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Хаби Алонсо за рулем «Байера» снесет хлипкий забор в форме «Вест Хэма» на пути к золотому хет-трику

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Вест Хэм» 11 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Байер».
Фото Getty Images
У команды Дэвида Мойеса всего четыре победы в 2024-м.

11 апреля в первой 1/4 финала Лиги Европы сойдутся «Байер» и «Вест Хэм». Поединок состоится на «Бай-Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 21.55 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Вест Хэм

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Вест Хэм» 11 апреля 2024 года

Эксперты компании Winline назвали явным фаворитом леверкузенцев. На успех парней Хаби Алонсо представлен коэффициент 1.48, что соответствует 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (20%), а триумф лондонцев — за 6.40 (14%).

Вы можете сыграть на выход одной из команд в следующий раунд уже сейчас. На «Байер» выставили котировку 1.35, на «Вест Хэм» — 3.32.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26. Обмен голами оценен в 1.76, опция «обе забьют — нет» идет за 2.07.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. На этот результат дали 6.60.

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«Байер» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Лиги Европы 11 апреля 2024 года

Хаби Алонсо в шаге от первого чемпионства в качестве тренера. «Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне ни в одном из турниров. «Аптекари» возглавляют бундеслигу и оторвались от «Баварии» на 16 баллов. Им нужна всего одна победа, чтобы досрочно забрать титул. При этом леверкузенцы забили (69) не так много, как мюнхенцы (80), но пропустили меньше всех в чемпионате (19).

Групповой этап Лиги Европы «Байер» прошел великолепно: шесть триумфов над «Карабахом», «Мольде» и шведским «Хэкеном» с разницей мячей 19:3. В 1/8 финала им снова попался «Карабах». В первом матче азербайджанский клуб дважды отрывался в счете и играл острее в атаке, но немецкий коллектив оба раза отыгрался, отвоевав ничью на 92-й минуте игры.

В ответной игре соперники снова выдали перестрелку (3:2), и снова азербайджанцы были очень близки к победе — на 67-й минуте они вели 2:0. «Аптекари» опять отыгрались и вышли вперед в компенсированное время. На этот раз им понадобилось семь добавленных минут. Все три мяча в 1/8 финала, которые команда Алонсо забила после 90-й минуты, отправил в ворота Патрик Шик.

В Кубке Германии «Байер» уже пробился в финал и сыграет с «Кайзерслаутерном». То есть в случае успеха во всех турнирах Алонсо в первом же полноценном сезоне возьмет золотой хет-трик.

У леверкузенцев целая бригада бомбардиров. Формально на первом месте Виктор Бонифас (16+9 во всех соревнованиях). На это ему хватило всего 25 появлений на поле. Флориан Вирц настрелял 14 мячей, а еще он лучший ассистент команды (18) и лидер по гол+пас. У Джереми Фримпонга 12+11, у Алехандро Гримальдо 11+15, у Патрика Шика 11+3, а у Амина Адли 8+11. Еще несколько игроков забили по пять-семь раз.

У Алонсо есть серьезная потеря — травму получил Адам Гложек, который, вероятно, не успеет восстановиться к «Вест Хэму». Против лондонцев «аптекари» играли однажды — в августе прошлого года разгромили их в предсезонном поединке (4:0).

Во второй половине сезона «молотков» преследуют неудачи. За 17 встреч в 2024-м у них всего четыре победы. В АПЛ лондонцы идут на седьмой строчке и от еврокубковой пятой позиции отстают на 12 баллов. «Вест Хэм» — самая пропускающая (56) команда среди первых 15 клубов чемпионата Англии. При этом в первой десятке меньше них (52) отличились только «Манчестер Юнайтед» (45) и «Брайтон» (51).

Из Кубка Англии лондонцы вылетели в январе, проиграв «Бристолю» (1:1, 0:1), а Кубок Лиги покинули в декабре, уступив «Ливерпулю» (1:5).

Зато в Лиге Европы парни Мойеса выступили неожиданно крепко. На групповом этапе заняли первое место в группе с «Фрайбургом», «Олимпиакосом» и сербским клубом «ТСЦ Бачка Топола». У них было пять побед и всего одно поражение — в гостях у «Олимпиакоса» (1:2). В 1/8 финала «молотки» сплющили «Фрайбург» (5:0), хотя первый матч на выезде проиграли (0:1).

Лучший бомбардир команды — Джеррод Боуэн, который настрелял 19+8 во всех турнирах. На второй строчке — Мохаммед Кудус (12+4). Главный ассистент «Вест Хэма» — Джеймс Уорд-Проуз с 11 результативными передачами. Потерь у Дэвида Мойеса нет.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Вест Хэм»

«Аптекари» выдали великолепный сезон, находятся в шаге от чемпионства и стремятся к золотому хет-трику. Они вторые по результативности в бундеслиге, а в Лиге Европы неизменно отличаются столько, сколько требуется для победы — даже на последних секундах встречи. Парни Алонсо на кураже, и продление беспроигрышной серии тоже воспринимается как отдельный трофей.

У «Вест Хэма» тоже есть мотивация — во всех остальных турнирах, кроме Лиги Европы, они уже завершили любую борьбу. И с высокой долей вероятности в Европе на следующий сезон мы их не увидим. Но при этом команда Мойеса не умеет играть на результат, среди самых пропускающих клубов АПЛ занимает пятое место и очень мало забивает. Такой взрывной «Байер» на своем поле отгрузит «Вест Хэму» полную флэшку голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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28 тур
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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