Французы и хорваты не у дел.

10 июня в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Дании на стадионе «Паркен» сыграет с Хорватией. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Данию. Коэффициент на победу хозяев — 1.90, это примерно 52% вероятности. На Хорватию можно поставить за 4.30 (23%), на ничью — за 3.60 (25%).

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.96.

Ставка «обе забьют» заходила в половине из десяти последних матчей Хорватии и в четырех матчах у Дании. На то, что команды не обменяются точными ударами, коэффициент 1.77, на обратный исход — 2.05.

Тотал был пробит в семи из десяти прошедших матчей датчан и в шести матчах у хорватов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.22.

Хорваты пропустили в шести из десяти прошедших игр, на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 2.13.

Дания — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 июня 2022 года

Дания отлично пошумела в последнее время. Дошла до полуфинала Евро-2020, максимально убедительно отобралась в Катар (восемь побед в группе, разница забитых и пропущенных — 27-0). Однако даже такой результат — не повод считать датчан фаворитами группы Лиги наций. Все же Франция и Хорватия звучат значительно громче, а датчане как раз отлично вписывались на третье место. Но Каспер Хьюлманд решил иначе.

Мало того что под руководством этого тренера команда уже достигла описанных выше результатов, в Лиге наций тоже все замечательно. Дания стартовала с претенциозной победы над Францией (2:1), а продолжила путь успехом против Австрии (2:1). У конкурентов за первую строчку побед нет — виктория над Хорватией может снять все вопросы о победителе квартета.

Команда Хьюлманда действительно в отличной форме — и в плане «физики», и в плане тактики. Хорватии противопоставить ей нечего. Если датчане — цельная команда с понятными идеями и правильно подобранными игроками, то возрастному Луке Модричу помочь фактически некому. Даже Австрия не оставила от хорватов живого места, устроив разгром 3:0 в гостях. С Францией команда Златко Далича играла получше, но лишь в обороне. Забить удалось только со спорного пенальти под конец игры. И это на данный момент единственный гол, оформленный «Шашечными» в этой Лиге наций. Правда, датчане два тура подряд пропускают — может, гостям повезет, и они тоже забьют хотя бы один мяч. На один точный удар Хорватии коэффициент 1.59, на два — 3.70.

Прогноз и ставка на матч Дания — Хорватия

Датчане убедили в двух предыдущих играх, что захватить первое место в группе им по силам. А вот хорваты, наоборот, ничего не показали в двух домашних матчах. Проблемы прежние — «устаревший» состав, тяжелый сезон лидеров. Парни Хьюлманда дома будут очень активны и агрессивны, и выстоять под их напором гостям будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: победа Дании за 1.90.