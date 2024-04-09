«Милан» и «Рома» — самые веселые команды серии А. Теперь Лукаку и Жиру разберутся в 1/4 Лиги Европы
11 апреля в первом четвертьфинале Лиги Европы сыграют «Милан» и «Рома». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Милан» — «Рома» 11 апреля 2024 года
Аналитики компании Winline назвали «Милан» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.91, вероятность этого результата — около 52%. «Мирный» исход оценен в 3.65 (26%), успех гостей — в 4.30 (22%).
Выбрать триумфатора двухматчевого противостояния можно уже сейчас. На выход россонери в полуфинал дают 1.62, а на «волков» — 2.43.
Обмен голами идет по 1.91. Обратный рынок предложен за близкие 1.90. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.74.
Наиболее вероятные исходы — 1:0 в пользу «Милана» или ничья со счетом 1:1. На каждый из результатов предложено сыграть за 5.60.
Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline
«Милан» — «Рома»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги Европы 11 апреля 2024 года
С первого марта миланцы выдали семь побед подряд во всех турнирах. В трех из них россонери не пропустили, а в четырех забили минимум три мяча. В чемпионате Италии Оливье Жиру и миланцы помладше мчат на второй строчке: от лидирующего «Интера» отстают на 11 очков, но у нерадзурри игра в запасе. Зато оторвались на шесть пунктов от «Ювентуса», замыкающего первую тройку.
«Милан» очень много забивает (60) — больше голов в серии А только у «Интера» (73). При этом в топ-5 Италии черно-красные — самая пропускающая команда (34) после «Ромы» (35).
Коллектив Пиоли вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии. В главном евротурнире занял третье место в квартете с «ПСЖ», «Боруссией» и «Ньюкаслом». А из домашнего кубка его выбила «Аталанта» (1:2).
В стыковых матчах Лиги Европы «Милан» обыграл «Ренн» (3:0, 2:3). А в 1/8 турнира остановил «Славию» (4:2, 3:1).
Главный снайпер команды — Оливье Жиру. 37-летний ветеран настрелял 15 мячей во всех турнирах. При этом француз оформил еще и девять результативных передач. Второй лучший бомбардир «Милана» — Кристиан Пулишич, который отличился 13 раз (плюс 8 ассистов). Лучший по гол+пас — Рафаэл Леау (12+12).
«Милан» потерял трех человек из-за травм: Томассо Побега, Пьера Калулу и Малика Тшау. Но ни один из них не является твердым игроком основного состава.
«Рома» не может обыграть россонери больше четырех лет — с осени 2019-го. С тех пор миланцы победили шесть раз и трижды сыграли вничью. В последний раз команды встречались в январе в серии А — «Милан» оказался сильнее (3:1), как и в первом туре чемпионата (2:1).
Римляне уволили Жозе Моуринью в середине января и провели 15 матчей под руководством Даниэле де Росси. За этот отрезок они проиграли всего дважды — в серии А «Интеру» (2:4) и в Лиге Европы «Брайтону» (0:1). В таблице чемпионата Италии «волки» идут на пятой строчке с 55 очками — закрепились в еврокубковой зоне и сохраняют отрыв от «Аталанты» в пять баллов. Есть перспектива ворваться в четверку — отставание от «Болоньи» лишь три пункта.
«Рома» часто забивает (56) — замыкает топ-3 по этому показателю после «Милана» (60) и «Интера» (73). По пропущенным (35) «волки» хуже всех соперников по первой шестерке. Но у того же «Милана» всего на один мяч меньше.
Из Кубка Италии «волки» вылетели еще в январе, уступив «Лацио» (0:1). Зато в Лиге Европы парни Де Росси двигаются уверенно. На групповом этапе «Рома» заняла второе место в квартете со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом», уступив лишь один раз — чехам (0:2). В стыковых матчах римляне с трудом одолели «Фейеноорд» — дважды сыграли вничью (1:1) и только в серии пенальти выбрали победителя (4:2).
В 1/8 финала «Роме» покорился «Брайтон». Дома итальянцы сломали англичан (4:0), а в ответной игре «чайки» клюнули «волков» всего лишь раз (1:0).
Лучший бомбардир римлян — Ромелу Лукаку. Бельгиец настрелял 18 мячей во всех турнирах и четыре раза ассистировал. На втором месте Пауло Дибала (14). Две главные звезды набрали поровну очков по гол+пас (22). У «Ромы» только один травмированный — Сердар Азмун повредил колено и вернется к концу апреля.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»
Противостояние миланцев и римлян чаще всего получается ярким. За последние 10 матчей они лишь раз не огорчили друг друга — это было четыре года назад. И всего два раза на том же отрезке соперники не пробили «верх» по метким выстрелам.
Историю противостояния подчеркивает текущее положение команд в чемпионате Италии. «Рома» и «Милан» входят в тройку самых забивающих клубов лиги, а в первой шестерке таблицы пропустили чаще всех. Оба очных матча в этом сезоне тоже завершились результативно («Милан» победил 3:1 и 2:1). В плей-офф Лиги Европы они могут сыграть более сдержанно, но обмен голами точно будет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.91.
Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5