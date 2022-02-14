На этот раз обойдутся без буллитов.

15 февраля в 1/8 олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные Чехии и Швейцарии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 11:40. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — Швейцария 15 февраля 2022 года

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, в этом матче победу одержит сборная Чехии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00 — это примерно 46% вероятности. Ничья оценивается в 4.80 (23%), успех Швейцарии идет за 3.00. (31%).

На то, что первый гол в матче забьет Чехия, можно поставить с коэффициентом 1.69. Аналогичная ставка на Швейцарию идет за 2.10. Ставка «нет гола» оценивается в 43.0.

На Ф1 (-1.5) можно сделать ставку с коэффициентом 2.70. Ф2 (+1.5) можно взять за 1.44.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 1.90. Обратный исход также возможен за 1.90.

Чехия — Швейцария: прогноз и анализ матча 12 февраля 2022

Эти команды уже встречались между собой на пекинской Олимпиаде на групповом этапе. В той игре победу одержала команда Чехии, переиграв соперников серии буллитов — 2:1. Все шайбы основного времени были забиты в первом периоде, а два других завершились со счетом 0:0. После этой встречи чехи в овертайме обыграли команду России — 6:5.

У Швейцарии ситуация ужасная: команда проиграла все три встречи на турнире, по буллитам — только одну. На Олимпийских играх команды стабильно встречаются между собой. В Пхенчхане победу одержала Чехия — 4:1, а в Сочи альпийцы одержали победу со счетом 1:0. В Турине Швейцария также была сильнее Чехии — 3:2.

Хоккей на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото Reuters

Сегодня очень слабо верится в то, что Швейцария сможет справиться с соперником, учитывая, что недавно он обыграл главных фаворитов Олимпиады. Даже если не получится победить в основное время — чехи дожмут в овертайме или по буллитам. Берем проход Чехии в 1/4 финала за 1.61.

Также возьмем ставку на тотал шайб первого периода больше 1.5 за 2.16. Во всех трех матчах Чехии на турнире играл именно этот результат.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с командой Финляндии, а в полуфинале может вновь встретиться со сборной России.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Швейцария: ставка на матч Олимпиады

Ставим на проход Чехии в 1/4 финала Олимпиады. Команда Филипа Пешана доказала, что умеет играть важные матчи, в том числе и в дополнительное время. Швейцария пока не выиграла ни одной встречи на турнире и выглядит явным аутсайдером пары.

Рекомендуемая ставка: проход Чехии в 1/4 за 1.61.