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Сегодня, 18:15

Чехия — Швейцария: обидчики сборной России вновь хотят встретиться с командой Жамнова

Прогноз на хоккейный матч 1/8 финала Олимпиады-2022 Чехия — Швейцария
Матвей Леонов
Томаш Кундратек.
Фото Reuters
Хоккей на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Фото Reuters
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На этот раз обойдутся без буллитов.

15 февраля в 1/8 олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные Чехии и Швейцарии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 11:40. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

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Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — Швейцария 15 февраля 2022 года

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, в этом матче победу одержит сборная Чехии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00 — это примерно 46% вероятности. Ничья оценивается в 4.80 (23%), успех Швейцарии идет за 3.00. (31%).

На то, что первый гол в матче забьет Чехия, можно поставить с коэффициентом 1.69. Аналогичная ставка на Швейцарию идет за 2.10. Ставка «нет гола» оценивается в 43.0.

На Ф1 (-1.5) можно сделать ставку с коэффициентом 2.70. Ф2 (+1.5) можно взять за 1.44.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 1.90. Обратный исход также возможен за 1.90.

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Эти команды уже встречались между собой на пекинской Олимпиаде на групповом этапе. В той игре победу одержала команда Чехии, переиграв соперников серии буллитов — 2:1. Все шайбы основного времени были забиты в первом периоде, а два других завершились со счетом 0:0. После этой встречи чехи в овертайме обыграли команду России — 6:5.

У Швейцарии ситуация ужасная: команда проиграла все три встречи на турнире, по буллитам — только одну. На Олимпийских играх команды стабильно встречаются между собой. В Пхенчхане победу одержала Чехия — 4:1, а в Сочи альпийцы одержали победу со счетом 1:0. В Турине Швейцария также была сильнее Чехии — 3:2.

Хоккей на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото Reuters
Хоккей на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Фото Reuters

Сегодня очень слабо верится в то, что Швейцария сможет справиться с соперником, учитывая, что недавно он обыграл главных фаворитов Олимпиады. Даже если не получится победить в основное время — чехи дожмут в овертайме или по буллитам. Берем проход Чехии в 1/4 финала за 1.61.

Также возьмем ставку на тотал шайб первого периода больше 1.5 за 2.16. Во всех трех матчах Чехии на турнире играл именно этот результат.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с командой Финляндии, а в полуфинале может вновь встретиться со сборной России.

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Прогноз и ставка на матч Чехия — Швейцария: ставка на матч Олимпиады

Ставим на проход Чехии в 1/4 финала Олимпиады. Команда Филипа Пешана доказала, что умеет играть важные матчи, в том числе и в дополнительное время. Швейцария пока не выиграла ни одной встречи на турнире и выглядит явным аутсайдером пары.

Рекомендуемая ставка: проход Чехии в 1/4 за 1.61.

Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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