Команда Луи ван Гала слишком хороша.

11 июня 2022 года сборная Нидерландов пойдет за третьей подряд победой на групповом этапе Лиги наций. Соперником команды Луи ван Гала станет сборная Польши. Матч состоится на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Встречу обслужит турецкий арбитр Халил Умут Мелер.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Польша 11 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «оранье». На победу Нидерландов можно поставить с коэффициентом 1.45, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью предложена высокая котировка 4.80 (20%), а на успех Польши — еще больше, 7.20 (11%).

Считаете, что голландцы после двух побед немного остынут? Ставку «Польша не проиграет» можно сделать с коэффициентом 2.90.

Есть вариант подстраховать гостей форой:

Ф2(+1.5) идет за 1.68, Ф1(-1.5) — за 2.18;

Ф2(+2.5) идет за 1.24, Ф1(-2.5) — за 4.00.

Во всех четырех матчах Лиги наций с участием этих команд было забито три и более мяча. На тотал больше 2.5 гола котировка 1.77, на ТМ 2.5 — 2.12.

Хотя бы один точный удар сборной Польши оценен в 1.73.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.97, обратный исход — за 1.83.

Нидерланды — Польша: прогноз и анализ матча 3-го тура Лиги наций 11 июня 2022 года

Сборная Нидерландов при Луи ван Гале — мощь. «Оранье» не проигрывают 11 матчей подряд и одержали на этом отрезке восемь побед. Две пришлись на групповой этап Лиги наций. В первом туре жертвой стала Бельгия (4:1), во втором — Уэльс (2:1). При этом в игре с валлийцами голландцы показали сумасшедший характер — пропустили на 92-й, но не опустили руки и вырвали победу на 94-й.

«У нас потрясающая команда. Мы выигрываем так в концовке не в первый раз и не в последний. Их гол, забитый головой, был хорош, но гол Вегхорста был фантастическим», — рукоплескал своим игрокам после матча ван Гал. С ним команда обрела стабильность и легкость, благодаря которой может стать серьезным претендентом на победу в Катаре.

Особенно впечатляет игра Нидерландов в атаке, где собраны не самые звездные, но работящие и прогрессирующие футболисты. С их помощью команда забила два и больше мяча в восьми матчах из последних десяти. На ИТБ1 (1.5) котировка 1.55, на ИТБ1 (2.5) — 2.70.

Поляки после победы над Уэльсом (2:1) в хорошем настроении приехали в Брюссель, но испытали там боль и страдания. Бельгийцы забили в ворота Бартломея Драговски шесть мячей. Теперь команду Роберта Левандовски ждет новое испытание, пока сам нападающий бьется с боссами «Баварии» за право покинуть Мюнхен.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Польша

Голландцы слишком хороши для сборной Польши. Ван Гал отстроил игру команды до мелочей, и теперь это идеальный механизм. Одного лишь Левандовски гостям не хватит, чтобы набрать в Роттердаме даже одно очко.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ТБ 2.5 за 2.20.