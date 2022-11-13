Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года

Гости мало забивают, а хозяева надежны в обороне.

14 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» встретится со «Спартаком». Игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты матча, поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Успех «Спартака» предложен с котировкой 5.10 (17%) — это самый маловероятный исход встречи. Даже ничья оценена в 3.80 (25%).

Также в линии доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.10, Ф2(+1.5) — за 1.73;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.30.

Команды не очень много забивают: «Динамо» за 29 матчей забросило 73 шайбы, «Спартак» — лишь 56 за 30 игр. В среднем за игру бело-голубые оформляют 2.52 гола, красно-белые — 1.87. Ждете результативную встречу? Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.81.

Соперники еще не встречались в этом сезоне. Зато в прошлом розыгрыше провели несколько интересных матчей, последний из которых закончился уверенной победой «Спартака» (4:1). Считаете, что в предстоящей игре гости как минимум не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.10.

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 14 ноября 2022 года

Красно-белые хорошо начали сезон, но сейчас сражаются лишь за восьмое место в Западной конференции с «Северсталью». В команде уже сменился главный тренер: прямо перед дерби с ЦСКА выгнали Бориса Миронова — с ним «Спартак» шел на серии из шести поражений и опускался все ниже. Расставание пошло на пользу: в дерби красно-белые обыграли армейцев (2:1) и впервые за 13 матчей победили в основное время.

«Спартак» — одна из самых нерезультативных команд КХЛ. Москвичи забрасывают 1.87 шайбы в среднем за матч — это худший показатель в лиге. Ровно в половине игр сезона (в 15) красно-белые не забили больше одного гола, а показатель в две заброшенные шайбы преодолели лишь в восьми встречах. При этом в команде есть неплохие нападающие: Александр Хохлачев набрал уже 20 очков результативности, Фил Вароне — 16. Правда, они лишь одни из пяти игроков команды, которые настреляли больше 10 баллов по системе «гол+пас».

Верите, что в предстоящем матче гостей прорвет? Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 шайбы идет за 3.90, ИТМ2 (2.5) — за 1.23.

«Динамо» проводит качественный сезон: команда идет четвертой на «Западе», но отстает от занимающего вторую строчку «Локомотива» всего на четыре очка. Бело-голубые отличаются гораздо чаще соперника, в среднем 2.52 раза за игру. Лидер команды Эрик О'Делл — шестой в списке бомбардиров КХЛ, канадец оформил уже 26 результативных действий.

Правда, в последнее время бело-голубые выступают слабо: победили лишь в трех матчах из 11. При этом у «Динамо» одна из лучших защитных линий в лиге: в среднем за матч команда пропускает 2.03 шайбы. Лучше обороняются только четыре команды.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года

Соперники по московскому дерби не самые результативные команды КХЛ. За 10 последних игр в КХЛ хозяева только четыре раза забили больше двух голов, гости — трижды. При этом бело-голубые хорошо защищаются: пропускают в среднем 2.03 шайбы за матч, а за пять последних встреч лишь однажды получили в свои ворота свыше двух голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.81.