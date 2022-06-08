Швейцария — Испания: Энрике выбросит команду Якина из борьбы за плей-офф Лиги наций
9 июня 2022 года Испания проведет третий матч группового этапа Лиги наций, ее соперником станет команда Швейцарии. Встреча состоится в Женеве на стадионе «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно найти на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен голландец турецкого происхождения Сердар Гэзюбююк.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Испания 9 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Луиса Энрике. Успех Испании оценен коэффициентом 1.92, это примерно 52% вероятности исхода. Победа Швейцарии идет с самой высокой котировкой — 4.20 (21%). Ничья доступна за чуть меньшие 3.60 (27%).
Команды встречались в 1/4 последнего Евро, где Испания оказалась сильнее только в серии пенальти. На то, что Швейцария и в этот раз не проиграет по итогам 90 минут, коэффициент 1.94.
В четырех из пяти последних матчей с участием команды Мурата Якина было забито три и более мяча, у Испании таких встреч было три. На ТБ 2.5 котировка 2.10, на ТМ 2.5 — 1.78.
С 2018 года соперники провели четыре матча и только в одной игре не обменялись голами, поэтому можно смело попробовать вариант «обе забьют» за 1.97. «Обе забьют — нет» идет за 1.83.
Если кажется, что злая Испания накидает сопернику пару голов, ИТБ2 (1.5) доступен за 2.04, ИТМ2 (1.5) — за 1.78. У Швейцарии даже один забитый мяч идет за существенные 1.56.
А если рассчитываете на разгром, то вариант «хотя бы одна команда забьет три и более гола» можно оформить за 3.50.
Швейцария — Испания: прогноз и анализ матча третьего тура Лиги наций 9 июня 2022 года
К третьему матчу турнира сборная Испании и ее болельщики точно надеялись на большее: в первой игре команда Луиса Энрике в последние 10 минут упустила победу над Португалией, а во втором чудом спаслась от поражения в Чехии. Результат: две ничьи, два очка и лишь третье место в группе.
Но это еще неплохой результат по сравнению с выступлением Швейцарии. Коллектив Мурата Якина считался фаворитом на третье место в группе с заявкой на борьбу за второе, а в итоге «Красные крестоносцы» потерпели два поражения в двух матчах. Причем Португалия накидала им аж четыре мяча.
Против Криштиану Роналду с партнерами швейцарцы выглядели особенно беспомощно. Они владели мячом немногим меньше соперника, но абсолютно не знали, что с ним делать. В результате за весь матч они нанесли всего пять ударов по воротам и лишь раз попали в створ, тогда как соперник 18 раз пробил и 10 раз побеспокоил вратаря Грегора Кобеля.
Если Швейцария в похожем стиле сыграет против Испании, то снова столкнется с большими проблемами. Но уже сейчас можно продумать такой сценарий и поставить на победу гостей с форой (-1.5) за 3.40. Успех с форой (-2.5) идет за сумасшедшие 7.40.
Испанцы положат всех себя ради первой победы в турнире. В прошлом розыгрыше они добрались до финала и не позволят себе в этот раз выйти из борьбы уже на групповой стадии.
Прогноз и ставка на матч Швейцария — Испания
Мало того, что швейцарцы плохо играют, так теперь они еще и деморализованы последними результатами. Получить четыре гола от Португалии перед встречей с еще более грозной Испанией — коленки могут и должны затрястись.
Луису Энрике пора выкладывать на стол козыри и добиваться результата. Еще одна ничья при условии, что Португалия расправится с Чехией, точно лишит команду борьбы за место в четверке сильнейших.
Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0