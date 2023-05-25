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Сегодня, 18:35

ФОНБЕТ стал генеральным партнером пляжного футбольного клуба «Кристалл»

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Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала партнерское соглашение сроком на один год с флагманом российского пляжного футбола клубом «Кристалл». Коллектив из Санкт-Петербурга по семь раз выигрывал чемпионат и Кубок России. Он является самым титулованным в стране по пляжному футболу и вместе с этим самым именитым клубом в истории Кубка европейских чемпионов, обладателем которого становился четырежды!

 

В рамках данного сотрудничества ФОНБЕТ совместно с «Кристаллом» планирует программу активаций, проведение конкурсов, розыгрышей подарков и другие приятные сюрпризы для болельщиков.

Кроме того, узнаваемый логотип букмекерской компании появится на игровой форме клуба, презентация которой состоится 26 мая, в стартовый день первого этапа чемпионата России в Саратове, на матче «Кристалла» против ЦСКА.

«Сегодня мы подписали договор о сотрудничестве с крупнейшей букмекерской компанией в России, лидером в своей отрасли. От лица футбольного клуба «Кристалл» хочу поблагодарить наших новых партнеров. Уверен, что наше сотрудничество будет успешным и вместе мы сможем добиться новых высот.

 

Перед «Кристаллом» всегда стоят самые высокие цели как на поле, так и в бизнесе, медиасфере. Мы уверены, что совместной работой сможем привлечь новую аудиторию к пляжному и мини-футболу, создать атмосферу шоу на домашних матчах наших команд и популяризировать занятия спортом в нашей стране.

Хочу отметить, что в 2023 году «Кристалл» празднует десять лет с первого чемпионства пляжной мужской команды. Запланирована программа активаций, связанных с этой датой. Я рад, что эти планы мы будем реализовывать вместе с ФОНБЕТ», — заявил президент «Кристалла» Олег Баринов.

 
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
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Торпедо – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Факел – Кр. Советов
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