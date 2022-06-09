Дания — Хорватия: команда Эриксена оставит без плей-офф призеров чемпионата мира
10 июня в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Дании на стадионе «Паркен» сыграет с Хорватией. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Данию. Коэффициент на победу хозяев — 1.90, это примерно 52% вероятности. На Хорватию можно поставить за 4.30 (23%), на ничью — за 3.60 (25%).
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.96.
Ставка «обе забьют» заходила в половине из десяти последних матчей Хорватии и в четырех матчах у Дании. На то, что команды не обменяются точными ударами, коэффициент 1.77, на обратный исход — 2.05.
Тотал был пробит в семи из десяти прошедших матчей датчан и в шести матчах у хорватов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.22.
Хорваты пропустили в шести из десяти прошедших игр, на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 2.13.
Дания — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 июня 2022 года
Дания отлично пошумела в последнее время. Дошла до полуфинала Евро-2020, максимально убедительно отобралась в Катар (восемь побед в группе, разница забитых и пропущенных — 27-0). Однако даже такой результат — не повод считать датчан фаворитами группы Лиги наций. Все же Франция и Хорватия звучат значительно громче, а датчане как раз отлично вписывались на третье место. Но Каспер Хьюлманд решил иначе.
Мало того что под руководством этого тренера команда уже достигла описанных выше результатов, в Лиге наций тоже все замечательно. Дания стартовала с претенциозной победы над Францией (2:1), а продолжила путь успехом против Австрии (2:1). У конкурентов за первую строчку побед нет — виктория над Хорватией может снять все вопросы о победителе квартета.
Команда Хьюлманда действительно в отличной форме — и в плане «физики», и в плане тактики. Хорватии противопоставить ей нечего. Если датчане — цельная команда с понятными идеями и правильно подобранными игроками, то возрастному Луке Модричу помочь фактически некому. Даже Австрия не оставила от хорватов живого места, устроив разгром 3:0 в гостях. С Францией команда Златко Далича играла получше, но лишь в обороне. Забить удалось только со спорного пенальти под конец игры. И это на данный момент единственный гол, оформленный «Шашечными» в этой Лиге наций. Правда, датчане два тура подряд пропускают — может, гостям повезет, и они тоже забьют хотя бы один мяч. На один точный удар Хорватии коэффициент 1.59, на два — 3.70.
Прогноз и ставка на матч Дания — Хорватия
Датчане убедили в двух предыдущих играх, что захватить первое место в группе им по силам. А вот хорваты, наоборот, ничего не показали в двух домашних матчах. Проблемы прежние — «устаревший» состав, тяжелый сезон лидеров. Парни Хьюлманда дома будут очень активны и агрессивны, и выстоять под их напором гостям будет тяжело.
Рекомендуемая ставка: победа Дании за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0