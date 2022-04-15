Кто пойдет на дно?

16 апреля 2022 года «Спартак» примет «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ. Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 16 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначным фаворитом: коэффициент на победу красно-белых — 1.39, около 70%. Победа «Рубина» — самый маловероятный исход матча, поставить на нее можно за 8.60 (10%). На ничью предложена котировка 5.00 (20%).

Команда Леонида Слуцкого не проиграет — такой вариант идет с коэффициентом 3.20.

Аналитики не сильно верят в результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.65, а вот больше 3.5 гола — уже за бешеные 5.40. Вероятность, что команды оформят меньше трех мячей, оценена в 1.48.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.02, обратная линия идет за 1.79.

«Спартак» — «Рубин»: прогноз и анализ матча 25-го тура РПЛ 16 апреля 2022 года

«Рубин» неожиданно превратился в одного из главных аутсайдеров лиги: команда Леонида Слуцкого проиграла восемь из девяти последних игр и выдала худший отрезок в РПЛ в своей истории. Из-за провальных результатов казанцы подкатились к зоне стыковых матчей: идут 12-ми в одном балле от 13-й строчки.

Причина неудач «Рубина» — проблемы с составом. Команду покинули важные легионеры, на которых делали ставку по ходу первой части сезона. Теперь приходится резко перестраиваться, но ресурсов не хватает. Казанцы проигрывают всем подряд, а в последний раз не пропускали в чемпионате еще в октябре, когда минимально обыграли ЦСКА (1:0). Причем больше них в РПЛ пропустил только тульский «Арсенал» (49 против 43). Поставить на то, что «Спартак» не пробьет «Рубин», можно с коэффициентом 7.20.

Красно-белые тоже находятся в кислой форме. Команда с трудом выжимает победы и за последние 14 игр в РПЛ победила всего три раза. В таблице москвичи находятся ненамного выше «Рубина» — на девятом месте. Соперников по 25-му туру разделяют всего пять очков.

Несмотря на кошмарное состояние, казанцы по сезону играют результативнее «Спартака»: «Рубин» оформил 31 мяч за 24 игры, красно-белые — 27. У москвичей есть небольшие проблемы с реализацией: по xG команда набрала 31.14 и где-то потеряла четыре гола. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча идет за 1.53.

По статистике пропущенных «Рубин» не провалился только из-за неплохой первой части сезона. В последних играх казанцы нередко много получали: шесть от ЦСКА, по три от «Химок» и «Зенита».

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Рубин»: ставка на матч

«Рубин» выглядит явным аутсайдером, но когда-нибудь должен прервать неудачную серию хотя бы ничьей. «Спартак» уже не раз в этом сезоне терял очки против менее классных соперников («Нижний Новгород», «Уфа»). Поэтому безопаснее всего в этом матче будет поставить на голы от обеих команд.

Рекомендованная ставка: «обе забьют» за 2.02.