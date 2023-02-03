«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: Салах и Нуньес помогут команде рвануть к вершине таблицы
4 февраля в 22-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Ливерпуль». Встреча команд Юргена Клоппа и Хулена Лопетеги состоится на стадионе «Молиньо» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России трансляции АПЛ недоступны. Главным арбитром назначен Пол Тирни.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 4 февраля 2023 года
У «Ливерпуля» есть преимущество, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить за 1.90, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Вулверхэмптона» — за 4.10 (21%).
Если вам кажется, что хозяева не проиграют в битве против кризисного вице-чемпиона, возьмите вариант 1Х за 1.96.
Команды дважды встречались в январе 2023 года — в 1/32 Кубка Англии и в переигровке этого же раунда. Первый матч завершился со счетом 2:2, второй — 1:0 в пользу команды Клоппа. ТБ 2.5 оценен в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.06.
«Вулверхэмптон» забил всего 12 мячей в 20 турах этого сезона — то есть 0.6 гола за 90 минут. На то, что «волки» не пробьют Алиссона, котировка — 2.80.
Обмен результативными ударами предложено взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.
Пенальти предложено взять за 2.90. Ставку на то, что он будет забит, можно сделать за 3.00. На то, что не забит, — за 9.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 4 февраля 2023 года
«Ливерпуль» продолжает лихорадить. После перерыва на чемпионат мира команда Юргена Клоппа выиграла только три из девяти матчей, потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Неудачи в поединках с «Сити» (2:3) и «Брайтоном» (1:2) привели к вылету из Кубка лиги и Кубка Англии соответственно. Потери очков в чемпионате удерживают мерсисайдцев вне четверки сильнейших.
При этом шансы красных на попадание в топ-4 АПЛ вовсе не потеряны. На счету «Ливерпуля» 29 очков после 19 матчей, а отставание от идущих на третьей-четвертой позициях «МЮ» и «Ньюкасла» составляет 10 баллов. У мерсисайдцев есть игра в запасе — то есть потенциально разрыв может составить семь очков.
Очевидно, в середине сезона Клопп и его футболисты не смирятся с положением середняков, поэтому включатся и постараются попасть хотя бы в Лигу чемпионов на будущий сезон. Матч против идущего внизу таблицы «Вулверхэмптона» — отличный шанс почувствовать уверенность в своих силах.
«Ливерпуль» испытывает заметные проблемы в обороне — пропустил в восьми из десяти последних матчей. В этих обстоятельствах отсутствие из-за повреждений Вирджила ван Дейка и Ибраима Конате добавляет Клоппу головной боли. Однако будущий соперник — худший в АПЛ по забитым голам: 12 в 20 играх (в среднем — 0.6 за 90 минут). «Волки» с трудом выжимают забитые мячи благодаря двум португальцам: на счету Поденсе пять результативных ударов, у Невеша — четыре.
Красные, несмотря на отсутствие из-за травм Диаса, Жоты и Фирмино, все равно располагают лучшими возможностями в атаке. Мерсисайдцы забивают 1.79 гола за игру (34 в 19 встречах), а их лидеры — Салах и Нуньес — оформили на двоих 12 мячей. От них в первую очередь зависит, возьмет ли «Ливерпуль» три очка в предстоящей игре или нет.
Помогут ли Мо и Дарвин забить в ворота «Вулверхэмптона» больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 1.84, ИТМ2 (1.5) — за 1.96.
Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» проиграл в Кубке лиги и Кубке Англии, но нужно воспринимать это позитивно — в сложной ситуации клуб отказался от участия в наименее важных турнирах. Теперь красные могут сосредоточиться на АПЛ и Лиге чемпионов, и каждый матч будет максимально важен.
«Вулверхэмптон» — отличный соперник, чтобы взять три очка. Во-первых, у команды Лопетеги большие проблемы в атаке (забивает 0.6 мяча за игру) — это значит, что она не должна доставить много хлопот обороне «Ливерпуля». Даже в отсутствие ван Дейка и Конате. Во-вторых, «волки» в целом достаточно удобные соперники для красных: мерсисайдцы выиграли на «Молиньо» семь из восьми последних матчей (шесть — всухую) и пропустили только три мяча. Недавний матч в Кубке Англии завершился победой вице-чемпиона со счетом 1:0.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2