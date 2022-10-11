Шотландцы еще ни разу не забили.

12 октября в матче четвертого тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» попробует еще раз одолеть «Рейнджерс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Айброкс Стэдиум», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль» 12 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оставляют мало шансов хозяевам. На победу «Ливерпуля» можно поставить за 1.38, это примерно 72% вероятности исхода. Успех «Рейнджерса» оценили в 8.60 (11%), ничью — в 5.40 (17%).

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 3.20.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.90, Ф2(-1.5) — за 1.96.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.74.

Вариант «обе забьют» также не вызывает вопросов, его можно взять за 1.73.

Два гола от «Ливерпуля»? Легко, ведь котировка на ИТБ2 (1.5) — всего 1.36. ИТБ2 (2.5) оценили в 2.14.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу красных за 7.60.

«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 октября 2022 года

«Рейнджерс» из Глазго — типичный представитель слабого чемпионата в крепкой группе. Результаты «джерс» во внутреннем первенстве никак не коррелируют с выступлением в еврокубках. В премьершипе и Кубке команда частенько громит соперников (уже два разгрома в октябре, четыре в августе), но, когда дело доходит до Лиги чемпионов, то здесь «Рейнджерс» сам превращается в жертву.

0:3 от «Наполи» и 0:4 о «Аякса», на этом фоне 0:2 от «Ливерпуля» это еще приличное поражение. Хотя голов от красных могло быть и больше — шотландцам надо сказать спасибо Аллану Макгрегору. Голкипер стал лучшим игроком встречи среди футболистов «Рейнджерс» и совершил восемь спасений — настоящий герой. Более того, в матче против «Наполи» (0:3) он также стал лучшим игроком с семью сейвами на счету. 40-летний Макгрегор — действительно весомый фактор в Лиге чемпионов, спасающий от позора.

«Ливерпуль» с начала сентября собрал «светофор». У команды Клоппа по две победы, ничьих и проигрышей, при этом обе виктории пришлись как раз на Лигу чемпионов, а одна из них — на «Рейнджерс». Для некогда великого и грозного клуба такой результат должен насторожить — в игре красных нет ни эффективности, ни эффектности. За шесть матчей мерсисайдцы всего один раз забили больше двух мячей — если и в Глазго не ожидаете высокой результативности, поставьте на ИТМ2 (2.5) за 1.71.

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Ливерпуль»

«Рейнджерс» в еврокубках выступает бездарно и безнадежно, за три матча команда трижды проиграла, ни разу не забила и пустила девять голов. Ротация голкипера после разгрома от «Аякса» (0:4) помогла отчасти — Макгрегора два матча подряд становился лучшим в составе «джерс», но на финальный результат это влияло слабо. Не поможет и здесь — хозяевам нечего противопоставить «Ливерпулю». В том числе и в атаке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.10.