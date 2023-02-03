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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: Салах и Нуньес помогут команде рвануть к вершине таблицы

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 4 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
У нападающих 12 голов в 19 матчах АПЛ.

4 февраля в 22-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Ливерпуль». Встреча команд Юргена Клоппа и Хулена Лопетеги состоится на стадионе «Молиньо» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России трансляции АПЛ недоступны. Главным арбитром назначен Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
04 февр, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 4 февраля 2023 года

У «Ливерпуля» есть преимущество, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить за 1.90, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Вулверхэмптона» — за 4.10 (21%).

Если вам кажется, что хозяева не проиграют в битве против кризисного вице-чемпиона, возьмите вариант 1Х за 1.96.

Команды дважды встречались в январе 2023 года — в 1/32 Кубка Англии и в переигровке этого же раунда. Первый матч завершился со счетом 2:2, второй — 1:0 в пользу команды Клоппа. ТБ 2.5 оценен в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.06.

«Вулверхэмптон» забил всего 12 мячей в 20 турах этого сезона — то есть 0.6 гола за 90 минут. На то, что «волки» не пробьют Алиссона, котировка — 2.80.

Обмен результативными ударами предложено взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.

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Пенальти предложено взять за 2.90. Ставку на то, что он будет забит, можно сделать за 3.00. На то, что не забит, — за 9.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • 1:0 в пользу «Ливерпуля» — за 7.60;

  • 2:1 — за 8.00.

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«Ливерпуль» продолжает лихорадить. После перерыва на чемпионат мира команда Юргена Клоппа выиграла только три из девяти матчей, потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Неудачи в поединках с «Сити» (2:3) и «Брайтоном» (1:2) привели к вылету из Кубка лиги и Кубка Англии соответственно. Потери очков в чемпионате удерживают мерсисайдцев вне четверки сильнейших.

При этом шансы красных на попадание в топ-4 АПЛ вовсе не потеряны. На счету «Ливерпуля» 29 очков после 19 матчей, а отставание от идущих на третьей-четвертой позициях «МЮ» и «Ньюкасла» составляет 10 баллов. У мерсисайдцев есть игра в запасе — то есть потенциально разрыв может составить семь очков.

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Очевидно, в середине сезона Клопп и его футболисты не смирятся с положением середняков, поэтому включатся и постараются попасть хотя бы в Лигу чемпионов на будущий сезон. Матч против идущего внизу таблицы «Вулверхэмптона» — отличный шанс почувствовать уверенность в своих силах.

«Ливерпуль» испытывает заметные проблемы в обороне — пропустил в восьми из десяти последних матчей. В этих обстоятельствах отсутствие из-за повреждений Вирджила ван Дейка и Ибраима Конате добавляет Клоппу головной боли. Однако будущий соперник — худший в АПЛ по забитым голам: 12 в 20 играх (в среднем — 0.6 за 90 минут). «Волки» с трудом выжимают забитые мячи благодаря двум португальцам: на счету Поденсе пять результативных ударов, у Невеша — четыре.

Красные, несмотря на отсутствие из-за травм Диаса, Жоты и Фирмино, все равно располагают лучшими возможностями в атаке. Мерсисайдцы забивают 1.79 гола за игру (34 в 19 встречах), а их лидеры — Салах и Нуньес — оформили на двоих 12 мячей. От них в первую очередь зависит, возьмет ли «Ливерпуль» три очка в предстоящей игре или нет.

Помогут ли Мо и Дарвин забить в ворота «Вулверхэмптона» больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 1.84, ИТМ2 (1.5) — за 1.96.

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Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проиграл в Кубке лиги и Кубке Англии, но нужно воспринимать это позитивно — в сложной ситуации клуб отказался от участия в наименее важных турнирах. Теперь красные могут сосредоточиться на АПЛ и Лиге чемпионов, и каждый матч будет максимально важен.

«Вулверхэмптон» — отличный соперник, чтобы взять три очка. Во-первых, у команды Лопетеги большие проблемы в атаке (забивает 0.6 мяча за игру) — это значит, что она не должна доставить много хлопот обороне «Ливерпуля». Даже в отсутствие ван Дейка и Конате. Во-вторых, «волки» в целом достаточно удобные соперники для красных: мерсисайдцы выиграли на «Молиньо» семь из восьми последних матчей (шесть — всухую) и пропустили только три мяча. Недавний матч в Кубке Англии завершился победой вице-чемпиона со счетом 1:0.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.90.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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