Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года

У туринцев пять побед подряд с общим счетом 9:0.

13 ноября в 15-м туре чемпионата Италии состоится любопытный матч — «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» примет «Лацио». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом матча и на его победу вывесили коэффициент 2.04, что приблизительно 49% вероятности исхода. Успех «Лацио» даже менее возможен, чем ничья: 4.00 (23%) против 3.50 (28%).

Последний раз команды встречались в мае и показали очень бодрый футбол, сыграв 2:2. На то, что «Лацио» снова не уступит сопернику, котировка — 1.83.

Два и более гола в матчах этих команд не редкость — такое случалось в трех встречах из последних пяти. Несмотря на это, тотал больше 2.5 мяча идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.

Эксперты не определились, забьют ли «Ювентус» с «Лацио» друг другу или нет: котировка на оба исхода 1.90.

Римляне не пробили туринцев только в одном из последних пяти матчей. Их гол можно взять за приличные 1.51.

Две трети голов в этом сезоне серии А «Ювентус» забил во втором тайме. По этой причине можете присмотреться к варианту «хозяева выиграют вторую 45-минутку» за 2.26.

Четыре наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве бьянконери:

ничья 1:1 и победа туринцев 1:0 оценены в 6.50;

2:0 и 2:1 — в 8.30.

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 15-го тура серии А 13 ноября 2022 года

Кажется, «Ювентус» отошел от кошмара в Лиге чемпионов (занял третье место в группе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби») и постепенно поправляет позиции в серии А. После победы над «Вероной» (1:0) туринцы поднялись уже на четвертое место. При этом отставание от «Наполи» по-прежнему серьезное — 10 очков.

«Это определенно не лучший наш матч, но мы знаем, что к столь агрессивным командам нужен особый подход. Мы могли сыграть лучше в определенных ситуациях, но важно уже то, что парни поняли, что нужно делать», — заявил после игры с «мастифами» Массимилиано Аллегри. Бьянконери не выглядели лучше соперника, но реализовали свой шанс и выиграли всухую пятый матч серии А подряд. Общий счет — 9:0. На то, что «Лацио» не отличится в предстоящей встрече, котировка — 2.55. ИТМ2 (1.5) идет за 1.33.

«Лацио» в один день с «Ювентусом» также победил 1:0, и тоже аутсайдера — «Монцу». Единственная разница в том, что римляне владели инициативой и выиграли абсолютно по делу. Это был их пятый домашний успех в сезоне, но в гостях команда Сарри выступает не хуже: выиграла четыре матча и два свела вничью. Но больше поражает разница мячей — 12:1. Ближайшие по пропущенным мячам в гостях соперники — все тот же «Ювентус» и «Аталанта» (по четыре). А еще туринцы лучшие по игре в обороне дома — в их ворота влетели всего три мяча.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Ювентус» здорово играет дома: если отбросить матчи ЛЧ (там поражения от «ПСЖ» и «Бенфики»), то в чемпионате на счету команды Аллегри пять побед и две ничьи. Если же приплюсовать сюда матчи прошлого сезона, то серия бьянконери без поражений на «Альянц Стэдиум» растянулась уже на 10 матчей. В противостоянии с «Лацио» туринцы не проигрывают на протяжении трех встреч.

По результативности же все понятно: в воскресенье сыграют друг с другом лучшие команды по игре в обороне дома и в гостях. На четыре и более мяча они вряд ли наиграют.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.70.