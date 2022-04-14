«Уфа» — ЦСКА: Языджи пригвоздит соперника к зоне вылета
16 апреля 2022 года «Уфа» в игре 25-го тура РПЛ примет ЦСКА. Матч на стадионе «Нефтяник» начнется в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА 16 апреля 2022 года
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, армейцы — серьезный фаворит. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.95 — примерно 51% вероятности. Самый маловероятный исход матча — успех хозяев, он оценен котировкой 4.20 (22%). Ничью можно оформить за 3.50 (27%).
Если не рискуете предсказать конкретный результат, можете поставить на количество голов. Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.42, больше двух — за 1.71. Тотал меньше двух голов можно взять с коэффициентом 2.14.
Линия «обе забьют» оценена в 2.12. Обратная ставка идет с котировкой 1.72.
Привлекательный коэффициент предложен на пенальти: его наличие доступно за 2.35, а отсутствие — за 1.55.
«Уфа» —ЦСКА: прогноз и анализ матча 25-го тура РПЛ 16 апреля 2022 года
ЦСКА в последнем туре неожиданно влетел «Химкам» 2:4 и прервал 7-матчевую серию без поражений в РПЛ, среди которых было шесть побед. «Уфа» тоже проиграла в прошлый уик-энд — получила 1:2 от «Сочи». Правда, поражения для команды Алексея Стукалова — норма: «Уфа» проиграла пять раз в последних 11 играх РПЛ, а выиграла всего однажды.
В прошлый раз команды встречались еще в первом туре. Тогда армейцы победили 1:0, единственный мяч забил Антон Заболотный. Сейчас нападающий травмирован и толком не играл после дерби со «Спартаком» 26 февраля. Зато разрывает Юсуф Языджи: турок оформил восемь забитых мячей в шести играх чемпионата.
ЦСКА после зимней паузы выглядит действительно мощно. В начале весенней части сезона армейцы выиграли четыре матча подряд, пока не сыграли вничью с «Уралом» (2:2), после чего как раз проиграли «Химкам». Несмотря на пробуксовку, москвичи продолжают много забивать: по два мяча в последних двух матчах. Поставить на индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола можно с коэффициентом 2.20.
«Уфа», наоборот, забивает с трудом: меньше в этом сезоне в РПЛ отличился только «Урал». Голы уфимцев — заслуга Гамида Агаларова. Лучший бомбардир чемпионата оформил 16 из 22 забитых командой мячей. Индивидуальный тотал «Уфы» больше 1.5 гола идет с внушительной котировкой 3.90.
По пропущенным уфимцы тоже одна из худших команд РПЛ: пустили уже 34 мяча, больше только у четырех клубов. ЦСКА же после зимнего перерыва оформляет в РПЛ в среднем 2.5 гола за игру. Меньше двух мячей от армейцев прилетело только «Нижнему Новгороду» (1:0).
Прогноз и ставка на матч «Уфа» — ЦСКА: ставка на матч
Несмотря на потери очков в двух играх, ЦСКА не должен испытать проблем против «Уфы». Наоборот, команда Алексея Березуцкого обязана прервать неудачную серию в игре с соперником из зоны вылета, который с большим трудом набирает очки даже в матчах с середняками лиги.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0