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«Локомотив» подавляет соперников блестящей игрой в обороне. Даже Гусеву и Уилу не взломать ярославскую стену

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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ХК «Локомотив».
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Локомотив»
В ворота железнодорожников влетает меньше двух шайб за матч.

«Локомотив» и московское «Динамо» завершат 2023 год очным матчем на «Арене-2000» в Ярославле. Противостояние одних из лучших команд текущего регулярного сезона КХЛ состоится 30 декабря и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 30 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не выявили однозначного фаворита встречи. Чуть лучше шансы на успех у железнодорожников — их победа в основное время доступна с коэффициентом 2.34, это примерно 40% вероятности. Триумф москвичей можно взять за 2.65 (35%), ничья идет за 3.83 (25%).

Успех ярославцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.81, этот рынок на бело-голубых оценен в 1.99.

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Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 1.98;

• Ф1(-1) — за 2.91, Ф2(+1) — за 1.37.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.86.

Вероятность овертайма оценена в 3.83, обратный рынок предложен за 1.25.

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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ матча КХЛ 30 декабря 2023 года

Команды показывают отличные результаты и являются одними из сильнейших в текущем сезоне КХЛ: в общей турнирной таблице их опережает только «Спартак». При этом москвичи перед встречей с «Локо» потерпели два поражения подряд — не справились со СКА (2:3) и «Ладой» (0:4). Вдобавок у «Динамо» лишь одна победа в основное время в восьми последних играх и целых четыре проигрыша за это время.

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Бело-голубые остаются одной из самых результативных команд КХЛ: в среднем за игру москвичи забрасывают 3,02 шайбы — чаще это делают только четыре коллектива. Правда, в последних двух поединках подопечные Алексея Кудашова выжали лишь два точных броска. А в топ-5 бомбардиров КХЛ располагаются сразу два игрока «Динамо» — Никита Гусев (15+37) и Джордан Уил (14+36).

«Локомотив» показывает более стабильные результаты: оформил четыре победы подряд, а в предыдущих 12 поединках потерпел всего два поражения (одно по буллитам). В отличие от «Динамо», ярославцы сильнее полагаются на надежную игру в обороне: они пропускают меньше всех в регулярном чемпионате — всего 1,91 шайбы в среднем за игру. Ни одна другая команда не пропускает реже двух раз за матч.

Соперники встречались в этом сезоне уже дважды и обменялись выездными разгромными победами: 5:2 в пользу «Локомотива» и 3:0 — в пользу «Динамо». Правда, с последнего очного матча команд прошло почти два месяца.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

Это противостояние достаточно непредсказуемое: в последних 10 встречах каждая из сторон праздновала по пять побед. Равновесие результатов сохраняется и в этом сезоне, в котором оппоненты обменялись выигрышами. Чаще всего матчи соперников получаются не слишком яркими: ТБ 4.5 они преодолели лишь дважды в предыдущих семи поединках.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.86.

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Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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 14
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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 6
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И К Ж
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