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Дания — Хорватия: команда Эриксена оставит без плей-офф призеров чемпионата мира

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Кристиан Эриксен в матче против Франции.
Фото Global Look Press
Французы и хорваты не у дел.

10 июня в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Дании на стадионе «Паркен» сыграет с Хорватией. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
10 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Хорватия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Данию. Коэффициент на победу хозяев — 1.90, это примерно 52% вероятности. На Хорватию можно поставить за 4.30 (23%), на ничью — за 3.60 (25%).

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.96.

Ставка «обе забьют» заходила в половине из десяти последних матчей Хорватии и в четырех матчах у Дании. На то, что команды не обменяются точными ударами, коэффициент 1.77, на обратный исход — 2.05.

Тотал был пробит в семи из десяти прошедших матчей датчан и в шести матчах у хорватов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.22.

Хорваты пропустили в шести из десяти прошедших игр, на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 2.13.

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Дания — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 июня 2022 года

Дания отлично пошумела в последнее время. Дошла до полуфинала Евро-2020, максимально убедительно отобралась в Катар (восемь побед в группе, разница забитых и пропущенных — 27-0). Однако даже такой результат — не повод считать датчан фаворитами группы Лиги наций. Все же Франция и Хорватия звучат значительно громче, а датчане как раз отлично вписывались на третье место. Но Каспер Хьюлманд решил иначе.

Мало того что под руководством этого тренера команда уже достигла описанных выше результатов, в Лиге наций тоже все замечательно. Дания стартовала с претенциозной победы над Францией (2:1), а продолжила путь успехом против Австрии (2:1). У конкурентов за первую строчку побед нет — виктория над Хорватией может снять все вопросы о победителе квартета.

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Команда Хьюлманда действительно в отличной форме — и в плане «физики», и в плане тактики. Хорватии противопоставить ей нечего. Если датчане — цельная команда с понятными идеями и правильно подобранными игроками, то возрастному Луке Модричу помочь фактически некому. Даже Австрия не оставила от хорватов живого места, устроив разгром 3:0 в гостях. С Францией команда Златко Далича играла получше, но лишь в обороне. Забить удалось только со спорного пенальти под конец игры. И это на данный момент единственный гол, оформленный «Шашечными» в этой Лиге наций. Правда, датчане два тура подряд пропускают — может, гостям повезет, и они тоже забьют хотя бы один мяч. На один точный удар Хорватии коэффициент 1.59, на два — 3.70.

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Прогноз и ставка на матч Дания — Хорватия

Датчане убедили в двух предыдущих играх, что захватить первое место в группе им по силам. А вот хорваты, наоборот, ничего не показали в двух домашних матчах. Проблемы прежние — «устаревший» состав, тяжелый сезон лидеров. Парни Хьюлманда дома будут очень активны и агрессивны, и выстоять под их напором гостям будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: победа Дании за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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