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Сегодня, 13:00

БЕТСИТИ разыграет 5 000 000 рублей среди действующих игроков

Для участия достаточно делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50.
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Лионель Месси.
Фото Getty Images
Акция.
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БЕТСИТИ запустил акцию «Ставка на миллион» с призовым фондом 5 000 000 рублей. Для участия достаточно делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50 на сайте или в мобильном приложении букмекера.

Чем больше сумма ставки и коэффициент, тем больше начисляется баллов.
В зависимости от суммы ставки баллы идут в зачет одного из трех дивизионов.

  • Второй дивизион — от 100 до 2999 рублей;
  • Первый Дивизион — от 3000 до 9999 рублей;
  • Премьер-лига — от 10 000 рублей.

Топ-20 участников по количеству баллов в каждом дивизионе получат призы. Всего 60 призовых мест.

  • Победитель Второго дивизиона получит 150 000 рублей;
  • Первого дивизиона — 300 000 рублей;
  • Премьер-лиги получит 1 000 000 рублей.

Можно одновременно участвовать в нескольких дивизионах. Таким образом, максимальный выигрыш для одного игрока составляет 1 450 000 рублей.
Новых игроков БЕТСИТИ радует еще и приветственным бонусом — до 100 000 рублей за регистрацию.
Акция «Ставка на миллион» продлится с 14 ноября по 28 декабря и действует в мобильном приложении и на сайте БЕТСИТИ.

Акция также проходит в пунктах приема ставок БЕТСИТИ.

Полные правила акции «Ставка на миллион.

Акция.
Акция.
Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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