«Эвертон» — «Арсенал»: Жоржиньо охотно поможет лондонцам в чемпионской гонке
4 февраля лидирующий в чемпионате Англии «Арсенал» сразится в гостях с «Эвертоном». Встречу 22-го тура примет стадион «Гудисон Парк», начало намечено на 15.30 по московскому времени. В России игра показана не будет. Обслужит ее арбитр Дэвид Кут.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 4 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» безоговорочным фаворитом встречи. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.44, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Эвертона» — за 7.90 (10%).
Считаете, что дома «ириски» могут рассчитывать хотя бы на одно набранное очко? Вариант 1Х доступен за 2.90.
Также вы можете подстраховать хозяев с помощью форы — Ф1(+1.5) оценена в 1.68. На то, что «Арсенал» победит с разницей минимум в два мяча (-1.5 гола), котировка — 2.26.
Соперники пробили «верх» по голам в четырех очных матчах из последних пяти. ТБ 2.5 можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03.
«Эвертон» забил «Арсеналу» в пяти последних официальных встречах, но на их гол принимаются ставки с высоким коэффициентом 1.74.
Пенальти доступен за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.
Ничью хотя бы в одном из таймов предложено оформить за 1.68.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о серьезном превосходстве гостей:
«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 4 февраля 2023 года
27 января «Арсенал» не сумел реализовать мечту Микеля Артеты, который хотел обыграть бывшего учителя Пепа Гвардиолу. «Канониры» проиграли «Манчестер Сити» в 1/16 Кубка Англии (0:1) и покинули турнир. Это поражение стало для лондонцев всего четвертым в этом сезоне во всех турнирах, но снова получилось очень тактически грамотным — лидер чемпионата избавился еще от одного ненужного соревнования.
«Арсенал» уверенно возглавляет таблицу АПЛ, и это самое главное для руководства, футболистов и болельщиков. Отрыв от все того же «Сити» составляет пять очков при игре в запасе (потенциально — восемь баллов преимущества). Учитывая, что впереди у команд меньше половины сезона, шансы «канониров» впервые за 20 лет взять главный английский трофей очень даже неплохие.
Сейчас на счету лондонцев 16 побед, две ничьи и одно поражение в 19 турах чемпионата. Помимо АПЛ, клуб участвует только в одном турнире — в Лиге Европы. При этом вряд ли кто-то удивится, если при сохранении темпа и отрыва от преследователей «Арсенал» откажется от борьбы в еврокубке.
В последнем матче АПЛ «канониры» добыли очень важную победу над «МЮ» — дожали соперника на 90-й минуте. Благодаря этому успеху команда Артеты набрала уже 50 очков, причем она равно успешно выступает как дома, так и на выезде — и там и там у нее по 25 взятых балла. В гостях «Арсенал» забил 20 голов в 10 встречах (в среднем два за 90 минут) и пропустил всего шесть раз (0.6 за игру). Чаще на чужом поле отличается только «Брайтон» (21), а по пропущенным столько же лишь у «Ньюкасла». В ближайшем матче улучшить статистику наверняка поможет приобретенный у «Челси» Жоржиньо.
На то, что в ворота «Эвертона» влетят минимум два мяча, котировка — 1.60.
«Ириски» проваливают сезон — идут предпоследними и набрали столько же очков, сколько замыкающий таблицу «Саутгемптон». Атака не работает (всего 15 голов), да и в защите стабильности нет (25 пропущенных). Мерсисайдцы проиграли четыре последних матча во всех турнирах, что привело к увольнению Фрэнка Лэмпарда. Сердце и диспетчер «Челси» как тренер проявляет себя намного хуже, чем в бытность игроком.
Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Арсенал»
Конечно, смена тренера может всколыхнуть хозяев, но все-таки мастерство и игра должны присутствовать. А у «Эвертона» всего этого в данный момент нет. В последние недели «ирисок» обыграли даже соседи по таблице «Саутгемптон» (2:1) и «Вулверхэмптон» (2:1).
«Арсенал» — это совсем другой уровень. Артета максимально отладил все механизмы в команде, и она мчит к чемпионству, освободив себя от ненужных турниров. Хотя «Эвертон» не проиграл «канонирам» в четырех последних домашних матчах, сейчас соперники представляют противоположные касты. Поэтому лондонцы наконец прервут серию неудач на «Гудисон Парк», а заодно забьют больше одного мяча — не зря в среднем они оформляют 2.36 гола за игру в АПЛ.
Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2