Итоговый турнир ATP: Медведев с Рублевым остановят Джоковича и Надаля?
13 ноября в итальянском Турине стартует Итоговый турнир года среди мужчин — ATP Finals. В соревновании примут участие восемь лучших игроков сезона, среди которых, как и в 2021-м, двое россиян — Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы отечественных теннисистов на титул в противостоянии с маститыми Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.
Медведев и Рублев выйдут из группы?
По итогам прошедшей на этой неделе жеребьевки стало известно, что Даниил и Андрей попали в один квартет — так называемую красную группу. Их соперниками на этом этапе станут 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и третья ракетка мира грек Стефанос Циципас.
Плохая новость для Медведева и Рублева в том, что в первом туре им предстоит сыграть друг с другом — значит, шансы одного из них в случае поражения рухнут до минимальных значений. Особенно это касается Андрея, который считается аутсайдером предстоящей встречи (коэффициенты — 1.34 на 3.30 в пользу Даниила). Рублев уступает Медведеву 1-5 в личном противостоянии — до последнего матча в 2011-м в Цинциннати он не мог выиграть у соотечественника ни партии.
Эксперты считают Андрея аутсайдером красной группы. На его победу в квартете можно поставить за 12.0 — в прошлом году Рублев выиграл всего один матч из трех (как раз у Циципаса) и стал третьим. Шансы Медведева победить значительно выше, котировка — 3.50. Последние два года чемпион US Open 2021 легко выходил в плей-офф с первой позиции.
За 1.75 идет триумф в квартете Новака Джоковича, за 6.50 — Стефаноса Циципаса.
Возможна ли российская победа на турнире?
Если бы Рублев и Медведев попали в разные группы, то вероятность увидеть их обоих в полуфинале значительно выросла бы, как и шансы на итоговый успех. В результате сложившихся обстоятельств аналитики считают, что скорее трофей поднимет кто-то из иностранцев. На победу представителя РФ в турнире коэффициент — 3.45, на обратный результат — 1.31.
Лучше присмотреться к варианту «теннисист из России выйдет в финал» — за 1.72. У Медведева, учитывая его неплохую форму к концу сезона, высокие шансы третий год подряд сыграть в решающем матче. Для любителей играть более аккуратные варианты есть ставка «Медведев или Рублев выйдут в 1/2», котировка — 1.27.
Кто помешает Медведеву забрать трофей?
Эксперты склоняются к победе Новака Джоковича. Серб дошел до финала «мастерса» в Париже, где в упорных трех сетах проиграл датчанину Хольгеру Руне, но все равно оставил приятное впечатление показанным уровнем игры. На его шестой выигрыш Итогового турнира коэффициент — 2.50. На втором месте расположился как раз Медведев — 4.50.
Третий фаворит — канадец Феликс Оже-Альяссим. До поражения в полуфинале Парижа он шел на серии из 16 побед подряд. На этом отрезке 22-летний теннисист взял три титула. За 8.50 можно поставить на Рафаэля Надаля, но будьте осторожны: за последние два месяца испанец провел только один матч (проиграл Томми Полу) и большую часть времени залечивал повреждение. Не факт, что он доиграет турнир до конца.
За 10.0 идет чемпионство Циципаса, за 15.0 — Рублева. Одинаковыми котировками 20.0 высечены шансы на победу двукратного финалиста ТБШ Каспера Рууда и американца Тэйлора Фритца, который заменил травмированного лидера рейтинга Карлоса Алькараса.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2