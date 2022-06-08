«Красные крестоносцы» идут к третьему поражению подряд.

9 июня 2022 года Испания проведет третий матч группового этапа Лиги наций, ее соперником станет команда Швейцарии. Встреча состоится в Женеве на стадионе «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно найти на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен голландец турецкого происхождения Сердар Гэзюбююк.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Испания 9 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Луиса Энрике. Успех Испании оценен коэффициентом 1.92, это примерно 52% вероятности исхода. Победа Швейцарии идет с самой высокой котировкой — 4.20 (21%). Ничья доступна за чуть меньшие 3.60 (27%).

Команды встречались в 1/4 последнего Евро, где Испания оказалась сильнее только в серии пенальти. На то, что Швейцария и в этот раз не проиграет по итогам 90 минут, коэффициент 1.94.

В четырех из пяти последних матчей с участием команды Мурата Якина было забито три и более мяча, у Испании таких встреч было три. На ТБ 2.5 котировка 2.10, на ТМ 2.5 — 1.78.

С 2018 года соперники провели четыре матча и только в одной игре не обменялись голами, поэтому можно смело попробовать вариант «обе забьют» за 1.97. «Обе забьют — нет» идет за 1.83.

Если кажется, что злая Испания накидает сопернику пару голов, ИТБ2 (1.5) доступен за 2.04, ИТМ2 (1.5) — за 1.78. У Швейцарии даже один забитый мяч идет за существенные 1.56.

А если рассчитываете на разгром, то вариант «хотя бы одна команда забьет три и более гола» можно оформить за 3.50.

Швейцария — Испания: прогноз и анализ матча третьего тура Лиги наций 9 июня 2022 года

К третьему матчу турнира сборная Испании и ее болельщики точно надеялись на большее: в первой игре команда Луиса Энрике в последние 10 минут упустила победу над Португалией, а во втором чудом спаслась от поражения в Чехии. Результат: две ничьи, два очка и лишь третье место в группе.

Но это еще неплохой результат по сравнению с выступлением Швейцарии. Коллектив Мурата Якина считался фаворитом на третье место в группе с заявкой на борьбу за второе, а в итоге «Красные крестоносцы» потерпели два поражения в двух матчах. Причем Португалия накидала им аж четыре мяча.

Против Криштиану Роналду с партнерами швейцарцы выглядели особенно беспомощно. Они владели мячом немногим меньше соперника, но абсолютно не знали, что с ним делать. В результате за весь матч они нанесли всего пять ударов по воротам и лишь раз попали в створ, тогда как соперник 18 раз пробил и 10 раз побеспокоил вратаря Грегора Кобеля.

Если Швейцария в похожем стиле сыграет против Испании, то снова столкнется с большими проблемами. Но уже сейчас можно продумать такой сценарий и поставить на победу гостей с форой (-1.5) за 3.40. Успех с форой (-2.5) идет за сумасшедшие 7.40.

Испанцы положат всех себя ради первой победы в турнире. В прошлом розыгрыше они добрались до финала и не позволят себе в этот раз выйти из борьбы уже на групповой стадии.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Испания

Мало того, что швейцарцы плохо играют, так теперь они еще и деморализованы последними результатами. Получить четыре гола от Португалии перед встречей с еще более грозной Испанией — коленки могут и должны затрястись.

Луису Энрике пора выкладывать на стол козыри и добиваться результата. Еще одна ничья при условии, что Португалия расправится с Чехией, точно лишит команду борьбы за место в четверке сильнейших.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.92.