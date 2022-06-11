Испания — Чехия: команда Луиса Энрике удачно закончит летнюю сессию Лиги наций
12 июня 2022 года Испания и Чехия во второй раз сойдутся в текущем розыгрыше Лиги наций. «Красная фурия» примет соперника на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Чехия 12 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.34, это около 73% вероятности. Успех Чехии оценен громадными 9.50 (9%). На ничью предложена котировка 5.40 (18%).
В первом круге команды сыграли вничью 2:2. Верите, что чехи снова отберут очки у Испании? Х2 можно оформить с коэффициентом 3.50.
Также на игру предложен широкий выбор ставок с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.93, Ф2(+1.5) — за 1.88;
• Ф1(-2.5) можно взять за 3.40, Ф2(+2.5) — за 1.32.
Рынок «обе забьют» на предстоящую встречу доступен за 2.10, обратная ставка идет за 1.73.
Испания — Чехия: прогноз и анализ матча Лиги наций 12 июня 2022 года
Испания тяжело вкатилась в новый розыгрыш Лиги наций, и первую победу одержала только в третьем туре — дожала 1:0 Швейцарию. С Португалией и Чехией «красная фурия» сыграла вничью. При этом испанцы сохранили неплохие шансы на первую строчку в группе: отставание от лидера — Португалии — всего два очка. Правда, в одном балле от испанцев идут соперники по предстоящему матчу.
Чехия тоже разгрызла Швейцарию (2:1), но проиграла Португалии на выезде (0:2). Для «народной команды» достать первое место будет очень сложно, ведь впереди игры с фаворитами квартета. Главная задача — остаться в элитном дивизионе, к чему после половины туров она близка.
Испания показывает симпатичный футбол, но испытывает проблемы с реализацией: только в одной игре Лиги наций забила больше одного мяча. Трудности тянутся еще с ноябрьских матчей отбора на чемпионат мира. ИТБ1 (1.5) на предстоящую игру предложен с котировкой 1.45, обратный рынок оценен в 2.75.
Чехия — точно не самый пуленепробиваемый соперник. Она отлично сдерживает команды уровнем чуть выше, но с топами часто возникают проблемы: от Испании и Португалии в этом розыгрыше чехи пропустили по два мяча. При этом «народная команда» отлично реализует моменты: Швейцарии вонзила два гола после трех ударов в створ, Испании — столько же, но после двух.
Правда, создавать опасность у чехов получается не всегда. В последней игре с Португалией команда выжала всего один удар в створ. Вероятно, нападающие слегка выдохлись под конец июньского отрезка Лиги наций, ведь возможностей для ротации у Ярослава Шилгавого не так много.
Прогноз и ставка на матч Испания — Чехия
Чехия играет дисциплинированно и четко придерживается стратегии, благодаря чему уже выковала ничью в домашнем поединке с Испанией. Однако повторить успех будет сложнее. «Красная фурия» наконец добыла первую победу в Лиге наций и обострила борьбу за первое место в группе. Чехия же практически выполнила задачу остаться в элите: теперь для сборной главный матч — со Швейцарией в конце сентября. Кажется, к последнему туру летней сессии у чехов уже не осталось сил, и дать отпор Испании на выезде будет проблематично. Команда смотрелась блекло уже в прошлой встрече с Португалией.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» с коэффициентом 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0