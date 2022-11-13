Последний шанс Месси и Роналду. Кто выиграет ЧМ-2022?
20 ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. На Ближний Восток едут лучшие команды планеты, чтобы выяснить сильнейшего, а Месси и Роналду — за самым значимым трофеем со сборной? Однако фаворит турнира не Аргентина или Португалия.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы сборных на победу на мундиале, где не выступит сборная России.
Неймар, Месси и Мбаппе — главные фавориты ЧМ-2022 в Катаре
Эксперты считают, что с наибольшей долей вероятности трофей уедет в Латинскую Америку, потому что сборные Бразилии и Аргентины везут на турнир очень мощные составы. В первую очередь это касается «пентакампеонов»: Неймар, Винисиус, Антони, Рафинья, Жезус, Родриго — это неполный список нападающих команды. Будьте уверены, что в полузащите и защите у команды Тите тоже полный порядок. Ворота, например, будут делить лучшие вратари АПЛ — Алиссон и Эдерсон. Поэтому на победу бразильцев в турнире коэффициент всего 5.50. К тому же у желто-зеленых не самая тяжелая группа: Сербия, Швейцария и Камерун.
Вторую строчку делят Франция и Аргентина (7.50). По «Альбиселесте» все понятно — у нее есть Месси. Но команда будет держаться не только на нападающем «ПСЖ», которому помогут Лаутаро, Ди Мария, Паредес и многие другие. На ЧМ-2018 в России аргентинцам не повезло уже в первом раунде плей-офф попасть на французов, которые в итоге взяли трофей. Но даже в том матче Месси и Ко были хороши — боролись до последнего и проиграли 3:4.
Стоит ли говорить, что команда, где играют Бензема, Мбаппе и Гризманн, всегда должна быть среди основных претендентов на титул? Дидье Дешам, для которого этот мундиаль станет последним во главе сборной (его заменит Зидан), везет в Катар уже не такую молодую, но в то же время более опытную команду. Эти ребята точно знают, как выигрывать большие турниры.
Успех Англии оценен в 9.00, но это похоже на серьезный аванс. Команда «Трех львов» дошла до финала Евро-2020 (проиграли Италии в серии пенальти), но провалила последний крупный турнир — заняли последнее место в группе Лиге наций с Германией, все той же Италией и Венгрией. Команда Саутгейта набрала всего три очка в шести встречах. Более того, вокруг сборной возник скандал из-за выбора главного тренера — по мнению болельщиков, вместо достойных места в команде Томори и Абрахама он протащил в заявку любимчиков. Следить за англичанами будет интересно.
На пятой строчке Испания с коэффициентом 10.0. «Красная фурия» выиграла последнюю Лигу наций и вышла в плей-офф нового турнира. На Евро не получилось, но в 2021-м это была другая команда. Теперь в ней нет, например, Рамоса и де Хеа, но нашлось место для молодежи. Она может воодушевить коллектив на подвиги.
Португалия Роналду вне основных претендентов
Кажется, последний шанс выиграть что-то серьезное есть у звездного поколения сборной Бельгии. Де Брёйне, братьев Азар, Карраско, Мертенса, Тилеманса и многих других уже поджимает возраст, а лучшим результатом команды так и осталось третье место на ЧМ-2018. Сейчас бельгийцы, которые занимают второе место в рейтинге ФИФА и являются лучшей сборной Европы, идут только девятыми фаворитами у букмекеров (коэффициент — 17.0).
Чуть лучше шансы на победу у Португалии (16.0). Криштиану Роналду, которого критикуют после каждого матча в «МЮ», едет на последний ЧМ и постарается собрать коллекцию больших побед — трофей чемпионата Европы у него в коллекции с 2016 года. Леау, Бернарду Силва и другие звезды лучших клубов мира ему помогут в этом.
За 11.0 и 15.0 можно взять успех Германии и Нидерландов, соответственно. У немцев есть повод доказать состоятельность после провала на ЧМ-2018 (не вышли из группы с Мексикой, Швецией и Кореей). «Оранье» вообще не пробились на тот турнир, поэтому наверняка соскучились по эмоциям и топовым матчам — Депай, де Йонг и остальные заряжены на победу.
Кто может удивить?
Триумф Дании идет за 30.0. Команда с вернувшимся в обойму Кристианом Эриксеном постарается улучшить результат последнего Евро, где она дошла до полуфинала и лишь в дополнительное время проиграла Англии.
Коэффициентом 50.0 оценена победа Уругвая, который везет на турнир старую гвардию: Суареса, Кавани и Година. Но есть в заявке и молодые звезды, такие как Вальверде и Нуньес.
Опытная Хорватия — серебряный призер последнего ЧМ — доступна за 60.0. Получится ли у Луки Модрича снова привести команду в финал мундиаля и на этот раз победить?
Наилучшие шансы выиграть трофей среди команд с африканского континента у Сенегала (125). Сделать это будет непросто, особенно без Садио Мане. Но лидер сборной включен в заявку на турнир, поэтому «Львам Теранги» будет по силам преодолеть групповой этап. А там и до лучшего в истории результата недалеко: в 2002-м сенегальцы с нынешним главным тренером Алиу Сиссе добрались до 1/4, где проиграли Турции.
Шансы некоторых других сборных выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2