианом Эриксеном постарается улучшить результат последнего Евро, где она дошла до полуфинала и лишь в дополнительное время проиграла Англии.

Коэффициентом 50.0 оценена победа Уругвая, который везет на турнир старую гвардию: Суареса, Кавани и Година. Но есть в заявке и молодые звезды, такие как Вальверде и Нуньес.

Опытная Хорватия — серебряный призер последнего ЧМ — доступна за 60.0. Получится ли у Луки Модрича снова привести команду в финал мундиаля и на этот раз победить?

Наилучшие шансы выиграть трофей среди команд с африканского континента у Сенегала (125). Сделать это будет непросто, особенно без Садио Мане. Но лидер сборной включен в заявку на турнир, поэтому «Львам Теранги» будет по силам преодолеть групповой этап. А там и до лучшего в истории результата недалеко: в 2002-м сенегальцы с нынешним главным тренером Алиу Сиссе добрались до 1/4, где проиграли Турции.

Шансы некоторых других сборных выглядят следующим образом: