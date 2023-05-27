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«Челси» — «Ньюкасл»: Уилсон и Альмирон раздавят «Челси» в последнем матче Лэмпарда

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» 28 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Фрэнк Лэмпард («Челси»).
Фото Global Look Press
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Лондонцы — одна из худших команд Англии в домашних встречах.

28 мая «Ньюкасл» в финальном 38-м туре АПЛ сыграет с «Челси». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают игры чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ньюкасл Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов заработать три очка. Победу «сорок» оценили коэффициентом 2.40, вероятность этого исхода — 40%. Успех «синих» предложено оформить за 2.80 (34%), ничью — за 3.55 (26%).

«Челси» был сильнее в четырех из пяти последних очных противостояний — в первом круге этого чемпионата лондонцы уступили (0:1). На то, что они не проиграют в этот раз, можно поставить за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.12. В шести из семи столкновений друг с другом соперники не пробили «верх» по голам.

«Ньюкасл» и «Челси» не обменивались точными выстрелами в семи поединках подряд — с 2019 года. Опция «обе забьют» идет за 1.60, противоположный вариант — за 2.35.

Наиболее вероятный, по мнению экспертов, результат встречи — 1:1 за 7.50.

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«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча 38-го тура АПЛ 28 мая 2023 года

У синих нет побед в трех матчах подряд. Лондонцы дома скатали ничью с «Ноттингемом» (2:2), а потом дважды проиграли двум «Манчестерам» на выезде — «Сити» (0:1) и «Юнайтед» (1:4). Но на положении команды Фрэнка Лэмпарда в таблице это никак не сказалось, ведь «Челси» давно не борется за еврокубки, а понижение в классе ему не грозит. Перед финальным туром АПЛ синие повисли на 12-м месте: выше 11-й строчки не поднимутся и ниже 14-й — не упадут.

В 11 недавних поединках «пенсионеры» добыли всего одну викторию и семь раз уступили. В восьми последних встречах парни Лэмпарда не смогли сохранить ворота сухими. Даже на своем поле они выглядят блекло: шесть матчей без триумфов, из которых половина — поражения. Лучшие бомбардиры клуба тоже редко напоминают о себе: Кай Хаверц (семь результативных ударов в премьер-лиге) не забивал с марта, а Рахим Стерлинг (шесть голов и три ассиста) оформил два мяча за два месяца после травмы.

Сейчас в лазарете «Челси» полсостава. Латают раны Рис Джеймс, Мэйсон Маунт, Марк Кукурелья, Нголо Канте, Бен Чилуэлл, Бенуа Бадиашиле, Армандо Бройя. А 20 мая к ним добавился еще и Матео Ковачич.

В матчах с «Ньюкаслом» у синих преимущество: они были сильнее в семи из девяти последних свиданий с «сороками». Но все это было до прихода больших денег в компании с Эдди Хау и падения самих «пенсионеров». В первом круге текущего чемпионата лондонцы проиграли — 0:1.

Черно-белые в прошлом туре не смогли одолеть «Лестер» (0:0). Но ничья все равно гарантировала место в групповом этапе Лиге чемпионов на следующий сезон. В главном еврокубке «Ньюкасл» не видели 20 лет. Несмотря на это, у команды еще есть турнирная мотивация — она может обогнать «МЮ» и завоевать бронзу, если расправится с «Челси», а «дьяволы» потеряют очки с «Фулхэмом».

С 12 марта парни Хау выдали мощный отрезок из 13 матчей, во время которого они уступили только два раза — «Астон Вилле (0:3) и «Арсеналу» (0:2). За это время клуб добился девяти побед и дважды разошелся миром. Правда, в последних четырех встречах у «сорок» всего один успех (против «Брайтона» — 4:1), два раздела баллов и поражение от «канониров».

С обороной тоже не очень гладко: до нулевой ничьей в прошлом туре черно-белые пропускали в девяти играх подряд. Зато в шести недавних визитах к соперникам влетели лишь однажды. В четырех из этих выездов ребята Хау взяли верх.

В мае у «Ньюкасла» из-за повреждений вылетели несколько футболистов основы: полузащитник Джо Уиллок, вратарь Ник Поуп и атакующий хав Жоэлинтон. Зато в полном порядке лучший бомбардир клуба Каллум Уилсон (18 мячей в АПЛ). Нападающий в 11 матчах забил 11 раз и отдал две голевые передачи.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ньюкасл»

В заключительном матче премьер-лиги синие попробуют попрощаться с болельщиками на позитивной ноте и извиниться за провальный год. Но в этой кампании лондонцы максимально нестабильны на «Стэмфорд Бридж»: у них по шесть побед, ничьих и поражений. У «Челси» лишь 19 забитых мячей дома — только у четырех коллективов АПЛ этот показатель хуже. А серия травм ключевых исполнителей и молчание бомбардиров клуба существенно снизят шансы на мажорный аккорд в финале сезона.

В таком состоянии им будет очень тяжело поразить ворота «Ньюкасла» даже без Поупа между штангами. У «сорок» наравне с «Ман Сити» лучшая оборона в чемпионате — пропустили 32 гола. А еще у парней Хау всего три выездных проигрыша — тоже лучший результат лиги наравне с командой Гвардиолы. К тому же «Ньюкасл» все еще борется за бронзовые медали и не будет отбывать номер в последнем туре.

Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» за 2.40.

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 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
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 - : -
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 - : -
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