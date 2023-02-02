«Челси» — «Фулхэм»: Фернандес и Мудрик оправдают вложенные 200 млн евро
3 февраля в 22-м туре чемпионата Англии состоится лондонское дерби — «Челси» примет «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она транслироваться не будет. Главным арбитром встречи назначен Стюарт Атуэлл.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 3 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 1.64, это приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Фулхэма» — за 5.40 (18%).
Команды уже встречались три недели назад на «Крэйвен Коттедж», и тогда «дачники» победили со счетом 2:1. Удастся ли им снова не проиграть? Вариант Х2 оценен в 2.34.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.
Если считаете, что команды снова обменяются голами, возьмите условие «обе забьют» за 1.93. «Обе забьют — нет» предложено за 1.87.
Эксперты ожидают гола в первую очередь от нападающего синих Кая Хаверца (2.80). За 4.00 идут результативные удары Мэйсона Маунта и Михаила Мудрика. У «Фулхэма» за 3.20 можно взять забитый мяч в исполнении Александра Митровича.
Пенальти доступен за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.
Можете выбрать, как именно будет забит гол в предстоящей встрече:
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Челси» за 6.40.
«Челси» — «Фулхэм»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 3 февраля 2023 года
«Челси» наконец завершил сумасшедшую зимнюю трансферную кампанию: синие подписали зимой восьмерых игроков на сумму в 329.5 млн евро. То есть потратили больше, чем все клубы ла лиги, лиги 1, серии А и бундеслиги, вместе взятые. Трансфер лучшего молодого игрока чемпионата мира-2022 Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 млн евро вовсе стал пятым среди самых дорогих в истории футбола, самым дорогим для клуба и для лиги.
Агрессивная трансферная политика обусловлена не только желанием обновить команду (очевидно, летом «Стэмфорд Бридж» покинут очень многие), но и эпидемией травм. В лазарете у синих до сих пор находятся восемь игроков, а Жоау Феликс недоступен из-за дисквалификации — это без малого полноценный состав. Пришедшие новички заткнут образовавшиеся дыры, а по возвращении остальных Грэм Поттер получит огромный выбор на каждую позицию — больше, чем любой другой клуб.
Пока новички ехали и летели до Лондона, результаты «Челси» на поле оставались безутешными. В десяти последних матчах у синих шесть поражений и всего две победы — 1:0 над «Кристал Пэлас» и 2:0 над «Борнмутом». Из-за травм больше всего пострадала атака — в предыдущих пяти встречах во всех турнирах «Челси» забил всего два мяча, а в сумме в 20 играх АПЛ отличился лишь 22 раза (1.1 мяч за 90 минут).
Решат ли новички Фернандес и Мудрик проблему команды в созидании? На ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче котировка — 1.77.
«Фулхэм» тоже слегка поплыл в последних встречах: уступил в чемпионате «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу» по 0:1 и сыграл вничью с «Сандерлендом» из чемпионшипа в Кубке Англии (1:1). Теперь «дачников» ждет еще один дополнительный матч — кубковая переигровка с «черными котами». Что касается статистики, то команда Марку Силвы выглядит ярче «Челси» в атаке (32 гола против 22). Однако больше позволяет соперникам у своих ворот: 30 пропущенных в 21 игре (1.43 за 90 минут) — второй худший показатель в топ-10 после «Тоттенхэма» (31).
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Фулхэм»
Команды встречались совсем недавно — 12 января «Фулхэм» переиграл «Челси» в отложенном матче седьмого тура АПЛ (2:1). На 58-й минуте той игры удаление заработал дебютировавший за клуб Жоау Феликс, чем очень сильно подставил команду.
Спустя три недели соперники начнут с чистого листа и в равных составах. Как минимум по численности, потому что в плане возможностей синие сильно прибавили: у них появился классный исполнитель в центре поля в лице Фернандеса и яркий атакующий игрок Мудрик. Эти ребята помогут хозяевам предстоящей встрече вернуться на победную тропу.
Плюс для «Челси» исторически здорово складываются домашние матчи против «Фулхэма» — три подряд победы с одинаковым счетом 2:0.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2