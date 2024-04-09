Хаби Алонсо за рулем «Байера» снесет хлипкий забор в форме «Вест Хэма» на пути к золотому хет-трику
11 апреля в первой 1/4 финала Лиги Европы сойдутся «Байер» и «Вест Хэм». Поединок состоится на «Бай-Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 21.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Вест Хэм» 11 апреля 2024 года
Эксперты компании Winline назвали явным фаворитом леверкузенцев. На успех парней Хаби Алонсо представлен коэффициент 1.48, что соответствует 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (20%), а триумф лондонцев — за 6.40 (14%).
Вы можете сыграть на выход одной из команд в следующий раунд уже сейчас. На «Байер» выставили котировку 1.35, на «Вест Хэм» — 3.32.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26. Обмен голами оценен в 1.76, опция «обе забьют — нет» идет за 2.07.
Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. На этот результат дали 6.60.
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«Байер» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Лиги Европы 11 апреля 2024 года
Хаби Алонсо в шаге от первого чемпионства в качестве тренера. «Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне ни в одном из турниров. «Аптекари» возглавляют бундеслигу и оторвались от «Баварии» на 16 баллов. Им нужна всего одна победа, чтобы досрочно забрать титул. При этом леверкузенцы забили (69) не так много, как мюнхенцы (80), но пропустили меньше всех в чемпионате (19).
Групповой этап Лиги Европы «Байер» прошел великолепно: шесть триумфов над «Карабахом», «Мольде» и шведским «Хэкеном» с разницей мячей 19:3. В 1/8 финала им снова попался «Карабах». В первом матче азербайджанский клуб дважды отрывался в счете и играл острее в атаке, но немецкий коллектив оба раза отыгрался, отвоевав ничью на 92-й минуте игры.
В ответной игре соперники снова выдали перестрелку (3:2), и снова азербайджанцы были очень близки к победе — на 67-й минуте они вели 2:0. «Аптекари» опять отыгрались и вышли вперед в компенсированное время. На этот раз им понадобилось семь добавленных минут. Все три мяча в 1/8 финала, которые команда Алонсо забила после 90-й минуты, отправил в ворота Патрик Шик.
В Кубке Германии «Байер» уже пробился в финал и сыграет с «Кайзерслаутерном». То есть в случае успеха во всех турнирах Алонсо в первом же полноценном сезоне возьмет золотой хет-трик.
У леверкузенцев целая бригада бомбардиров. Формально на первом месте Виктор Бонифас (16+9 во всех соревнованиях). На это ему хватило всего 25 появлений на поле. Флориан Вирц настрелял 14 мячей, а еще он лучший ассистент команды (18) и лидер по гол+пас. У Джереми Фримпонга 12+11, у Алехандро Гримальдо 11+15, у Патрика Шика 11+3, а у Амина Адли 8+11. Еще несколько игроков забили по пять-семь раз.
У Алонсо есть серьезная потеря — травму получил Адам Гложек, который, вероятно, не успеет восстановиться к «Вест Хэму». Против лондонцев «аптекари» играли однажды — в августе прошлого года разгромили их в предсезонном поединке (4:0).
Во второй половине сезона «молотков» преследуют неудачи. За 17 встреч в 2024-м у них всего четыре победы. В АПЛ лондонцы идут на седьмой строчке и от еврокубковой пятой позиции отстают на 12 баллов. «Вест Хэм» — самая пропускающая (56) команда среди первых 15 клубов чемпионата Англии. При этом в первой десятке меньше них (52) отличились только «Манчестер Юнайтед» (45) и «Брайтон» (51).
Из Кубка Англии лондонцы вылетели в январе, проиграв «Бристолю» (1:1, 0:1), а Кубок Лиги покинули в декабре, уступив «Ливерпулю» (1:5).
Зато в Лиге Европы парни Мойеса выступили неожиданно крепко. На групповом этапе заняли первое место в группе с «Фрайбургом», «Олимпиакосом» и сербским клубом «ТСЦ Бачка Топола». У них было пять побед и всего одно поражение — в гостях у «Олимпиакоса» (1:2). В 1/8 финала «молотки» сплющили «Фрайбург» (5:0), хотя первый матч на выезде проиграли (0:1).
Лучший бомбардир команды — Джеррод Боуэн, который настрелял 19+8 во всех турнирах. На второй строчке — Мохаммед Кудус (12+4). Главный ассистент «Вест Хэма» — Джеймс Уорд-Проуз с 11 результативными передачами. Потерь у Дэвида Мойеса нет.
Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Вест Хэм»
«Аптекари» выдали великолепный сезон, находятся в шаге от чемпионства и стремятся к золотому хет-трику. Они вторые по результативности в бундеслиге, а в Лиге Европы неизменно отличаются столько, сколько требуется для победы — даже на последних секундах встречи. Парни Алонсо на кураже, и продление беспроигрышной серии тоже воспринимается как отдельный трофей.
У «Вест Хэма» тоже есть мотивация — во всех остальных турнирах, кроме Лиги Европы, они уже завершили любую борьбу. И с высокой долей вероятности в Европе на следующий сезон мы их не увидим. Но при этом команда Мойеса не умеет играть на результат, среди самых пропускающих клубов АПЛ занимает пятое место и очень мало забивает. Такой взрывной «Байер» на своем поле отгрузит «Вест Хэму» полную флэшку голов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|3 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5