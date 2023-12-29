«Локомотив» подавляет соперников блестящей игрой в обороне. Даже Гусеву и Уилу не взломать ярославскую стену
«Локомотив» и московское «Динамо» завершат 2023 год очным матчем на «Арене-2000» в Ярославле. Противостояние одних из лучших команд текущего регулярного сезона КХЛ состоится 30 декабря и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 30 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не выявили однозначного фаворита встречи. Чуть лучше шансы на успех у железнодорожников — их победа в основное время доступна с коэффициентом 2.34, это примерно 40% вероятности. Триумф москвичей можно взять за 2.65 (35%), ничья идет за 3.83 (25%).
Успех ярославцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.81, этот рынок на бело-голубых оценен в 1.99.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 1.98;
• Ф1(-1) — за 2.91, Ф2(+1) — за 1.37.
Тотал больше 4.5 гола идет за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.86.
Вероятность овертайма оценена в 3.83, обратный рынок предложен за 1.25.
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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ матча КХЛ 30 декабря 2023 года
Команды показывают отличные результаты и являются одними из сильнейших в текущем сезоне КХЛ: в общей турнирной таблице их опережает только «Спартак». При этом москвичи перед встречей с «Локо» потерпели два поражения подряд — не справились со СКА (2:3) и «Ладой» (0:4). Вдобавок у «Динамо» лишь одна победа в основное время в восьми последних играх и целых четыре проигрыша за это время.
Бело-голубые остаются одной из самых результативных команд КХЛ: в среднем за игру москвичи забрасывают 3,02 шайбы — чаще это делают только четыре коллектива. Правда, в последних двух поединках подопечные Алексея Кудашова выжали лишь два точных броска. А в топ-5 бомбардиров КХЛ располагаются сразу два игрока «Динамо» — Никита Гусев (15+37) и Джордан Уил (14+36).
«Локомотив» показывает более стабильные результаты: оформил четыре победы подряд, а в предыдущих 12 поединках потерпел всего два поражения (одно по буллитам). В отличие от «Динамо», ярославцы сильнее полагаются на надежную игру в обороне: они пропускают меньше всех в регулярном чемпионате — всего 1,91 шайбы в среднем за игру. Ни одна другая команда не пропускает реже двух раз за матч.
Соперники встречались в этом сезоне уже дважды и обменялись выездными разгромными победами: 5:2 в пользу «Локомотива» и 3:0 — в пользу «Динамо». Правда, с последнего очного матча команд прошло почти два месяца.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»
Это противостояние достаточно непредсказуемое: в последних 10 встречах каждая из сторон праздновала по пять побед. Равновесие результатов сохраняется и в этом сезоне, в котором оппоненты обменялись выигрышами. Чаще всего матчи соперников получаются не слишком яркими: ТБ 4.5 они преодолели лишь дважды в предыдущих семи поединках.
Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5