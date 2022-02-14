Чехия — Швейцария: обидчики сборной России вновь хотят встретиться с командой Жамнова
15 февраля в 1/8 олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные Чехии и Швейцарии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 11:40. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — Швейцария 15 февраля 2022 года
Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, в этом матче победу одержит сборная Чехии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00 — это примерно 46% вероятности. Ничья оценивается в 4.80 (23%), успех Швейцарии идет за 3.00. (31%).
На то, что первый гол в матче забьет Чехия, можно поставить с коэффициентом 1.69. Аналогичная ставка на Швейцарию идет за 2.10. Ставка «нет гола» оценивается в 43.0.
На Ф1 (-1.5) можно сделать ставку с коэффициентом 2.70. Ф2 (+1.5) можно взять за 1.44.
На ТБ 4.5 ставки принимаются за 1.90. Обратный исход также возможен за 1.90.
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Эти команды уже встречались между собой на пекинской Олимпиаде на групповом этапе. В той игре победу одержала команда Чехии, переиграв соперников серии буллитов — 2:1. Все шайбы основного времени были забиты в первом периоде, а два других завершились со счетом 0:0. После этой встречи чехи в овертайме обыграли команду России — 6:5.
У Швейцарии ситуация ужасная: команда проиграла все три встречи на турнире, по буллитам — только одну. На Олимпийских играх команды стабильно встречаются между собой. В Пхенчхане победу одержала Чехия — 4:1, а в Сочи альпийцы одержали победу со счетом 1:0. В Турине Швейцария также была сильнее Чехии — 3:2.
Сегодня очень слабо верится в то, что Швейцария сможет справиться с соперником, учитывая, что недавно он обыграл главных фаворитов Олимпиады. Даже если не получится победить в основное время — чехи дожмут в овертайме или по буллитам. Берем проход Чехии в 1/4 финала за 1.61.
Также возьмем ставку на тотал шайб первого периода больше 1.5 за 2.16. Во всех трех матчах Чехии на турнире играл именно этот результат.
Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с командой Финляндии, а в полуфинале может вновь встретиться со сборной России.
Прогноз и ставка на матч Чехия — Швейцария: ставка на матч Олимпиады
Ставим на проход Чехии в 1/4 финала Олимпиады. Команда Филипа Пешана доказала, что умеет играть важные матчи, в том числе и в дополнительное время. Швейцария пока не выиграла ни одной встречи на турнире и выглядит явным аутсайдером пары.
Рекомендуемая ставка: проход Чехии в 1/4 за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7