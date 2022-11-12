«Ювентус» — «Лацио»: Аллегри потеснит Сарри в таблице?
13 ноября в 15-м туре чемпионата Италии состоится любопытный матч — «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» примет «Лацио». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом матча и на его победу вывесили коэффициент 2.04, что приблизительно 49% вероятности исхода. Успех «Лацио» даже менее возможен, чем ничья: 4.00 (23%) против 3.50 (28%).
Последний раз команды встречались в мае и показали очень бодрый футбол, сыграв 2:2. На то, что «Лацио» снова не уступит сопернику, котировка — 1.83.
Два и более гола в матчах этих команд не редкость — такое случалось в трех встречах из последних пяти. Несмотря на это, тотал больше 2.5 мяча идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.
Эксперты не определились, забьют ли «Ювентус» с «Лацио» друг другу или нет: котировка на оба исхода 1.90.
Римляне не пробили туринцев только в одном из последних пяти матчей. Их гол можно взять за приличные 1.51.
Две трети голов в этом сезоне серии А «Ювентус» забил во втором тайме. По этой причине можете присмотреться к варианту «хозяева выиграют вторую 45-минутку» за 2.26.
Четыре наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве бьянконери:
«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 15-го тура серии А 13 ноября 2022 года
Кажется, «Ювентус» отошел от кошмара в Лиге чемпионов (занял третье место в группе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби») и постепенно поправляет позиции в серии А. После победы над «Вероной» (1:0) туринцы поднялись уже на четвертое место. При этом отставание от «Наполи» по-прежнему серьезное — 10 очков.
«Это определенно не лучший наш матч, но мы знаем, что к столь агрессивным командам нужен особый подход. Мы могли сыграть лучше в определенных ситуациях, но важно уже то, что парни поняли, что нужно делать», — заявил после игры с «мастифами» Массимилиано Аллегри. Бьянконери не выглядели лучше соперника, но реализовали свой шанс и выиграли всухую пятый матч серии А подряд. Общий счет — 9:0. На то, что «Лацио» не отличится в предстоящей встрече, котировка — 2.55. ИТМ2 (1.5) идет за 1.33.
«Лацио» в один день с «Ювентусом» также победил 1:0, и тоже аутсайдера — «Монцу». Единственная разница в том, что римляне владели инициативой и выиграли абсолютно по делу. Это был их пятый домашний успех в сезоне, но в гостях команда Сарри выступает не хуже: выиграла четыре матча и два свела вничью. Но больше поражает разница мячей — 12:1. Ближайшие по пропущенным мячам в гостях соперники — все тот же «Ювентус» и «Аталанта» (по четыре). А еще туринцы лучшие по игре в обороне дома — в их ворота влетели всего три мяча.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»
«Ювентус» здорово играет дома: если отбросить матчи ЛЧ (там поражения от «ПСЖ» и «Бенфики»), то в чемпионате на счету команды Аллегри пять побед и две ничьи. Если же приплюсовать сюда матчи прошлого сезона, то серия бьянконери без поражений на «Альянц Стэдиум» растянулась уже на 10 матчей. В противостоянии с «Лацио» туринцы не проигрывают на протяжении трех встреч.
По результативности же все понятно: в воскресенье сыграют друг с другом лучшие команды по игре в обороне дома и в гостях. На четыре и более мяча они вряд ли наиграют.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2