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«Ливерпуль» близок к «золотому хет-трику» в прощальный сезон Клоппа. Миранчук и его «Аталанта» намерены все испортить

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» 11 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
Ждем от Алексея соло на «Энфилде» в стиле Аршавина.

11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой». Встреча пройдет на «Энфилде» и начнется в 22.00 по свистку арбитра Халила Умута Мелера. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Аталанта

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» 11 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Ливерпуль» одержит убедительную победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.34, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.80 (17%), успех «Аталанты» — за страшно высокие 8.40 (8%).

На то, что бергамаски не уступят, котировка — 3.43. Единственный матч между командами на «Энфилде» завершился 2:0 в пользу итальянцев.

Подстрахуйте команду Миранчука с форой (+1.5) за 1.95 или оформите Ф1(-1.5) за 1.86.

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Эксперты предполагают, что матч получится результативным: ТБ 3.5 идет за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.71.

Условие «обе забьют» котируется за 1.71, противоположный результат — за 2.13.

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«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 апреля 2024 года

«Ливерпуль» по итогам этого сезона попрощается с Юргеном Клоппом. Девятилетний роман английского клуба и немецкого тренера прерывается очень неожиданно, но может завершиться безусловным хэппи-эндом. «Красные» в 2024 году уже выиграли Кубок английской лиги (в финале традиционно для последних лет обыграли «Челси») и претендуют еще на два трофея.

В АПЛ мерсисайдцы занимают второе место, хотя до предыдущих выходных возглавляли таблицу. Подкосила команду ничья с «МЮ» (2:2) — «Ливерпуль» в восьмой раз в сезоне поделил очки в чемпионате, и это худший показатель в топ-6 лиги. Зато у Клоппа и компании всего два поражения и второе место по забитым мячам (72) после «Арсенала» (75). Также у них все неплохо в обороне — пропускают меньше одного гола за 90 минут (30 в 31 игре).

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В Лиге Европы «Ливерпуль» занял первое место в группе с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом. В 1/8 мерсисайдцы разорвали на части пражскую «Спарту» — 11:2. Причем, несмотря на уровень соперников и важность других турниров, Клопп зачастую выпускал на поле основной состав. По этой причине Нуньес (5), Салах и Гакпо (по 4) продолжают борьбу за звание лучшего бомбардира турнира.

«Аталанта», как и мерсисайдцы, начала евросезон в Лиге Европы и в непростой борьбе со «Спортингом» финишировала на вершине в группе D (14 очков). Магия, но в 1/8 команды встретились снова — бергамаски прошли дальше благодаря домашней победе со счетом 2:1. Свой вклад в тот успех внес и Алексей Миранчук, отметившийся голевой передачей. В еврокубке на счету российского атакующего полузащитника четыре ассиста в шести встречах, а всего по сезону во всех турнирах — 4+11 в 29 матчах.

Команда Джан Пьеро Гасперини подходит к противостоянию с «Ливерпулем» слегка подавленой: на выходных она уступила в серии А «Кальяри» (1:2), а еще ранее проиграла «Фиорентине» первый матч полуфинала Кубка Италии (0:1). Если же рассмотреть чуть более длинную дистанцию, то в девяти последних встречах у бергамасков всего две победы и четыре поражения. Правда, их соперниками в этот период были «Интер» (0:4), «Милан» (1:1), «Ювентус» (1:1) и «Наполи» (3:0).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Аталанта»

Клопп в предстоящей игре не может рассчитывать сразу на нескольких игроков основы. Главная потеря, как показал матч против «МЮ», — Алиссон. Также недоступны Александр-Арнольд, Байчетич, Жота, Матип и Тьяго.

У «Аталанты» недоступен всего один игрок — защитник Джорджио Скалвини.

«Ливерпуль» — «Аталанта»: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом дважды, когда в сезоне-2020/21 попали в одну группу Лиги чемпионов. В третьем туре «Ливерпуль» разгромил соперника 5:0 на выезде, но получил 0:2 дома. В результате и те, и другие вышли в плей-офф.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Аталанта»

Очевидно, для «Ливерпуля» важнее завоевать титул в Англии, нежели стать триумфатором Лиги Европы. Однако по мотивам предыдущих матчей можно сделать вывод, что Клопп намерен сделать «золотой хет-трик» и снова выпустит на поле практически основной состав. Тем более первая игра для мерсисайдцев будет домашней.

Нет сомнений, что «Ливерпуль» справится с подсевшими в последние недели бергамасками. Впрочем, лишать команду Миранчука абсолютно всех шансов неправильно — «Аталанта» неоднократно показывала, что по праву считается одной из лучших команд Италии. На выезде Леха в компании с Лукманом и партнерами способны поймать соперника на контратаке и подсластить горькую пилюлю поражения.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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