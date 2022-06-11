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Испания — Чехия: команда Луиса Энрике удачно закончит летнюю сессию Лиги наций

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Испания — Чехия 12 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Луис Энрике — главный тренер сборной Испании.
Фото Global Look Press
У чехов не осталось сил на еще одну сенсацию.

12 июня 2022 года Испания и Чехия во второй раз сойдутся в текущем розыгрыше Лиги наций. «Красная фурия» примет соперника на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. La Rosaleda (Малага)
Испания
Чехия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Чехия 12 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.34, это около 73% вероятности. Успех Чехии оценен громадными 9.50 (9%). На ничью предложена котировка 5.40 (18%).

В первом круге команды сыграли вничью 2:2. Верите, что чехи снова отберут очки у Испании? Х2 можно оформить с коэффициентом 3.50.

Также на игру предложен широкий выбор ставок с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.93, Ф2(+1.5) — за 1.88;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.40, Ф2(+2.5) — за 1.32.

Рынок «обе забьют» на предстоящую встречу доступен за 2.10, обратная ставка идет за 1.73.

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Испания — Чехия: прогноз и анализ матча Лиги наций 12 июня 2022 года

Испания тяжело вкатилась в новый розыгрыш Лиги наций, и первую победу одержала только в третьем туре — дожала 1:0 Швейцарию. С Португалией и Чехией «красная фурия» сыграла вничью. При этом испанцы сохранили неплохие шансы на первую строчку в группе: отставание от лидера — Португалии — всего два очка. Правда, в одном балле от испанцев идут соперники по предстоящему матчу.

Чехия тоже разгрызла Швейцарию (2:1), но проиграла Португалии на выезде (0:2). Для «народной команды» достать первое место будет очень сложно, ведь впереди игры с фаворитами квартета. Главная задача — остаться в элитном дивизионе, к чему после половины туров она близка.

Испания показывает симпатичный футбол, но испытывает проблемы с реализацией: только в одной игре Лиги наций забила больше одного мяча. Трудности тянутся еще с ноябрьских матчей отбора на чемпионат мира. ИТБ1 (1.5) на предстоящую игру предложен с котировкой 1.45, обратный рынок оценен в 2.75.

Чехия — точно не самый пуленепробиваемый соперник. Она отлично сдерживает команды уровнем чуть выше, но с топами часто возникают проблемы: от Испании и Португалии в этом розыгрыше чехи пропустили по два мяча. При этом «народная команда» отлично реализует моменты: Швейцарии вонзила два гола после трех ударов в створ, Испании — столько же, но после двух.

Правда, создавать опасность у чехов получается не всегда. В последней игре с Португалией команда выжала всего один удар в створ. Вероятно, нападающие слегка выдохлись под конец июньского отрезка Лиги наций, ведь возможностей для ротации у Ярослава Шилгавого не так много.

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Прогноз и ставка на матч Испания — Чехия

Чехия играет дисциплинированно и четко придерживается стратегии, благодаря чему уже выковала ничью в домашнем поединке с Испанией. Однако повторить успех будет сложнее. «Красная фурия» наконец добыла первую победу в Лиге наций и обострила борьбу за первое место в группе. Чехия же практически выполнила задачу остаться в элите: теперь для сборной главный матч — со Швейцарией в конце сентября. Кажется, к последнему туру летней сессии у чехов уже не осталось сил, и дать отпор Испании на выезде будет проблематично. Команда смотрелась блекло уже в прошлой встрече с Португалией.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» с коэффициентом 1.73.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Дмитрий Полоз

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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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 17 1 4
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Краснодар

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