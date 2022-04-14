Прогноз и ставка на матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА 16 апреля 2022 года

ЦСКА придет в себя после поражения от «Химок».

16 апреля 2022 года «Уфа» в игре 25-го тура РПЛ примет ЦСКА. Матч на стадионе «Нефтяник» начнется в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА 16 апреля 2022 года

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, армейцы — серьезный фаворит. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.95 — примерно 51% вероятности. Самый маловероятный исход матча — успех хозяев, он оценен котировкой 4.20 (22%). Ничью можно оформить за 3.50 (27%).

Если не рискуете предсказать конкретный результат, можете поставить на количество голов. Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.42, больше двух — за 1.71. Тотал меньше двух голов можно взять с коэффициентом 2.14.

Линия «обе забьют» оценена в 2.12. Обратная ставка идет с котировкой 1.72.

Привлекательный коэффициент предложен на пенальти: его наличие доступно за 2.35, а отсутствие — за 1.55.

«Уфа» —ЦСКА: прогноз и анализ матча 25-го тура РПЛ 16 апреля 2022 года

ЦСКА в последнем туре неожиданно влетел «Химкам» 2:4 и прервал 7-матчевую серию без поражений в РПЛ, среди которых было шесть побед. «Уфа» тоже проиграла в прошлый уик-энд — получила 1:2 от «Сочи». Правда, поражения для команды Алексея Стукалова — норма: «Уфа» проиграла пять раз в последних 11 играх РПЛ, а выиграла всего однажды.

В прошлый раз команды встречались еще в первом туре. Тогда армейцы победили 1:0, единственный мяч забил Антон Заболотный. Сейчас нападающий травмирован и толком не играл после дерби со «Спартаком» 26 февраля. Зато разрывает Юсуф Языджи: турок оформил восемь забитых мячей в шести играх чемпионата.

ЦСКА после зимней паузы выглядит действительно мощно. В начале весенней части сезона армейцы выиграли четыре матча подряд, пока не сыграли вничью с «Уралом» (2:2), после чего как раз проиграли «Химкам». Несмотря на пробуксовку, москвичи продолжают много забивать: по два мяча в последних двух матчах. Поставить на индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола можно с коэффициентом 2.20.

«Уфа», наоборот, забивает с трудом: меньше в этом сезоне в РПЛ отличился только «Урал». Голы уфимцев — заслуга Гамида Агаларова. Лучший бомбардир чемпионата оформил 16 из 22 забитых командой мячей. Индивидуальный тотал «Уфы» больше 1.5 гола идет с внушительной котировкой 3.90.

По пропущенным уфимцы тоже одна из худших команд РПЛ: пустили уже 34 мяча, больше только у четырех клубов. ЦСКА же после зимнего перерыва оформляет в РПЛ в среднем 2.5 гола за игру. Меньше двух мячей от армейцев прилетело только «Нижнему Новгороду» (1:0).

Прогноз и ставка на матч «Уфа» — ЦСКА: ставка на матч

Несмотря на потери очков в двух играх, ЦСКА не должен испытать проблем против «Уфы». Наоборот, команда Алексея Березуцкого обязана прервать неудачную серию в игре с соперником из зоны вылета, который с большим трудом набирает очки даже в матчах с середняками лиги.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 1.95.