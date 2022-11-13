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13 ноября, 10:15

Итоговый турнир ATP: Медведев с Рублевым остановят Джоковича и Надаля?

Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Даниила и Андрея не напугать сложной группой.

13 ноября в итальянском Турине стартует Итоговый турнир года среди мужчин — ATP Finals. В соревновании примут участие восемь лучших игроков сезона, среди которых, как и в 2021-м, двое россиян — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы отечественных теннисистов на титул в противостоянии с маститыми Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

Медведев и Рублев выйдут из группы?

По итогам прошедшей на этой неделе жеребьевки стало известно, что Даниил и Андрей попали в один квартет — так называемую красную группу. Их соперниками на этом этапе станут 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и третья ракетка мира грек Стефанос Циципас.

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Плохая новость для Медведева и Рублева в том, что в первом туре им предстоит сыграть друг с другом — значит, шансы одного из них в случае поражения рухнут до минимальных значений. Особенно это касается Андрея, который считается аутсайдером предстоящей встречи (коэффициенты — 1.34 на 3.30 в пользу Даниила). Рублев уступает Медведеву 1-5 в личном противостоянии — до последнего матча в 2011-м в Цинциннати он не мог выиграть у соотечественника ни партии.

Эксперты считают Андрея аутсайдером красной группы. На его победу в квартете можно поставить за 12.0 — в прошлом году Рублев выиграл всего один матч из трех (как раз у Циципаса) и стал третьим. Шансы Медведева победить значительно выше, котировка — 3.50. Последние два года чемпион US Open 2021 легко выходил в плей-офф с первой позиции.

За 1.75 идет триумф в квартете Новака Джоковича, за 6.50 — Стефаноса Циципаса.

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Возможна ли российская победа на турнире?

Если бы Рублев и Медведев попали в разные группы, то вероятность увидеть их обоих в полуфинале значительно выросла бы, как и шансы на итоговый успех. В результате сложившихся обстоятельств аналитики считают, что скорее трофей поднимет кто-то из иностранцев. На победу представителя РФ в турнире коэффициент — 3.45, на обратный результат — 1.31.

Лучше присмотреться к варианту «теннисист из России выйдет в финал» — за 1.72. У Медведева, учитывая его неплохую форму к концу сезона, высокие шансы третий год подряд сыграть в решающем матче. Для любителей играть более аккуратные варианты есть ставка «Медведев или Рублев выйдут в 1/2», котировка — 1.27.

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Кто помешает Медведеву забрать трофей?

Эксперты склоняются к победе Новака Джоковича. Серб дошел до финала «мастерса» в Париже, где в упорных трех сетах проиграл датчанину Хольгеру Руне, но все равно оставил приятное впечатление показанным уровнем игры. На его шестой выигрыш Итогового турнира коэффициент — 2.50. На втором месте расположился как раз Медведев — 4.50.

Третий фаворит — канадец Феликс Оже-Альяссим. До поражения в полуфинале Парижа он шел на серии из 16 побед подряд. На этом отрезке 22-летний теннисист взял три титула. За 8.50 можно поставить на Рафаэля Надаля, но будьте осторожны: за последние два месяца испанец провел только один матч (проиграл Томми Полу) и большую часть времени залечивал повреждение. Не факт, что он доиграет турнир до конца.

За 10.0 идет чемпионство Циципаса, за 15.0 — Рублева. Одинаковыми котировками 20.0 высечены шансы на победу двукратного финалиста ТБШ Каспера Рууда и американца Тэйлора Фритца, который заменил травмированного лидера рейтинга Карлоса Алькараса.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Каспер Рууд
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
Тэйлор Фритц
Феликс Оже-Альяссим
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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