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«Уфа» — ЦСКА: Языджи пригвоздит соперника к зоне вылета

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА 16 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
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Юсуф Языджи и Хесус Медина (ЦСКА).
ЦСКА придет в себя после поражения от «Химок».

16 апреля 2022 года «Уфа» в игре 25-го тура РПЛ примет ЦСКА. Матч на стадионе «Нефтяник» начнется в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА 16 апреля 2022 года

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, армейцы — серьезный фаворит. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.95 — примерно 51% вероятности. Самый маловероятный исход матча — успех хозяев, он оценен котировкой 4.20 (22%). Ничью можно оформить за 3.50 (27%).

Если не рискуете предсказать конкретный результат, можете поставить на количество голов. Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.42, больше двух — за 1.71. Тотал меньше двух голов можно взять с коэффициентом 2.14.

Линия «обе забьют» оценена в 2.12. Обратная ставка идет с котировкой 1.72.

Привлекательный коэффициент предложен на пенальти: его наличие доступно за 2.35, а отсутствие — за 1.55.

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«Уфа» —ЦСКА: прогноз и анализ матча 25-го тура РПЛ 16 апреля 2022 года

ЦСКА в последнем туре неожиданно влетел «Химкам» 2:4 и прервал 7-матчевую серию без поражений в РПЛ, среди которых было шесть побед. «Уфа» тоже проиграла в прошлый уик-энд — получила 1:2 от «Сочи». Правда, поражения для команды Алексея Стукалова — норма: «Уфа» проиграла пять раз в последних 11 играх РПЛ, а выиграла всего однажды.

В прошлый раз команды встречались еще в первом туре. Тогда армейцы победили 1:0, единственный мяч забил Антон Заболотный. Сейчас нападающий травмирован и толком не играл после дерби со «Спартаком» 26 февраля. Зато разрывает Юсуф Языджи: турок оформил восемь забитых мячей в шести играх чемпионата.

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ЦСКА после зимней паузы выглядит действительно мощно. В начале весенней части сезона армейцы выиграли четыре матча подряд, пока не сыграли вничью с «Уралом» (2:2), после чего как раз проиграли «Химкам». Несмотря на пробуксовку, москвичи продолжают много забивать: по два мяча в последних двух матчах. Поставить на индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола можно с коэффициентом 2.20.

«Уфа», наоборот, забивает с трудом: меньше в этом сезоне в РПЛ отличился только «Урал». Голы уфимцев — заслуга Гамида Агаларова. Лучший бомбардир чемпионата оформил 16 из 22 забитых командой мячей. Индивидуальный тотал «Уфы» больше 1.5 гола идет с внушительной котировкой 3.90.

По пропущенным уфимцы тоже одна из худших команд РПЛ: пустили уже 34 мяча, больше только у четырех клубов. ЦСКА же после зимнего перерыва оформляет в РПЛ в среднем 2.5 гола за игру. Меньше двух мячей от армейцев прилетело только «Нижнему Новгороду» (1:0).

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Прогноз и ставка на матч «Уфа» — ЦСКА: ставка на матч

Несмотря на потери очков в двух играх, ЦСКА не должен испытать проблем против «Уфы». Наоборот, команда Алексея Березуцкого обязана прервать неудачную серию в игре с соперником из зоны вылета, который с большим трудом набирает очки даже в матчах с середняками лиги.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 1.95.

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ФК Уфа
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

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П
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Краснодар

 6
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Зенит

 6
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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