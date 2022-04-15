«Спартак» — «Рубин»: аутсайдеры РПЛ не помогут друг другу
16 апреля 2022 года «Спартак» примет «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ. Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 16 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначным фаворитом: коэффициент на победу красно-белых — 1.39, около 70%. Победа «Рубина» — самый маловероятный исход матча, поставить на нее можно за 8.60 (10%). На ничью предложена котировка 5.00 (20%).
Команда Леонида Слуцкого не проиграет — такой вариант идет с коэффициентом 3.20.
Аналитики не сильно верят в результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.65, а вот больше 3.5 гола — уже за бешеные 5.40. Вероятность, что команды оформят меньше трех мячей, оценена в 1.48.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.02, обратная линия идет за 1.79.
«Спартак» — «Рубин»: прогноз и анализ матча 25-го тура РПЛ 16 апреля 2022 года
«Рубин» неожиданно превратился в одного из главных аутсайдеров лиги: команда Леонида Слуцкого проиграла восемь из девяти последних игр и выдала худший отрезок в РПЛ в своей истории. Из-за провальных результатов казанцы подкатились к зоне стыковых матчей: идут 12-ми в одном балле от 13-й строчки.
Причина неудач «Рубина» — проблемы с составом. Команду покинули важные легионеры, на которых делали ставку по ходу первой части сезона. Теперь приходится резко перестраиваться, но ресурсов не хватает. Казанцы проигрывают всем подряд, а в последний раз не пропускали в чемпионате еще в октябре, когда минимально обыграли ЦСКА (1:0). Причем больше них в РПЛ пропустил только тульский «Арсенал» (49 против 43). Поставить на то, что «Спартак» не пробьет «Рубин», можно с коэффициентом 7.20.
Красно-белые тоже находятся в кислой форме. Команда с трудом выжимает победы и за последние 14 игр в РПЛ победила всего три раза. В таблице москвичи находятся ненамного выше «Рубина» — на девятом месте. Соперников по 25-му туру разделяют всего пять очков.
Несмотря на кошмарное состояние, казанцы по сезону играют результативнее «Спартака»: «Рубин» оформил 31 мяч за 24 игры, красно-белые — 27. У москвичей есть небольшие проблемы с реализацией: по xG команда набрала 31.14 и где-то потеряла четыре гола. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча идет за 1.53.
По статистике пропущенных «Рубин» не провалился только из-за неплохой первой части сезона. В последних играх казанцы нередко много получали: шесть от ЦСКА, по три от «Химок» и «Зенита».
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Рубин»: ставка на матч
«Рубин» выглядит явным аутсайдером, но когда-нибудь должен прервать неудачную серию хотя бы ничьей. «Спартак» уже не раз в этом сезоне терял очки против менее классных соперников («Нижний Новгород», «Уфа»). Поэтому безопаснее всего в этом матче будет поставить на голы от обеих команд.
Рекомендованная ставка: «обе забьют» за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0