Поражение от соседей — самое крупное за четыре года.

Во втором туре Лиги наций в группе 4 Бельгия сыграет с Польшей. Матч состоится 8 июня 2022 года на стадионе короля Бодуэна и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр из Словакии Иван Кружляк.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Бельгия — Польша 8 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Кевина де Брейне и Ромелу Лукаку. На победу Бельгии можно поставить с коэффициентом 1.66, это примерно 60% вероятности исхода. За котировку 4.00 (25%) доступна ничья, за 5.50 (15%) идет успех Польши.

Считаете, поляки сдержат бельгийских звезд? Вариант Х2 оценен в 2.30.

В первом туре обе команды легко пробили тотал больше 2.5 гола. На то, что в матче будет забито три и более мяча, котировка 1.93. На обратный исход — тоже 1.93.

Индивидуальный тотал Бельгии больше 1.5 можно взять за скромный коэффициент 1.80, ИТМ1 (1.5) идет за 2.00. У Польши этот же рынок доступен за 3.70 и 1.28 соответственно.

Можно серьезно подстраховаться и взять победу гостей с форой (+1.5) за 1.43. Если же сильно верите в хозяев, то Ф1 (-1.5) — 2.80.

В пяти последних матчах команд обмен голами произошел четырежды. 1.92 — коэффициент на «обе забьют», 1.88 — на отсутствие гола от одного из соперников.

Аналитики предположили, что с наибольшей вероятностью матч завершится со счетом 1:0 в пользу Бельгии, котировка — 6.40.

Бельгия — Польша: прогноз и анализ матча второго тура Лиги наций 8 июня 2022 года

Перед матчем против Нидерландов в первом туре Лиги наций Кевин де Брейне рассказывал медиа, что после тяжелого клубного сезона этот турнир для него не более чем товарищеский. Конечно, горячее мнение одного из лидеров бельгийской сборной не могло позитивно повлиять на настрой всей команды, но все равно ожидалось, что бельгийцы выложатся в принципиальной игре. Однако этого не произошло — единственный мяч хозяева забили только на 93-й минуте при счете 0:4.

В результате Бельгия оказалась на последнем месте в группе и постарается выбраться оттуда наверх. Нужно побеждать Польшу, причем сделать это необходимо достаточно крупно — разницу забитых и пропущенных нужно выправлять. Это реально, учитывая, что футболистам наверняка захочется поднять самооценку после ужасного стартового матча.

Польша в первой игре расправилась с Уэльсом (2:1), но это было предсказуемо. Валлийцы играли полуторным составом без Гарета Бэйла и готовились ко встрече с Украиной в квалификации ЧМ-2022. Поэтому настоящей проверкой для Роберта Левандовского и его друзей станет как раз выезд в Брюссель.

В первую очередь полякам предстоит показать отличную физическую готовность — нужно 90 минут следить за всеми зонами в обороне и много двигаться без мяча. Во-вторых, нужно быть внимательнее перед воротами — то, чего не хватало им во многих последних матчах. Из 15 они отыграли на ноль только три, а в трети пропустили больше одного мяча. Поэтому вполне реальным для ставки в предстоящей игре кажется вариант «Бельгия выиграет гонку до двух голов» за 2.00.

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Польша

Польша добилась результата минимум — набрала три очка в игре с прямым конкурентом за третье место. Теперь она на время может расслабиться и поиграть в удовольствие. А вот бельгийцам пора собраться и показать хотя бы немного желания перед родными фанатами — вторая неудача подряд станет для них обескураживающей.

Рекомендуемая ставка: победа Бельгии за 1.66.