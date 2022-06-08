Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Швейцария — Испания: Энрике выбросит команду Якина из борьбы за плей-офф Лиги наций

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Швейцария — Испания 9 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Луис Энрике, главный тренер сборной Испании.
Фото Global Look Press
«Красные крестоносцы» идут к третьему поражению подряд.

9 июня 2022 года Испания проведет третий матч группового этапа Лиги наций, ее соперником станет команда Швейцарии. Встреча состоится в Женеве на стадионе «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно найти на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен голландец турецкого происхождения Сердар Гэзюбююк.

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Испания

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Испания 9 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Луиса Энрике. Успех Испании оценен коэффициентом 1.92, это примерно 52% вероятности исхода. Победа Швейцарии идет с самой высокой котировкой — 4.20 (21%). Ничья доступна за чуть меньшие 3.60 (27%).

Команды встречались в 1/4 последнего Евро, где Испания оказалась сильнее только в серии пенальти. На то, что Швейцария и в этот раз не проиграет по итогам 90 минут, коэффициент 1.94.

В четырех из пяти последних матчей с участием команды Мурата Якина было забито три и более мяча, у Испании таких встреч было три. На ТБ 2.5 котировка 2.10, на ТМ 2.5 — 1.78.

С 2018 года соперники провели четыре матча и только в одной игре не обменялись голами, поэтому можно смело попробовать вариант «обе забьют» за 1.97. «Обе забьют — нет» идет за 1.83.

Рафаэль Надаль. Разгромная победа Надаля в финале «Ролан Гаррос» принесла клиенту букмекера полмиллиона рублей

Если кажется, что злая Испания накидает сопернику пару голов, ИТБ2 (1.5) доступен за 2.04, ИТМ2 (1.5) — за 1.78. У Швейцарии даже один забитый мяч идет за существенные 1.56.

А если рассчитываете на разгром, то вариант «хотя бы одна команда забьет три и более гола» можно оформить за 3.50.

Швейцария — Испания: прогноз и анализ матча третьего тура Лиги наций 9 июня 2022 года

К третьему матчу турнира сборная Испании и ее болельщики точно надеялись на большее: в первой игре команда Луиса Энрике в последние 10 минут упустила победу над Португалией, а во втором чудом спаслась от поражения в Чехии. Результат: две ничьи, два очка и лишь третье место в группе.

Гловер Тейшейра. Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка: скорострельный чех забьет 42-летнего обладателя пояса?

Но это еще неплохой результат по сравнению с выступлением Швейцарии. Коллектив Мурата Якина считался фаворитом на третье место в группе с заявкой на борьбу за второе, а в итоге «Красные крестоносцы» потерпели два поражения в двух матчах. Причем Португалия накидала им аж четыре мяча.

Против Криштиану Роналду с партнерами швейцарцы выглядели особенно беспомощно. Они владели мячом немногим меньше соперника, но абсолютно не знали, что с ним делать. В результате за весь матч они нанесли всего пять ударов по воротам и лишь раз попали в створ, тогда как соперник 18 раз пробил и 10 раз побеспокоил вратаря Грегора Кобеля.

Если Швейцария в похожем стиле сыграет против Испании, то снова столкнется с большими проблемами. Но уже сейчас можно продумать такой сценарий и поставить на победу гостей с форой (-1.5) за 3.40. Успех с форой (-2.5) идет за сумасшедшие 7.40.

Испанцы положат всех себя ради первой победы в турнире. В прошлом розыгрыше они добрались до финала и не позволят себе в этот раз выйти из борьбы уже на групповой стадии.

Мемфис Депай, сборная Нидерландов. Уэльс — Нидерланды: Депая и Ко ждет легкая прогулка после разгрома Бельгии

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Испания

Мало того, что швейцарцы плохо играют, так теперь они еще и деморализованы последними результатами. Получить четыре гола от Португалии перед встречей с еще более грозной Испанией — коленки могут и должны затрястись.

Луису Энрике пора выкладывать на стол козыри и добиваться результата. Еще одна ничья при условии, что Португалия расправится с Чехией, точно лишит команду борьбы за место в четверке сильнейших.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.92.

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Испании по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
А почему молчит Тутберидзе? Двух слов в соцсетях мало, чтобы всех успокоить
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка: скорострельный чех забьет 42-летнего обладателя пояса?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости