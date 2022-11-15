БЕТСИТИ разыграет 5 000 000 рублей среди действующих игроков

Для участия достаточно делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50.

БЕТСИТИ запустил акцию «Ставка на миллион» с призовым фондом 5 000 000 рублей. Для участия достаточно делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50 на сайте или в мобильном приложении букмекера.

Чем больше сумма ставки и коэффициент, тем больше начисляется баллов.

В зависимости от суммы ставки баллы идут в зачет одного из трех дивизионов.

Второй дивизион — от 100 до 2999 рублей;

Первый Дивизион — от 3000 до 9999 рублей;

Премьер-лига — от 10 000 рублей.

Топ-20 участников по количеству баллов в каждом дивизионе получат призы. Всего 60 призовых мест.

Победитель Второго дивизиона получит 150 000 рублей;

Первого дивизиона — 300 000 рублей;

Премьер-лиги получит 1 000 000 рублей.

Можно одновременно участвовать в нескольких дивизионах. Таким образом, максимальный выигрыш для одного игрока составляет 1 450 000 рублей.

Новых игроков БЕТСИТИ радует еще и приветственным бонусом — до 100 000 рублей за регистрацию.

Акция «Ставка на миллион» продлится с 14 ноября по 28 декабря и действует в мобильном приложении и на сайте БЕТСИТИ.

Акция также проходит в пунктах приема ставок БЕТСИТИ.

Полные правила акции «Ставка на миллион.