Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

12 ноября, 18:15

«Ювентус» — «Лацио»: Аллегри потеснит Сарри в таблице?

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press
У туринцев пять побед подряд с общим счетом 9:0.

13 ноября в 15-м туре чемпионата Италии состоится любопытный матч — «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» примет «Лацио». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом матча и на его победу вывесили коэффициент 2.04, что приблизительно 49% вероятности исхода. Успех «Лацио» даже менее возможен, чем ничья: 4.00 (23%) против 3.50 (28%).

Последний раз команды встречались в мае и показали очень бодрый футбол, сыграв 2:2. На то, что «Лацио» снова не уступит сопернику, котировка — 1.83.

Два и более гола в матчах этих команд не редкость — такое случалось в трех встречах из последних пяти. Несмотря на это, тотал больше 2.5 мяча идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.

Эксперты не определились, забьют ли «Ювентус» с «Лацио» друг другу или нет: котировка на оба исхода 1.90.

Квинси Промес с&nbsp;детьми. «Локомотив» — «Спартак»: Промес и Соболев зажгут в дерби

Римляне не пробили туринцев только в одном из последних пяти матчей. Их гол можно взять за приличные 1.51.

Две трети голов в этом сезоне серии А «Ювентус» забил во втором тайме. По этой причине можете присмотреться к варианту «хозяева выиграют вторую 45-минутку» за 2.26.

Четыре наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве бьянконери:

  • ничья 1:1 и победа туринцев 1:0 оценены в 6.50;

  • 2:0 и 2:1 — в 8.30.

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 15-го тура серии А 13 ноября 2022 года

Кажется, «Ювентус» отошел от кошмара в Лиге чемпионов (занял третье место в группе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби») и постепенно поправляет позиции в серии А. После победы над «Вероной» (1:0) туринцы поднялись уже на четвертое место. При этом отставание от «Наполи» по-прежнему серьезное — 10 очков.

Лаутаро Мартинес. «Аталанта» — «Интер»: Лаутаро ускорит падение бывшей команды Миранчука?

«Это определенно не лучший наш матч, но мы знаем, что к столь агрессивным командам нужен особый подход. Мы могли сыграть лучше в определенных ситуациях, но важно уже то, что парни поняли, что нужно делать», — заявил после игры с «мастифами» Массимилиано Аллегри. Бьянконери не выглядели лучше соперника, но реализовали свой шанс и выиграли всухую пятый матч серии А подряд. Общий счет — 9:0. На то, что «Лацио» не отличится в предстоящей встрече, котировка — 2.55. ИТМ2 (1.5) идет за 1.33.

«Лацио» в один день с «Ювентусом» также победил 1:0, и тоже аутсайдера — «Монцу». Единственная разница в том, что римляне владели инициативой и выиграли абсолютно по делу. Это был их пятый домашний успех в сезоне, но в гостях команда Сарри выступает не хуже: выиграла четыре матча и два свела вничью. Но больше поражает разница мячей — 12:1. Ближайшие по пропущенным мячам в гостях соперники — все тот же «Ювентус» и «Аталанта» (по четыре). А еще туринцы лучшие по игре в обороне дома — в их ворота влетели всего три мяча.

Федор Смолов. «Динамо» — ЦСКА: Смолов и Чалов позаботятся о зрелищности матча

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Ювентус» здорово играет дома: если отбросить матчи ЛЧ (там поражения от «ПСЖ» и «Бенфики»), то в чемпионате на счету команды Аллегри пять побед и две ничьи. Если же приплюсовать сюда матчи прошлого сезона, то серия бьянконери без поражений на «Альянц Стэдиум» растянулась уже на 10 матчей. В противостоянии с «Лацио» туринцы не проигрывают на протяжении трех встреч.

По результативности же все понятно: в воскресенье сыграют друг с другом лучшие команды по игре в обороне дома и в гостях. На четыре и более мяча они вряд ли наиграют.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Ювентус
0
Читайте также
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — ЦСКА: Смолов и Чалов позаботятся о зрелищности матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости