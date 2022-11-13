«Динамо» — «Спартак»: Хохлачев и О'Делл приберегут голы для будущих матчей
14 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» встретится со «Спартаком». Игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты матча, поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Успех «Спартака» предложен с котировкой 5.10 (17%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже ничья оценена в 3.80 (25%).
Также в линии доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.10, Ф2(+1.5) — за 1.73;
• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.30.
Команды не очень много забивают: «Динамо» за 29 матчей забросило 73 шайбы, «Спартак» — лишь 56 за 30 игр. В среднем за игру бело-голубые оформляют 2.52 гола, красно-белые — 1.87. Ждете результативную встречу? Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.81.
Соперники еще не встречались в этом сезоне. Зато в прошлом розыгрыше провели несколько интересных матчей, последний из которых закончился уверенной победой «Спартака» (4:1). Считаете, что в предстоящей игре гости как минимум не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.10.
«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 14 ноября 2022 года
Красно-белые хорошо начали сезон, но сейчас сражаются лишь за восьмое место в Западной конференции с «Северсталью». В команде уже сменился главный тренер: прямо перед дерби с ЦСКА выгнали Бориса Миронова — с ним «Спартак» шел на серии из шести поражений и опускался все ниже. Расставание пошло на пользу: в дерби красно-белые обыграли армейцев (2:1) и впервые за 13 матчей победили в основное время.
«Спартак» — одна из самых нерезультативных команд КХЛ. Москвичи забрасывают 1.87 шайбы в среднем за матч — это худший показатель в лиге. Ровно в половине игр сезона (в 15) красно-белые не забили больше одного гола, а показатель в две заброшенные шайбы преодолели лишь в восьми встречах. При этом в команде есть неплохие нападающие: Александр Хохлачев набрал уже 20 очков результативности, Фил Вароне — 16. Правда, они лишь одни из пяти игроков команды, которые настреляли больше 10 баллов по системе «гол+пас».
Верите, что в предстоящем матче гостей прорвет? Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 шайбы идет за 3.90, ИТМ2 (2.5) — за 1.23.
«Динамо» проводит качественный сезон: команда идет четвертой на «Западе», но отстает от занимающего вторую строчку «Локомотива» всего на четыре очка. Бело-голубые отличаются гораздо чаще соперника, в среднем 2.52 раза за игру. Лидер команды Эрик О'Делл — шестой в списке бомбардиров КХЛ, канадец оформил уже 26 результативных действий.
Правда, в последнее время бело-голубые выступают слабо: победили лишь в трех матчах из 11. При этом у «Динамо» одна из лучших защитных линий в лиге: в среднем за матч команда пропускает 2.03 шайбы. Лучше обороняются только четыре команды.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года
Соперники по московскому дерби не самые результативные команды КХЛ. За 10 последних игр в КХЛ хозяева только четыре раза забили больше двух голов, гости — трижды. При этом бело-голубые хорошо защищаются: пропускают в среднем 2.03 шайбы за матч, а за пять последних встреч лишь однажды получили в свои ворота свыше двух голов.
Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2