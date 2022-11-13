Итоговый турнир ATP: Медведев с Рублевым остановят Джоковича и Надаля?

Даниила и Андрея не напугать сложной группой.

13 ноября в итальянском Турине стартует Итоговый турнир года среди мужчин — ATP Finals. В соревновании примут участие восемь лучших игроков сезона, среди которых, как и в 2021-м, двое россиян — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы отечественных теннисистов на титул в противостоянии с маститыми Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

Медведев и Рублев выйдут из группы?

По итогам прошедшей на этой неделе жеребьевки стало известно, что Даниил и Андрей попали в один квартет — так называемую красную группу. Их соперниками на этом этапе станут 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и третья ракетка мира грек Стефанос Циципас.

Плохая новость для Медведева и Рублева в том, что в первом туре им предстоит сыграть друг с другом — значит, шансы одного из них в случае поражения рухнут до минимальных значений. Особенно это касается Андрея, который считается аутсайдером предстоящей встречи (коэффициенты — 1.34 на 3.30 в пользу Даниила). Рублев уступает Медведеву 1-5 в личном противостоянии — до последнего матча в 2011-м в Цинциннати он не мог выиграть у соотечественника ни партии.

Эксперты считают Андрея аутсайдером красной группы. На его победу в квартете можно поставить за 12.0 — в прошлом году Рублев выиграл всего один матч из трех (как раз у Циципаса) и стал третьим. Шансы Медведева победить значительно выше, котировка — 3.50. Последние два года чемпион US Open 2021 легко выходил в плей-офф с первой позиции.

За 1.75 идет триумф в квартете Новака Джоковича, за 6.50 — Стефаноса Циципаса.

Возможна ли российская победа на турнире?

Если бы Рублев и Медведев попали в разные группы, то вероятность увидеть их обоих в полуфинале значительно выросла бы, как и шансы на итоговый успех. В результате сложившихся обстоятельств аналитики считают, что скорее трофей поднимет кто-то из иностранцев. На победу представителя РФ в турнире коэффициент — 3.45, на обратный результат — 1.31.

Лучше присмотреться к варианту «теннисист из России выйдет в финал» — за 1.72. У Медведева, учитывая его неплохую форму к концу сезона, высокие шансы третий год подряд сыграть в решающем матче. Для любителей играть более аккуратные варианты есть ставка «Медведев или Рублев выйдут в 1/2», котировка — 1.27.

Кто помешает Медведеву забрать трофей?

Эксперты склоняются к победе Новака Джоковича. Серб дошел до финала «мастерса» в Париже, где в упорных трех сетах проиграл датчанину Хольгеру Руне, но все равно оставил приятное впечатление показанным уровнем игры. На его шестой выигрыш Итогового турнира коэффициент — 2.50. На втором месте расположился как раз Медведев — 4.50.

Третий фаворит — канадец Феликс Оже-Альяссим. До поражения в полуфинале Парижа он шел на серии из 16 побед подряд. На этом отрезке 22-летний теннисист взял три титула. За 8.50 можно поставить на Рафаэля Надаля, но будьте осторожны: за последние два месяца испанец провел только один матч (проиграл Томми Полу) и большую часть времени залечивал повреждение. Не факт, что он доиграет турнир до конца.

За 10.0 идет чемпионство Циципаса, за 15.0 — Рублева. Одинаковыми котировками 20.0 высечены шансы на победу двукратного финалиста ТБШ Каспера Рууда и американца Тэйлора Фритца, который заменил травмированного лидера рейтинга Карлоса Алькараса.