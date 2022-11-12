Кейн поборется с Мбаппе, Месси обойдет Роналду. Кто возьмет «Золотую бутсу» ЧМ-2022?

Обладатель «Золотого мяча» не главный фаворит.

20 ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу, по итогам которого определится не только лучшая команда планеты, но и сильнейший бомбардир первенства. В борьбу за «Золотую бутсу» мундиаля вступят Мбаппе, Месси, Роналду и другие мировые звезды. Кто из них окажется лучше?

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Кейн против Месси и Мбаппе

Все сборные привезут на Ближний Восток мощнейшие составы, в которых достаточно ярких и результативных игроков атаки. Но аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ склоняются к тому, что бомбардирскую гонку снова выиграет Харри Кейн, коэффициент на это — 9.00. В 2018-м нападающий сборной Англии оформил шесть мячей, причем пять из них — в ворота Туниса и Панамы на групповом этапе, а еще один с пенальти — Колумбии в 1/8. На этот раз у англичан снова не самые топовые соперники в квартете (США, Уэльс и Иран), поэтому Кейн получит новую возможность набить статистику.

Вторым фаворитом идет Мбаппе. 23-летний француз, несмотря на преследующие его скандалы, проводит убедительный сезон в «ПСЖ»: сделал 7+3 в ЛЧ и 11+2 в лиге 1. В среднем он забивает чуть меньше одного мяча за матч (0.9). На то, что Килиан станет лучшим бомбардиром предстоящего ЧМ, котировка — 10.0.

На третье место эксперты поставили Лионеля Месси и Неймара (13.0). Для аргентинца это будет, скорее всего, последний крупный турнир со сборной. И хотя партнеры уверяют, что не позволят ему уйти, никто насильно удерживать семикратного обладателя «Золотого мяча» не станет. Поэтому Лео сделает все возможное, чтобы довести «Альбиселесте» до финала и завоевать трофей. Естественно, ему придется часто брать игру на себя, а значит, голы в его исполнении будут.

Параллельно Неймар будет тащить Бразилию. Правда, в отличие от Месси, ему будет сложнее: форвард пентакампеонов не такой явный лидер своей команды, как Лео. В сборной Бразилии игру на себя могут взять и Винисиус, и Рафинья, и Габи Жезус. Именно они будут делить голы между собой, а значит, у Неймара может быть недобор результативных действий.

В топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» ЧМ также входят:

Карим Бензема — 14.0;

Криштиану Роналду — 15.0;

Ромелу Лукаку — 20.0;

Винисиус, Лаутаро Мартинес, Мемфис Депай, Стивен Бергвейн — по 25.0.

Игрок какой сборной забьет больше?

Если сомневаетесь в выборе конкретного футболиста, можете взять сборную, игрок которой станет обладателем приза. Так с коэффициентом 5.00 можно оформить исход, при котором «Золотую бутсу» заберут Мбаппе, Гризманн, Бензема или, например, Павар. У «Трехцветных» действительно многие готовы взять на себя обязанности бомбардира.

Карим Бензема. Фото Getty Images

За 6.00 идет успех кого-то из англичан, хотя тяжело представить, что кто-то кроме Кейна сможет настрелять условные шесть мячей. За 8.00 доступен подвиг одного из бразильцев. Учитывая, что во встречах с Сербией, Швейцарией и Сенегалом на групповом этапе пентакампеоны смогут покуражиться без опасения не выйти в плей-офф, кто-то из них сможет вырваться на первое место в гонке бомбардиров.

Аргентина может рассчитывать на Месси и Лаутаро: первый проводит мощнейший сезон в «ПСЖ», а второй набрал отличную форму перед стартом ЧМ и тащил «Интер» в отсутствие Лукаку. За тот же коэффициент 11.0, что и «Альбиселесте», можно взять успех кого-то из немецких игроков. Сане, Гнабри и Хаверц при поддержке юного Мукоко — грозная сила.

Лучший бомбардир представит АПЛ?

Эксперты считают, что у игроков из чемпионатов Англии и Франции одинаковые шансы выиграть гонку, котировка — 3.70. И это очень спорно, ведь входящие в топ-5 претендентов на «Золотую бутсу» ЧМ Месси, Неймар и Мбаппе представляют именно лигу 1. Конкурировать с ними могут разве что Кейн, Жезус и Роналду, но у Португалии меньше шансов дойти до финала — вряд ли потухший Криш забьет больше остальных. Двое против троих — преимущество явно на стороне ММН.

За 4.50 идет победа игрока из примеры (оттуда Винисиус, Бензема, Депай), за 7.50 — из серии А (Лаутаро и Лукаку), за 9.00 — из бундеслиги (Сане и Гнабри), за 10.0 — из любого другого чемпионата.

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