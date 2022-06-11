У чехов не осталось сил на еще одну сенсацию.

12 июня 2022 года Испания и Чехия во второй раз сойдутся в текущем розыгрыше Лиги наций. «Красная фурия» примет соперника на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Чехия 12 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.34, это около 73% вероятности. Успех Чехии оценен громадными 9.50 (9%). На ничью предложена котировка 5.40 (18%).

В первом круге команды сыграли вничью 2:2. Верите, что чехи снова отберут очки у Испании? Х2 можно оформить с коэффициентом 3.50.

Также на игру предложен широкий выбор ставок с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.93, Ф2(+1.5) — за 1.88;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.40, Ф2(+2.5) — за 1.32.

Рынок «обе забьют» на предстоящую встречу доступен за 2.10, обратная ставка идет за 1.73.

Испания — Чехия: прогноз и анализ матча Лиги наций 12 июня 2022 года

Испания тяжело вкатилась в новый розыгрыш Лиги наций, и первую победу одержала только в третьем туре — дожала 1:0 Швейцарию. С Португалией и Чехией «красная фурия» сыграла вничью. При этом испанцы сохранили неплохие шансы на первую строчку в группе: отставание от лидера — Португалии — всего два очка. Правда, в одном балле от испанцев идут соперники по предстоящему матчу.

Чехия тоже разгрызла Швейцарию (2:1), но проиграла Португалии на выезде (0:2). Для «народной команды» достать первое место будет очень сложно, ведь впереди игры с фаворитами квартета. Главная задача — остаться в элитном дивизионе, к чему после половины туров она близка.

Испания показывает симпатичный футбол, но испытывает проблемы с реализацией: только в одной игре Лиги наций забила больше одного мяча. Трудности тянутся еще с ноябрьских матчей отбора на чемпионат мира. ИТБ1 (1.5) на предстоящую игру предложен с котировкой 1.45, обратный рынок оценен в 2.75.

Чехия — точно не самый пуленепробиваемый соперник. Она отлично сдерживает команды уровнем чуть выше, но с топами часто возникают проблемы: от Испании и Португалии в этом розыгрыше чехи пропустили по два мяча. При этом «народная команда» отлично реализует моменты: Швейцарии вонзила два гола после трех ударов в створ, Испании — столько же, но после двух.

Правда, создавать опасность у чехов получается не всегда. В последней игре с Португалией команда выжала всего один удар в створ. Вероятно, нападающие слегка выдохлись под конец июньского отрезка Лиги наций, ведь возможностей для ротации у Ярослава Шилгавого не так много.

Прогноз и ставка на матч Испания — Чехия

Чехия играет дисциплинированно и четко придерживается стратегии, благодаря чему уже выковала ничью в домашнем поединке с Испанией. Однако повторить успех будет сложнее. «Красная фурия» наконец добыла первую победу в Лиге наций и обострила борьбу за первое место в группе. Чехия же практически выполнила задачу остаться в элите: теперь для сборной главный матч — со Швейцарией в конце сентября. Кажется, к последнему туру летней сессии у чехов уже не осталось сил, и дать отпор Испании на выезде будет проблематично. Команда смотрелась блекло уже в прошлой встрече с Португалией.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» с коэффициентом 1.73.