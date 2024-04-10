«Ливерпуль» близок к «золотому хет-трику» в прощальный сезон Клоппа. Миранчук и его «Аталанта» намерены все испортить
11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой». Встреча пройдет на «Энфилде» и начнется в 22.00 по свистку арбитра Халила Умута Мелера. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» 11 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Ливерпуль» одержит убедительную победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.34, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.80 (17%), успех «Аталанты» — за страшно высокие 8.40 (8%).
На то, что бергамаски не уступят, котировка — 3.43. Единственный матч между командами на «Энфилде» завершился 2:0 в пользу итальянцев.
Подстрахуйте команду Миранчука с форой (+1.5) за 1.95 или оформите Ф1(-1.5) за 1.86.
Эксперты предполагают, что матч получится результативным: ТБ 3.5 идет за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.71.
Условие «обе забьют» котируется за 1.71, противоположный результат — за 2.13.
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«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 апреля 2024 года
«Ливерпуль» по итогам этого сезона попрощается с Юргеном Клоппом. Девятилетний роман английского клуба и немецкого тренера прерывается очень неожиданно, но может завершиться безусловным хэппи-эндом. «Красные» в 2024 году уже выиграли Кубок английской лиги (в финале традиционно для последних лет обыграли «Челси») и претендуют еще на два трофея.
В АПЛ мерсисайдцы занимают второе место, хотя до предыдущих выходных возглавляли таблицу. Подкосила команду ничья с «МЮ» (2:2) — «Ливерпуль» в восьмой раз в сезоне поделил очки в чемпионате, и это худший показатель в топ-6 лиги. Зато у Клоппа и компании всего два поражения и второе место по забитым мячам (72) после «Арсенала» (75). Также у них все неплохо в обороне — пропускают меньше одного гола за 90 минут (30 в 31 игре).
В Лиге Европы «Ливерпуль» занял первое место в группе с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом. В 1/8 мерсисайдцы разорвали на части пражскую «Спарту» — 11:2. Причем, несмотря на уровень соперников и важность других турниров, Клопп зачастую выпускал на поле основной состав. По этой причине Нуньес (5), Салах и Гакпо (по 4) продолжают борьбу за звание лучшего бомбардира турнира.
«Аталанта», как и мерсисайдцы, начала евросезон в Лиге Европы и в непростой борьбе со «Спортингом» финишировала на вершине в группе D (14 очков). Магия, но в 1/8 команды встретились снова — бергамаски прошли дальше благодаря домашней победе со счетом 2:1. Свой вклад в тот успех внес и Алексей Миранчук, отметившийся голевой передачей. В еврокубке на счету российского атакующего полузащитника четыре ассиста в шести встречах, а всего по сезону во всех турнирах — 4+11 в 29 матчах.
Команда Джан Пьеро Гасперини подходит к противостоянию с «Ливерпулем» слегка подавленой: на выходных она уступила в серии А «Кальяри» (1:2), а еще ранее проиграла «Фиорентине» первый матч полуфинала Кубка Италии (0:1). Если же рассмотреть чуть более длинную дистанцию, то в девяти последних встречах у бергамасков всего две победы и четыре поражения. Правда, их соперниками в этот период были «Интер» (0:4), «Милан» (1:1), «Ювентус» (1:1) и «Наполи» (3:0).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Аталанта»
Клопп в предстоящей игре не может рассчитывать сразу на нескольких игроков основы. Главная потеря, как показал матч против «МЮ», — Алиссон. Также недоступны Александр-Арнольд, Байчетич, Жота, Матип и Тьяго.
У «Аталанты» недоступен всего один игрок — защитник Джорджио Скалвини.
«Ливерпуль» — «Аталанта»: статистика личных встреч
Команды встречались друг с другом дважды, когда в сезоне-2020/21 попали в одну группу Лиги чемпионов. В третьем туре «Ливерпуль» разгромил соперника 5:0 на выезде, но получил 0:2 дома. В результате и те, и другие вышли в плей-офф.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Аталанта»
Очевидно, для «Ливерпуля» важнее завоевать титул в Англии, нежели стать триумфатором Лиги Европы. Однако по мотивам предыдущих матчей можно сделать вывод, что Клопп намерен сделать «золотой хет-трик» и снова выпустит на поле практически основной состав. Тем более первая игра для мерсисайдцев будет домашней.
Нет сомнений, что «Ливерпуль» справится с подсевшими в последние недели бергамасками. Впрочем, лишать команду Миранчука абсолютно всех шансов неправильно — «Аталанта» неоднократно показывала, что по праву считается одной из лучших команд Италии. На выезде Леха в компании с Лукманом и партнерами способны поймать соперника на контратаке и подсластить горькую пилюлю поражения.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5