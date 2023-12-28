Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу
30 декабря «Рома» приедет в гости к «Ювентусу». Поединок 18-го тура серии А состоится в Турине на «Альянц Стадиум». Начало — в 22.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 22.40 (мск).
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Рома» 30 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET склоняются к победе хозяев: поставить на черно-белых можно с коэффициентом 2.11, это примерно 44% вероятности. Успех римлян доступен за 4.16 (24%), ничья — за 3.12 (32%).
В прошлом сезоне джаллоросси не уступили «Юве» на «Альянц Стадиум» (1:1). Считаете, что и теперь «волки» точно наберут очки? Опцию Х2 оценили в 1.80.
Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.66, обратный вариант — за 1.46.
В предыдущем выезде «Рома» всухую сгорела «Болонье» (0:2). На то, что парни Жозе Моуринью не поразят ворота туринцев, предложили котировку 2.14.
Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.29, «обе забьют — нет» дали за 1.63.
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«Ювентус» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 30 декабря 2023 года
В нынешнем сезоне туринцы уступили всего однажды — в сентябре получили четыре пробоины от «Сассуоло» (2:4). После той осечки «зебры» идут на 12-матчевой серии без проигрышей и взобрались на вторую строчку таблицы. «Старая синьора» даже могла встретить Рождество в двух баллах от лидирующего «Интера», но в позапрошлом туре потеряла очки в гостях у «Дженоа» (1:1).
Атака черно-белых блистает далеко не всегда: на этапе без поражений чаще всего побеждали с минимальным счетом (1:0). В первой пятерке бомбардиров и ассистентов чемпионата нет ни одного футболиста «Юве», а среди представителей топ-4 реже туринцев (26) отличалась лишь «Болонья» (21). «Интер» наколотил 41, «Милан» — 31. Зато команда Макса Аллегри одна из лучших в серии А по пропущенным — в ее пассиве 11 мячей. Меньше получил только «Интер» (7).
«Рома» забила больше «Ювентуса» (30), но теряла очки гораздо чаще — у джаллоросси четыре ничьи и пять поражений. Правда, за последние семь туров «волки» проиграли всего раз — «Болонье» (0:2). Это слегка отбросило римлян от зоны Лиги чемпионов — теперь они замыкают топ-6 с отставанием в три балла от четвертого места.
Под руководством Жозе Моуринью снова расцвел Ромелу Лукаку — бельгиец забил восемь мячей и делит третью строчку в топе бомбардиров с Оливье Жиру. Пауло Дибала и вовсе возглавляет список лучших ассистентов на пару с Маркусом Тюрамом — у обоих по шесть результативных пасов. Столько же было у аргентинца за весь прошлый чемпионат.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Рома»
В прошлом сезоне туринцы ни разу не одолели «волков» — разошлись «миром» на «Альянц Стадиум» (1:1) и уступили в Риме (0:1). Но в нынешней встрече ничью для «зебр» справедливо будет приравнять к неудаче: «Юве» идет на внушительной серии без поражений и больше не может позволить себе терять очки, иначе отставание от «Интера» станет пугающим. Парни Жозе Моуринью в шести последних выездах добыли всего одну победу. Зато проиграли аж трижды.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 гола за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5