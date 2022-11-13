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13 ноября, 14:15

«Динамо» — «Спартак»: Хохлачев и О'Делл приберегут голы для будущих матчей

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче КХЛ с ЦСКА.
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Гости мало забивают, а хозяева надежны в обороне.

14 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» встретится со «Спартаком». Игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты матча, поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Успех «Спартака» предложен с котировкой 5.10 (17%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже ничья оценена в 3.80 (25%).

Также в линии доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.10, Ф2(+1.5) — за 1.73;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.30.

Команды не очень много забивают: «Динамо» за 29 матчей забросило 73 шайбы, «Спартак» — лишь 56 за 30 игр. В среднем за игру бело-голубые оформляют 2.52 гола, красно-белые — 1.87. Ждете результативную встречу? Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.81.

Соперники еще не встречались в этом сезоне. Зато в прошлом розыгрыше провели несколько интересных матчей, последний из которых закончился уверенной победой «Спартака» (4:1). Считаете, что в предстоящей игре гости как минимум не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.10.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 14 ноября 2022 года

Красно-белые хорошо начали сезон, но сейчас сражаются лишь за восьмое место в Западной конференции с «Северсталью». В команде уже сменился главный тренер: прямо перед дерби с ЦСКА выгнали Бориса Миронова — с ним «Спартак» шел на серии из шести поражений и опускался все ниже. Расставание пошло на пользу: в дерби красно-белые обыграли армейцев (2:1) и впервые за 13 матчей победили в основное время.

«Спартак» — одна из самых нерезультативных команд КХЛ. Москвичи забрасывают 1.87 шайбы в среднем за матч — это худший показатель в лиге. Ровно в половине игр сезона (в 15) красно-белые не забили больше одного гола, а показатель в две заброшенные шайбы преодолели лишь в восьми встречах. При этом в команде есть неплохие нападающие: Александр Хохлачев набрал уже 20 очков результативности, Фил Вароне — 16. Правда, они лишь одни из пяти игроков команды, которые настреляли больше 10 баллов по системе «гол+пас».

Верите, что в предстоящем матче гостей прорвет? Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 шайбы идет за 3.90, ИТМ2 (2.5) — за 1.23.

«Динамо» проводит качественный сезон: команда идет четвертой на «Западе», но отстает от занимающего вторую строчку «Локомотива» всего на четыре очка. Бело-голубые отличаются гораздо чаще соперника, в среднем 2.52 раза за игру. Лидер команды Эрик О'Делл — шестой в списке бомбардиров КХЛ, канадец оформил уже 26 результативных действий.

Правда, в последнее время бело-голубые выступают слабо: победили лишь в трех матчах из 11. При этом у «Динамо» одна из лучших защитных линий в лиге: в среднем за матч команда пропускает 2.03 шайбы. Лучше обороняются только четыре команды.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года

Соперники по московскому дерби не самые результативные команды КХЛ. За 10 последних игр в КХЛ хозяева только четыре раза забили больше двух голов, гости — трижды. При этом бело-голубые хорошо защищаются: пропускают в среднем 2.03 шайбы за матч, а за пять последних встреч лишь однажды получили в свои ворота свыше двух голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.81.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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