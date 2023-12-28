Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Рома» 30 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press
«Волки» увезли ничью с «Альянц Стадиум» и победили дома.

30 декабря «Рома» приедет в гости к «Ювентусу». Поединок 18-го тура серии А состоится в Турине на «Альянц Стадиум». Начало — в 22.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 22.40 (мск).

Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Рома» 30 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET склоняются к победе хозяев: поставить на черно-белых можно с коэффициентом 2.11, это примерно 44% вероятности. Успех римлян доступен за 4.16 (24%), ничья — за 3.12 (32%).

В прошлом сезоне джаллоросси не уступили «Юве» на «Альянц Стадиум» (1:1). Считаете, что и теперь «волки» точно наберут очки? Опцию Х2 оценили в 1.80.

Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.66, обратный вариант — за 1.46.

В предыдущем выезде «Рома» всухую сгорела «Болонье» (0:2). На то, что парни Жозе Моуринью не поразят ворота туринцев, предложили котировку 2.14.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.29, «обе забьют — нет» дали за 1.63.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Ювентус» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 30 декабря 2023 года

В нынешнем сезоне туринцы уступили всего однажды — в сентябре получили четыре пробоины от «Сассуоло» (2:4). После той осечки «зебры» идут на 12-матчевой серии без проигрышей и взобрались на вторую строчку таблицы. «Старая синьора» даже могла встретить Рождество в двух баллах от лидирующего «Интера», но в позапрошлом туре потеряла очки в гостях у «Дженоа» (1:1).

Атака черно-белых блистает далеко не всегда: на этапе без поражений чаще всего побеждали с минимальным счетом (1:0). В первой пятерке бомбардиров и ассистентов чемпионата нет ни одного футболиста «Юве», а среди представителей топ-4 реже туринцев (26) отличалась лишь «Болонья» (21). «Интер» наколотил 41, «Милан» — 31. Зато команда Макса Аллегри одна из лучших в серии А по пропущенным — в ее пассиве 11 мячей. Меньше получил только «Интер» (7).

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Виктор Осимхен. «Наполи» ужасен: шесть поражений в девяти матчах и 17 очков отставания от лидера. А дуэт Хвичи и Осимхена больше не наводит ужас

«Рома» забила больше «Ювентуса» (30), но теряла очки гораздо чаще — у джаллоросси четыре ничьи и пять поражений. Правда, за последние семь туров «волки» проиграли всего раз — «Болонье» (0:2). Это слегка отбросило римлян от зоны Лиги чемпионов — теперь они замыкают топ-6 с отставанием в три балла от четвертого места.

Под руководством Жозе Моуринью снова расцвел Ромелу Лукаку — бельгиец забил восемь мячей и делит третью строчку в топе бомбардиров с Оливье Жиру. Пауло Дибала и вовсе возглавляет список лучших ассистентов на пару с Маркусом Тюрамом — у обоих по шесть результативных пасов. Столько же было у аргентинца за весь прошлый чемпионат.

Малком. Митрович и Малком забили 25 мячей в про-лиге и тащат «Аль-Хиляль» к чемпионству. «Аль-Фейха» не остановить фаворита

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Рома»

В прошлом сезоне туринцы ни разу не одолели «волков» — разошлись «миром» на «Альянц Стадиум» (1:1) и уступили в Риме (0:1). Но в нынешней встрече ничью для «зебр» справедливо будет приравнять к неудаче: «Юве» идет на внушительной серии без поражений и больше не может позволить себе терять очки, иначе отставание от «Интера» станет пугающим. Парни Жозе Моуринью в шести последних выездах добыли всего одну победу. Зато проиграли аж трижды.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 гола за 1.94.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Ювентус
Серия А
2
0
Читайте также
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» ужасен: шесть поражений в девяти матчах и 17 очков отставания от лидера. А дуэт Хвичи и Осимхена больше не наводит ужас
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости